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Vienā mirklī tu vari pazaudēt visu! CERT.LV kiberdrošības eksperts atklāj, cik droši ir glabāt naudu kriptovalūtu biržās
Kriptovalūtas daudziem kļuvušas par iecienītu ieguldīšanas veidu un iespēju vairot uzkrājumus, taču cik droši tas ir?
Nesenais kiberuzbrukums pasaules lielākajai kriptovalūtu biržai “Binance” vēlreiz atgādināja, ka pat populārākās un šķietami uzticamākās platformas nav pasargātas no ļaundariem. Investoram tas nozīmē risku vienā mirklī zaudēt visus savus ieguldījumus jeb digitālos aktīvus.
Vai tas nozīmē, ka kriptovalūtu biržām nevar uzticēties? Kur savu digitālo naudu glabāt drošāk? To portālam Jauns.lv skaidroja CERT.LV kiberdrošības eksperts Gints Mālkalnietis, atklājot arī biežākās kļūdas, kuru dēļ cilvēki riskē palikt bez saviem uzkrājumiem.