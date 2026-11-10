Finanšu ministrs Māris Kučinskis nosauc sāpīgākās nozares un kam obligāti būtu jābūt nākamajā budžetā
Nākamā gada budžeta paketē ir jāieliek nepieciešamās reformas, kas atsauksies uz tālākiem gadiem. Jāveido iestrādes, lai līdz 500 miljonu eiro izdevumu samazinājumam tiktu pakāpeniski, intervijā aģentūrai LETA sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS), kas jaunajā parlamentā vadīs "Apvienotā saraksta" frakciju.
Kādā gatavības pakāpē jaunā valdība saņems budžetu? Kas jau izdarīts, un cik darba vēl atlicis?
Labā ziņa ir tā, ka ejam pēc ieceres. Nākamā gada budžetu, iespējams, ir pat nedaudz vieglāk sagatavot nekā sabalansēt turpmāko gadu budžetus līdz 2030. gadam. Tāpēc galvenais ir nākamā gada budžeta paketē ielikt nepieciešamās reformas, kas atsaucas uz tālākiem gadiem. Budžeta paketē būs uzdevumi, kas jāveic nākamgad, bet iespējamos samazinājumus šogad nav vajadzības forsēt tādā apmērā. Protams, izdevumu samazinājumi ir jāveic.
Premjers saka, ka jau nākamgad vajadzīgs 500 miljonu eiro izdevumu samazinājums.
Nākamgad jāveido iestrādes, lai līdz 500 miljonu eiro samazinājumam tiktu pakāpeniski. Šobrīd jāpārskata lēmumi par 400 miljoniem eiro un jāskatās, ko no tā iekļaut budžetā, kam pagarināt termiņu un ko samazināt.
Piemēram, skolotāju algām pēc vecā grafika ir paredzēti vairāk nekā 50 miljoni eiro. Ar potenciālo jauno ministru noteikti uzreiz būs saruna par to, vai grafiku var nedaudz pabīdīt uz vēlāku laiku, vai arī atrast segumu no iekšējām rezervēm. Ir, protams, arī jautājumi par veselību.
Veselības nozarē samazinājuma nebūs?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Veselības nozarei finansējumu noteikti nesamazinās. Veselības ministra pirmais uzdevums būs atbildēt uz jautājumu, uz kuru šobrīd pat es kā finanšu ministrs nevaru atbildēt. Es neapšaubu, ka nozarei vajag vairāk līdzekļu, bet kur tad palikuši līdzšinējie ieguldījumi? Kāpēc pēc visiem šiem ieguldījumiem rindas ir vēl garākas? Tas norāda, ka vajadzīga sistēmas inventarizācija. Tas pilnīgi noteikti būs jaunā ministra uzdevums nākošajam gadam.
Kas notiek ar slimnīcu reformu, pakalpojumu groziem? Kāpēc slimnīcām tagad atkal vajadzīgas apropriācijas, jo tās ir izlietojušas vairāk līdzekļu. Tur ir vismaz desmit divdesmit neatbildētu jautājumu, ar tiem jātiek galā. Bet iet tagad ar samazinājumiem veselības nozarē – noteikti nē. Neviena valdība neapšaubīs, ka veselība ir prioritāte.
Veselība un izglītība ir noteikti sāpīgākās nozares, ja tām ir jāsamazina finansējums. Tam seko protesti…
Pārskatot budžetu, runājām par izglītību. Finansējums mācību līdzekļiem bija paredzēts trīs gadu budžetā, un tad šis termiņš beidzas. 2028. gadam šie līdzekļi vairs nav paredzēti. Šos izdevumus viņi nevar nosegt no iekšējiem līdzekļiem.
