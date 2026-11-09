"Palikusi tikai viena prece!" Eiropas Savienība gatavojas aizliegt interneta veikalu viltības
Viltus atlaides, brīdinājumi par pēdējo pieejamo preci, nevēlami papildpirkumi un abonementi, no kuriem teju neiespējami atteikties. Eiropas Savienība (ES) gatavojas ieviest stingrākus noteikumus, lai pasargātu patērētājus no interneta veikalu un lietotņu manipulatīvajiem paņēmieniem. Par pārkāpumiem uzņēmumiem varētu draudēt iespaidīgi naudas sodi.
Eiropas Komisija trešdien, 11. novembrī, plāno prezentēt jauno Digitālā taisnīguma aktu, kura mērķis ir ierobežot negodīgu komercpraksi digitālajā vidē.
Saskaņā ar dokumenta projektu, paredzēts pilnībā aizliegt desmit manipulatīvus paņēmienus, ko interneta veikali un lietotnes izmanto, lai ietekmētu patērētāju lēmumus.
Šādas metodes pazīstamas kā dark patterns jeb manipulatīvi saskarnes risinājumi. Tie ir īpaši veidoti mājaslapu un lietotņu elementi, kas mudina cilvēkus iegādāties nevajadzīgas preces, piekrist papildu maksājumiem vai turpināt izmantot maksas pakalpojumus.
Ko tieši plānots aizliegt?
Starp desmit paņēmieniem, kurus Eiropas Komisija vēlas aizliegt, ir:
1. Grūti atceļami abonementi. Situācijas, kad pakalpojumu iespējams abonēt ar dažiem klikšķiem, bet atteikšanās no tā ir nesamērīgi sarežģīta.
2. Slēptas cenas un abonementu nosacījumi. Piemēram, informācija par automātisku maksas atjaunošanu ir paslēpta vai grūti pamanāma.
3. Maldinoši apgalvojumi, ka citas izvēles nav. Lietotājam tiek radīts iespaids, ka viņam nav alternatīvu.
4. Nepatiesa informācija par preču pieejamību vai popularitāti. Piemēram, apgalvojumi, ka prece gandrīz izpārdota vai to pašlaik iegādājas ļoti daudz cilvēku.
5. Uzmācīgi brīdinājumi par preču izbeigšanos. Pirkuma noformēšanas laikā atkārtoti tiek rādīti paziņojumi, kas mudina steigties ar lēmuma pieņemšanu.
6. Iepriekš atzīmētas papildu preces vai pakalpojumi. Pirkuma grozam automātiski pievienoti produkti, par kuriem pircējs nav izdarījis apzinātu izvēli.
7. Atteikšanās pasniegšana kā nepareiza izvēle. Piemēram, poga, ar kuru atsakās no piedāvājuma, ir formulēta tā, lai radītu vainas sajūtu.
8. Atkārtota uzmākšanās ar piedāvājumiem. Lietotājs jau ir atteicies, taču lietotne turpina pieprasīt mainīt lēmumu.
9. Apzināti mulsinoši jautājumi. Sarežģīti formulējumi un dubulti noliegumi, kuru dēļ patērētājs var nejauši piekrist nevēlamam pakalpojumam.
10. Viltoti paziņojumi. Piemēram, nepatiesi brīdinājumi, kas rada iespaidu, ka kāds lietotājam nosūtījis ziņu vai mēģinājis ar viņu sazināties.
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Jaunie noteikumi attiektos uz uzņēmumiem visās 27 ES dalībvalstīs, tostarp Latvijā.
Viens no būtiskākajiem jaunumiem skartu abonēšanas pakalpojumus. Pašlaik dažādas lietotnes un interneta platformas piedāvā pakalpojumu bezmaksas izmēģināšanu, taču pēc noteikta laika automātiski sāk iekasēt abonēšanas maksu, ja lietotājs laikus neatsakās.
Ja jaunie noteikumi tiks pieņemti, bezmaksas izmēģinājuma periods vairs nedrīkstēs automātiski pārvērsties maksas abonementā bez patērētāja aktīvas piekrišanas. Turklāt uzņēmumiem būtu jānodrošina vienkāršs veids, kā pārtraukt abonementu, tostarp īpaša poga līguma izbeigšanai. Paredzēts arī pienākums atgādināt klientiem par abonementa automātisku pagarināšanu.
Ierobežojumi skartu arī videospēles un sociālos tīklus
Jaunajā regulējumā īpaša uzmanība pievērsta bērnu aizsardzībai digitālajā vidē. Paredzēts aizliegt nepilngadīgajiem paredzētas maksas virtuālās pārsteigumu kastes , kurās spēlētāji par naudu iegādājas iespēju saņemt nejaušas virtuālās balvas.
Tāpat iecerēts ierobežot videospēļu mehānismus, kuros spēlētāji par naudu var iegūt priekšrocības pār citiem.
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Uzņēmumiem būtu arī jānodrošina lietotājiem iespēja izslēgt atsevišķas funkcijas, kas mudina ilgstoši izmantot lietotnes, piemēram, automātisku video atskaņošanu un nepārtrauktus paziņojumus.
Savukārt uzņēmumiem, kas izmanto dinamisko cenu noteikšanu, piemēram, biļešu tirdzniecībā, varētu nākties skaidrāk norādīt, cik daudz preču vai biļešu patiešām pieejamas par reklamēto cenu.
Par pārkāpumiem sodi būs mērāmi miljonos
Uzņēmumiem, kas pārkāptu jaunos noteikumus, varētu piemērot naudas sodu līdz pat 6% no to kopējā gada apgrozījuma pasaulē.
Lielajiem tehnoloģiju un interneta tirdzniecības uzņēmumiem tas potenciāli nozīmētu naudas sodus vairāku miljonu vai pat miljardu eiro apmērā.
Eiropas Komisijas aplēses liecina, ka jaunie noteikumi no 2025. līdz 2035. gadam varētu palīdzēt novērst patērētājiem radītus finansiālus zaudējumus 88,4 miljardu eiro apmērā.
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Kad jaunie noteikumi stāsies spēkā?
Eiropas Komisija savu priekšlikumu plāno oficiāli prezentēt 11. novembrī, taču pēc tam tas vēl būs jāapspriež un jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES dalībvalstīm. Tādēļ precīzs jauno noteikumu spēkā stāšanās datums vēl nav zināms.
Turklāt priekšlikumam jau iebildusi Vācija, kas uzskata, ka būtu lietderīgāk pilnveidot esošos patērētāju aizsardzības noteikumus, nevis veidot pilnīgi jaunu regulējumu.
Ja Digitālā taisnīguma akts tiks pieņemts pašreizējā redakcijā, tas varētu būtiski mainīt iepirkšanās, abonēšanas un digitālo pakalpojumu izmantošanas pieredzi visā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā.