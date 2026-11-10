Auto un tehnoloģijas
Šodien 10:29
5, 6 vai 7. No Rīgas līdz Viļņai braucam ar jauno Audi Q7
Jaunais Audi Q7 sasniedzis Latviju, un TV Autoziņas devās ceļā uz Viļņu, lai parādītu automašīnu arī Lietuvas kolēģiem un pie reizes iepazītos tuvāk ar jauno Audi SUV modeli.
Gatis Balgalvis, Moller Auto Rīga direktors: "Dzinēju klāstu sākam ar diviem TDI dzinējiem. 2027. gadā jaunais Audi Q7 būs pieejams arī ar hibrīddzinēju."
Audi Q7 turpina to, ko iepriekšējās paaudzes darījušas, lai padarītu to par savām mājām. Tas ir liels un ērts, septiņvietīgs vai arī piecvietīgs, turklāt pirmo reizi arī sešvietīgs. Trešajai rindai ir sava klimata kontrole. Gaismas projekcijas, kur redzam uz asfalta pagrieziena rādītājus. Aprīkojumā ir soft - close durvis, kas pašas aizveras un atveras. Jauno Audi Q7 jau kopš 2. novembra var apskatīt un izmēģināt arī Rīgā. Īpašā piedāvājuma cena ir sākot no 79 500 eiro.