Viens no nākamā gada uzdevumiem noteikti būs veikt auditu pilnīgi visās iestādēs, iespējams, arī kapitālsabiedrībās. Ir tādas, kas pat neatbilst kapitālsabiedrības definīcijai. Tām nemaz nav jābūt kapitālsabiedrībām. Agrāk varēja teikt, ka gada laikā tas nav iespējams. Šobrīd to vairs nevar apgalvot. Mums ir mākslīgais intelekts. Varam tajā ievadīt visu informāciju, un pēc tam eksperti var jau pieņemt lēmumus, kur funkcijas pārklājas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mēs [birokrātijas mazināšanas darba grupas vadītājam Jānim] Endziņa kungam mazliet pārmetām pievēršanos sīkumiem. Vēl būdams Saeimā, es viņam vairākkārt norādīju, ka tas ir ikdienas darbs, kas būtu jāveic Valsts kancelejai - atrast birokrātiskos šķēršļus. Tagad viņš ir izstrādājis un parādījis vairākus paraugus, kuros redzams, kā iestādes izanalizētas ļoti ātri un efektīvi. Varētu teikt, ka ar savu pieredzi viņš ir trāpījis. Tad lai iestāde atbild, vai secinājumi ir pareizi, un, ja nepiekrīt, lai tos atspēko. Gala lēmums ir komisijai. Šādam darbam vairs nav vajadzīgi gadi. Ja iziet visam cauri, es pieņemu, ka var ietaupīt vismaz desmitiem miljonus eiro.
Runājot par izdevumu samazināšanu, visu laiku tiek minēta ministriju un iestāžu apvienošana. Bet būsim godīgi, 100 miljonus eiro tas nedos.
Nedos. Tie desmiti miljonu, ko minēju, attiecas uz iestādēm. Piemēram, jau vairākus gadus notiek mocīšanās ar bezdarbnieku apmācību, kas izklīdusi pa trim iestādēm. Tur noteikti būs efekts.
Ja runājam par ministriju apvienošanu, tad šobrīd sliecamies uz to, ka [bijušā premjera Krišjāņa] Kariņa kunga lēmums izveidot atsevišķu Klimata un enerģētikas ministriju (KEM) bija diezgan dīvains gājiens. Rezultātā, gribētu teikt, ne viena, ne otra ministrija nestrādā pilnasinīgi. Tajā pašā laikā Ekonomikas ministrija varētu darīt daudz vairāk. Šobrīd sliecamies uz variantu, kurā apvienotu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), KEM un Ekonomikas ministriju. Fiskālais efekts gan būtu salīdzinoši mazs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nākamais variants ir Labklājības un Veselības ministriju apvienošana. Sarunās esam nonākuši pie tā, ka sagatavošana varētu būt nākamā gada uzdevums. Iespējams, nevajag forsēt ar diviem ministriem. Gada laikā to varētu sagatavot, lai neko netraumētu, un no 2028. gada abas ministrijas būtu kopā.
Tas nozīmētu pagaidām vienu ministru abām ministrijām?
Iespējams. Mēs vēl skatāmies, bet tas jau ir ieskats mūsu virtuvē. Tas ir viens no variantiem.
Citas ministrijas?
Teorētiski varētu apvienot arī Kultūras ministriju ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet es jau tagad dzirdu, kā kultūras nozare protestētu. Ir pavīdējis arī variants veidot Infrastruktūras ministriju, apvienojot Satiksmes ministriju ar Ekonomikas ministriju. Man gan šķiet, ka šobrīd to nevajadzētu darīt. Mums joprojām ir divi lieli “akmeņi” pie kājām – “Rail Baltica” un “airBaltic”. Ar tiem jātiek galā atsevišķi.
Ir izskanējis arī variants visus ekonomikas jautājumus, tostarp finanses, apvienot vienā ministrijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja pārāk daudz saliek mutē, var aizrīties. Tāpēc skatīsimies pakāpeniski.
Nemitīgi tiek atgādināts par iepriekšējo valdību un Saeimas pieņemtajiem lēmumiem, kuriem nav atrasts finansiāls segums. Kā šo problēmu varētu risināt?
Saraksts ir. Veselības nozarē ir ļoti jutīgi jautājumi. Viens no tiem ir finansējums onkoloģijai. To, protams, nesamazinās. Noteikti atradīs kaut ko citu. Pārskatīsim. Ja visu saskaita kopā, sanāk vairāk nekā 500 miljoni eiro.
Tad lielākā problēma ir nepilni 2 miljardi eiro budžeta deficītā 2030. gadā?
