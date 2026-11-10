Cilvēku vietā uz skatuves kāpj roboti! Lisabonā sākusies viena no pasaulē lielākajām tehnoloģiju konferencēm "Web Summit"
Portugāles galvaspilsētā Lisabonā sākusies viena no pasaulē lielākajām tehnoloģiju konferencēm "Web Summit 2026", kurā šogad īpaša uzmanība pievērsta cilvēkveidīgajiem robotiem. Tie ne tikai demonstrēs savas prasmes, bet arī kāps uz skatuves un uzstāsies konferences apmeklētāju priekšā, vēsta "Euronews".
LISBOA - Com mais de 70 mil participantes, 10 mil startups, 1,5 mil investidores e mais de 2 mil jornalistas, foi aberto o Web Summit 2026, em Lisboa, no fim de tarde desta segunda-feira (9/11). O evento, realizado no Meo Arena, no Parque das Nações, tem como um dos principais temas o avanço da China em inteligência artificial (IA), na robótica e em tecnologias digitais, contudo, o Brasil foi o primeiro país citado logo no início da cerimônia de abertura.— Correio Braziliense (@correio) November 9, 2026
Konference sākās pirmdien, 9. novembrī, un ilgs četras dienas. Tās programmā paredzēta arī īpaša prezentācija 12. novembrī, kurā uz skatuves vienlaikus būs aptuveni ducis cilvēkveidīgo robotu. Organizatori vēlas parādīt, cik strauji attīstās robotika un kā mākslīgais intelekts no datorprogrammām pārtop tehnoloģijās, kas spēj darboties fiziskajā pasaulē.
Viens no konferencē demonstrētajiem robotiem ir Ķīnas uzņēmuma "Galbot" izstrādāta ierīce ar divām rokām un riteņiem, kas paredzēta darbam veikalos, aptiekās un rūpnīcās. Šādi roboti nākotnē varētu palīdzēt papildināt veikalu plauktus, pārvietot preces noliktavās vai veikt vienkāršus uzdevumus ražošanas segmentā.
Atšķirībā no tradicionālajiem rūpnieciskajiem robotiem, kuri parasti atkārto iepriekš noteiktas kustības, jaunās paaudzes ierīces tiek izstrādātas tā, lai tās spētu uztvert apkārtējo vidi, pielāgoties dažādām situācijām un sadarboties ar cilvēkiem. Tomēr to spējas joprojām ir ierobežotas, un līdz plašai izmantošanai ikdienā vēl jāpārvar vairāki tehniski šķēršļi.
Īpaši plaši šogad konferencē pārstāvēta Ķīna, kas uz Lisabonu nosūtījusi savu līdz šim lielāko delegāciju. Ķīnas tehnoloģiju uzņēmumi aktīvi attīsta cilvēkveidīgos robotus un cenšas pierādīt, ka tie var kļūt par praktiskiem palīgiem dažādās nozarēs.
"Web Summit 2026" organizatori prognozē, ka pasākumu apmeklēs gandrīz 70 000 cilvēku. Konferencē piedalīsies aptuveni 900 runātāju un vairāk nekā 2000 jaunuzņēmumu, kas iepazīstinās ar jaunākajiem risinājumiem mākslīgā intelekta, robotikas un citās tehnoloģiju jomās.