Ministru kabinetā nonāks jaunais fiskālās telpas pārrēķins, kurā skaitļi ir nedaudz labāki – no 1,2 miljardiem eiro uz vairāk nekā 500 miljoniem eiro. Tas ir saistīts ar aizsardzības izdevumiem. Izdevumus par precēm un iekārtām iegrāmato tad, kad tās saņem. Tā drīzāk ir bumbas pasperšana aiz 2030. gada. Arī 2031. gadā var būt grūti.
Pēc dažiem grāmatvediskiem precizējumiem mums 2030. gadam šobrīd jārēķinās ar 500-600 miljoniem eiro lielu “bedri”. Tas ir ar nosacījumu, ka atkal neradīsies jaunas idejas un vajadzības, kas prasītu papildu izdevumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ja runājam par aizsardzību, likums paredz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Vai nākamā gada budžetā tas jau ir ieplānots?
Šobrīd tur parādās pat vairāk līdzekļu, IKP prognozes ir uzlabojušās. Ar to gribu teikt, ka valdībai ļoti rūpīgi jāseko līdzi tam, kā Aizsardzības ministrija izlieto naudu.
Automātiska tērēšana vairs neiet cauri.. Savulaik NATO vēl nebija uzlikusi tādu, teiksim, sietu. Nebija skaidri noteikts, kam līdzekļus drīkst tērēt, kam ne un cik daudz jāizlieto. Atceros, cik daudz sporta zāļu toreiz sacēla un finansēja arī divas basketbola komandas.
Pieļauju, ka tagad tie līdzekļi tiešām aiziet aizsardzībai.
Tagad aizsardzības līdzekļus tā vairs nevar tērēt. Ir klasifikators, un noteikumi ir daudz stingrāki. Arī drošības situācija tagad ir nesalīdzināmi nopietnāka nekā 2000. gadu pirmajā desmitgadē. No šodienas skatupunkta tāda līdzekļu tērēšana jau būtu noziegums.
Tātad ar aizsardzības izdevumiem nākamgad viss būs kārtībā?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Aizsardzības izdevumos jāiekļauj arī Sēlijas poligons. Līdz ar jaunajām prognozēm ir parādījusies iespēja, ka finansējums tam nebūs jāmeklē ārpus budžeta.
Ja Eiropas statistika neļauj publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu uzskaitīt ārpus budžeta deficīta, šis risinājums ir ļoti, ļoti dārgs. Maksājumus var izstiept laikā, toties pats projekts būtu divreiz dārgāks.
Tā būs liela izšķiršanās. Pieņemu, ka šai valdībai par to vēl būs jādiskutē, jo Aizsardzības ministrija informatīvo ziņojumu jau ir sagatavojusi. No Eiropas statistikas puses šobrīd nekādas piekāpšanās nav. Lietuvieši jau ir saņēmuši atteikumu. Mēs principā mācījāmies no viņiem.
PPP savā ziņā ir kā hipotekārais kredīts, ko jūs ņemat tāpēc, ka jums nav naudas. Ja var budžetā izbrīvēt līdzekļus un, augot IKP, naudas ir vairāk, tad jāvērtē, vai ir vērts ņemt tādu kredītu ar milzīgiem procentiem.
Tad poligonu, visticamāk, varēs finansēt no aizsardzības budžeta?
Es šobrīd vēl atturēšos prognozēt. Ar Eiropas Investīciju banku jau ir paveikts diezgan liels darbs. Tā būs izšķiršanās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Aizsardzības ministrija apsver PPP, bet līdz šim viņiem nebija iespējas sabalansēt budžetu. Līdz ar jaunajām prognozēm varam parādīt, ka projektu iespējams īstenot arī budžeta ietvaros, izstiepjot to uz vairākiem gadiem. Ātrāk par četriem pieciem gadiem to tāpat neuzbūvēs.
Par citu nozaru finansējumu. Satiksmes ministrija ir ierosinājusi ieviest līdzmaksājumus iedzīvotājiem, kuri pašlaik brauc bez maksas.
Teikšu nepopulāru lietu. Es domāju, ka tas, ko cilvēki dabū pavisam par brīvu, nedisciplinē un ne vienmēr dod efektu. Tāpēc daudzos gadījumos varētu izvērtēt, varbūt ir vajadzīgs līdzmaksājums. Tas būtu tīri normāli. Ja tev nav kur likt naudu, tad, protams, var visu darīt par brīvu.
Satiksmes ministrijai bija jānāk ar priekšlikumiem līdz 15. oktobrim. Es tos neesmu redzējis.
Runa ir par trim variantiem, no kuriem jāizvēlas.
Ar tiem neesmu iepazinies. Ministrijas uzdevums bija tos iesniegt Ministru kabinetā. Rindā, protams, stāv pasažieru pārvadātāji. Rindā stāv arī dzelzceļš, kas no kādreiz bagāta uzņēmuma kļuvis par dotējamu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dzelzceļš jau nav vienīgais, kam vajadzīgas dotācijas. Stradiņa slimnīca, arī “Rīgas satiksmei” šad un tad…
"Rīgas satiksmē" situācija vairāk vai mazāk ir normalizējusies. Tur vismaz ir uzskaite. Ārpus Rīgas daudzviet pārvadātājiem nav pat uzskaites. Kāds kaut ko pieraksta, un tev tam jātic. Uzskaitei jābūt pilnīgi visur. Tas uzreiz atvieglo situāciju.
Dzelzceļš un Stradiņa slimnīca dotācijās katrs saņem pārdesmit miljonus eiro. Cik ilgi to varēs vilkt? Kā to varētu risināt?
Veselības ministram dots uzdevums iesniegt izvērtējumu par to, kāpēc atkal iztērēts vairāk, nekā bija paredzēts. Ar to jātiek galā. Te atgriežamies pie veselības stāsta. Es neapšaubu, ka līdzekļu vajag daudz vairāk, nekā ir, bet, lūdzu, parādiet, kur nauda paliek un kāpēc tas notiek. Iedzīvotāju skaits mums samazinās…
Ņemot vērā taupīšanas iespējas, kā ir ar nodokļiem? Iepriekšējā valdībā, Saeimā tika runāts par politisku vienošanos nodokļu reformas veikt reizi politiskajā ciklā. Vai šajā politiskajā ciklā ir plānota nodokļu reforma?
Nodokļu reformas šobrīd nebūs. Arī nodokļu paaugstinājumi nākamgad nav nepieciešami. Es domāju, ka, neizplešoties un savelkot jostas, varam tikt galā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tas nozīmē, ka nodokļus nepaaugstinās nākamos četrus gadus?
Es nerunāju par četriem gadiem. Jautājums ir, kā mums veiksies ar reformām. Ja pretestības dēļ reformas nevirzīsies vai ekonomika neaugs, kaut kur nauda būs jāņem. Mēs runājam par izdevumiem, bet vēl viens glābiņš ir ekonomikas izaugsme. Šobrīd tā ir nedaudz virs 2%, un tas ir vairāk par Eiropas vidējo rādītāju. Bet tas nav daudz.
Cik lielai izaugsmei vajadzētu būt?
Mums vajadzētu 4%. Kad to sasniegsim, varēsim runāt par stabilizēšanos.
Tas ir reāli?
Tas ir reāli, tāpēc vairāk nesaucu. Tas ir reāli, ja parādās jauni uzņēmumi. Tāpēc arī domājam, kā strādāt efektīvāk. Tiek runāts par attīstības fondu, kurā apvienotu pelnošās kapitālsabiedrības un kurš caur biržu varētu piesaistīt papildu līdzekļus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienkārši sakot, lielās kapitālsabiedrības izveidotu holdingu. Tā būtu tāda cepure ar vienu kopīgu padomi. Vēlams, lai padomi ieceltu Saeima, tā mazinot politiskas iejaukšanās iespēju. Apakšā paliktu patstāvīgi uzņēmumi.
Bet Saeimas iecelta padome taču būtu politiska.
Tādā gadījumā par politisku var saukt gan Latvijas Bankas vadītāju, gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāju, gan daudz ko citu. Demokrātijā labāka varianta jau nav. Domājam par Saeimas ieceltu padomi, kurā varētu būt gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti. Caur Saeimu ir grūtāk politiski iejaukties.
Kad vēl biju Saeimas komisijā, skatījām kapitālsabiedrību likumu. Komisijā noraidījām visus priekšlikumus. To bija kādi 70, ļoti dažādi. Valdībai devām uzdevumus līdz nākamajai vasarai, tostarp izrevidēt visas kapitālsabiedrības. Tobrīd vēl nezinājām, ka tā būs mūsu valdība.
Priekšlikumos bija divas tendences. Vieni gribēja atgriezties deviņdesmitajos gados, lai katra ministrija saimniekotu un darītu, ko grib. Otri prasīja centralizāciju, bet viņu priekšlikumi bija diezgan nepilnīgi.
Ir strādāts gan pie kapitālsabiedrību revīzijas un grupēšanas, gan pie šā fonda jeb holdinga izveides. Var teikt, ka tas jau ir valdības deklarācijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā šāds holdings darbotos?
Augšā būtu kopīga pārvaldība, bet katram uzņēmumam būtu sava valde. Uzņēmumi, protams, strādātu ar saviem līdzekļiem. Tos neprivatizētu. Holdings varētu piesaistīt naudu un novirzīt ieguldījumus tur, kur tie vajadzīgi, lai uzņēmumi pelnītu vairāk.
Apakšā noteikti paliktu gan "Latvenergo", gan citi lielie uzņēmumi. Kad tiem būtu vajadzīgi ieguldījumi, tie saņemtu nepieciešamos līdzekļus, un holdings prasītu atdevi.
Tas ir pakāpenisks process. Šobrīd valsts no kapitālsabiedrībām paņem lielu daļu peļņas – 90% -, un tā paredzēts līdz 2030. gadam. Ja to mainītu uzreiz, budžetā rastos robs, ko nevaram atļauties. Diez vai kāds ieguldīs privāto naudu, zinot, ka pēc tam tik lielu daļu peļņas izņems ārā.
Šādi fondi sekmīgi darbojas Slovēnijā un daudzās citās valstīs. Šobrīd kapitālsabiedrības atsevišķi ar akcijām biržā neiet. Ar obligācijām gan iet, un tas ir labi. "Latvenergo" to ir sācis ļoti veiksmīgi. Šeit runājam par to, kā piesaistīt arī mūsu iedzīvotāju brīvo naudu, lai viņi neklīst pa kaut kādām Amerikas bankām.
Tātad doma kotēt daļu akciju biržā paliek?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tā jau būs. Biržā kotēsies holdings jeb fonds. Katram uzņēmumam atsevišķi tas nebūs jādara. Biržā ir ļoti augstas kvalitātes prasības, un holdingam būs jāatbild par to izpildi. Arī uzņēmumiem būs jānodrošina atbilstība šīm prasībām. Es domāju, ka daļa mūsu uzņēmumu tām jau atbilst.
To vidū ir arī "Latvijas valsts meži" un "Latvenergo". Tie ir neprivatizējami uzņēmumi, kurus valsts nekad nedrīkst atdot. Tie ir labi sakārtoti, bet mums ir vēl vesela rinda ne sevišķi labi sakārtoti uzņēmumi.
"Latvenergo" jau vairākkārt norādījis uz dividenžu slogu, kas kavē attīstību.
Jā, man kā finanšu ministram ar viņiem ir bijušas sarunas par ieguldījumiem, peļņu, viņu iecerēm un vēlmi darboties arī ārpus Latvijas. Gan es, gan Finanšu ministrija to atbalstām. Viņi varētu nest peļņu Latvijai un stiprināt pašu uzņēmumu, bet, protams, strādāt, ja 90% peļņas aiziet valstij… Ja cilvēkam būtu 90% nodoklis, nekāda prieka no algas vairs nebūtu.
Jāpajautā arī mūžīgais jautājums par pievienotās vērtības nodokli (PVN). To paaugstinot, var diezgan viegli iegūt papildu līdzekļus. Vai PVN cels?
Nākamgad nē. Pēc tam viss būs atkarīgs no tā, kā nākamgad dzīvosim, kā veiksim reformas un kā mums ies ar ekonomiku. Par četriem gadiem es šobrīd garantiju nedošu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mums šobrīd ir atkāpe attiecībā uz izdevumiem valsts drošībai. Teorētiski tā beidzas 2030. gadā. Es domāju, ka Briselē to tomēr pagarinās. Kamēr aiz robežām ir zvēri, diez vai Eiropā atļausies nostādīt kādu valsti grūtībās tāpēc, ka tai jāgādā par savu drošību.
Tātad nākamgad PVN netiek aiztikts. Pēc tam jāskatās.
Iepriekšējā valdība samazināja nodokļu slogu iedzīvotājiem. Tā bija uzņēmēju prasība. To kompensēja, par vienu procentpunktu samazinot iemaksu likmi pensiju otrajā līmenī. Šis procentpunkts būs jāatdod. Aprēķinos to jau esam paredzējuši. Ceru, ka tā arī būs. Manā skatījumā šis samazinājums nav īsti godīgs.
Protams, priekšā ir četri gadi, un atkal būs kāds, kas cels jautājumu par pensiju otrā līmeņa likvidēšanu. "Apvienotā saraksta" nostāja ir viennozīmīga - ar to nespēlēsimies.
Igaunijas un Lietuvas piemēri ir labi vienīgi veikalniekiem. Mobilais telefons ātri nolietojas, un televizors arī nav mūžīgs. Ja naudu vienkārši iztērē, ilgtermiņā cilvēkam atkal var būt vajadzīgs sociālais atbalsts.
Tātad "Apvienotais saraksts" būs pret?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mēs esam pret un būsim pret. Šobrīd esam par to, lai pensiju otrajā līmenī atjaunotu trūkstošo procentpunktu.
Ja runājam vēl par nodokļiem, vai mainīs 25,5% likmi ienākumiem no kapitāla?
Meklēsim iespēju to samazināt. Mēs gribam jaunus investorus. Viena no "Apvienotā saraksta" vīzijām ir piesaistīt arī turīgus investorus, kuriem Latvijā būtu juridiskā adrese, pat ja viņu pašu te nav. Mēs nevaram viņus saukt šurp un vienlaikus teikt, ka viņiem būs jāmaksā ļoti liels nodoklis.
Kā stāsta, tas bija "Progresīvo" ultimāts iepriekšējā valdībā. Šis nodoklis noteikti nav devis gaidīto efektu. Fiskāli tas ienesis ļoti maz naudas, drīzāk naudu aizbaidījis.
Tas skar arī parastos cilvēkus, kuri uzkrājuši pāris simtu vai pāris tūkstošu eiro. Kad likmi varētu samazināt?
Jā. Noteikti skatīsimies, ko var izdarīt pirmajā piegājienā un kā likmi samazināt pakāpeniski. Pēc signāliem, ko saņemam, šī likme drīzāk ir nobremzējusi nodokļu ieņēmumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šobrīd notiek sarunas par Eiropas nākamo daudzgadu budžetu. Uz ko varam cerēt? Kuras jomas varētu saņemt mazāk?
Kohēzijas finansējums, kādu to pazīstam, ir nauda ceļiem un objektiem, kas pašvaldībās dod jaunas darbavietas, piemēram, industriālajiem parkiem. Domāju, ka tas paliks apmēram tajā pašā līmenī, varbūt nedaudz samazināsies. Mazliet mazāk naudas varētu būt arī lauku attīstībai, jo Brisele ir izveidojusi jaunus instrumentus.
Viens no tiem paredzēts pierobežas attīstībai, un par to vēl notiek diskusijas. Mums blakus ir Krievija, pie mums kāpj pāri žogam, bet pēkšņi izrādās, ka arī Francijai pie jūras ir pierobeža. Šajās diskusijās premjeram jāaizstāv mūsu intereses. Ar šo naudu var nostiprināt pierobežas infrastruktūru, kas vajadzīga policijai un armijai. Tāpēc mums šis finansējums ir ļoti nepieciešams.
Problēmas mums ir ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu jeb CEF, no kura finansē "Rail Baltica". Tas laikam šobrīd ir mūsu smagākais stāsts. Vēl iepriekšējās valdības laikā uzklausījām ieteikumus, kas balstījās citu valstu pieredzē ar dzelzceļa līnijām. Viens no galvenajiem ieteikumiem bija pavisam vienkāršs - ja kaut ko uztaisi, pēc tam tas arī jāizmanto. Viņi arī ieteica skatīties, cik daudz valsts var atļauties.
Es te norobežojos no tām nejēdzībām, kas jau ir sataisītas. Ar esošo līgumu būs jātiek galā. Es runāju par projektu kopumā un par iešanu uz priekšu. Satiksmes ministrija un Finanšu ministrija ir aprēķinājušas, cik valsts var atļauties. Neslēpšu, tie ir 150 miljoni eiro gadā valsts līdzfinansējuma ar nosacījumu, ka saņemam Eiropas Savienības finansējumu no šā fonda. Vēl pieļaujam dažus desmitus miljonu klāt, kopā līdz 200 miljoniem, jo jāfinansē arī tie, kas visu procesu uzrauga. Vairāk mēs nevaram.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
150 miljoni gadā no valsts puses?
No valsts puses kā 15% līdzfinansējums. Kopā sanāk aptuveni miljards gadā. Rēķinot, cik ilgā laikā varam tikt līdz nepieciešamajai summai, nonākam līdz 2041. gadam.
Vai nu jāpalielina atbalsts, vai mums jāpasaka, ka Latvijai ar pusotru miljonu iedzīvotāju un mazu apdzīvotības blīvumu šis projekts vienkārši ir par dārgu. Mēs tāpēc nepalielināsim nodokļus. Atgriežoties pie jūsu jautājuma par PVN, kura valdība ies pie iedzīvotājiem un prasīs, vai viņi ir ar mieru gadā maksāt par 2% vairāk PVN, lai uzbūvētu "Rail Baltica"? Taču nē.
Mēs arī nevaram visu atlikušo Eiropas struktūrfondu naudu atraut ceļiem, skolām un citām investīcijām, lai pabeigtu šo trasi. Ar šo jautājumu premjers vēršas pie atbildīgajiem Briselē. Nevar panest to, ko nevar..
Bet, ja "Rail Baltica" vispār nebūvējam, kā uz to reaģēs igauņi un lietuvieši?
Viņi, protams, tēlos, ka ir dusmīgi, un teiks, ka Latvija ir vainīga, jo esam pa vidu. Bet vai viņi nāktu palīgā būvēt tiltu pāri Daugavai pie Salaspils? Tas ir visdārgākais.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Igaunijā situācija ir līdzīga, arī apdzīvotības blīvums ir apmēram tāds pats. Igaunija kā valsts ir aizņēmusies mazāk naudas. Ja mums valsts parāda pieļaujamā rezerve ir tikai ap 10%, tad igauņiem tā ir daudz lielāka. Gribēšu redzēt, kā Igaunija aizņemsies šim projektam un ko par to teiks sabiedrība.
Viņi pacēla PVN.
Jā, bet ne dēļ “Rail Baltica”. Viņi pacēla PVN, un, kā redzam, tas viņiem ir stipri “iegriezis”. Viņi ir nonākuši zināmā ekonomikas stagnācijā. Viņu attīstība šobrīd ir daudz lēnāka.
Tātad pastāv iespēja, ka nebūvējam, ja nav Eiropas finansējuma?
Ja nevaram to atļauties, pastāv iespēja projektu iesaldēt. Pastāv iespēja, to neslēpšu.
Mūsu problēma ir tā, ka sākām no nepareizā gala - ar pāli, lidostu un staciju. Kaimiņi mums to droši vien pārmetīs. Lietuvieši iegūst savienojumu ar Klaipēdas ostu, savukārt igauņiem pirmā lielā vajadzība bija ātrvilciens līdz Pērnavai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iespējams, jāpavērtē, vai nevajadzēja apstāties ātrāk. Kad es vēl biju premjers, ekonomiskie uzsvari bija mazliet citi. Dzelzceļš šķita patiešām perspektīvs un zināmā mērā rentabls. Ar baltkrieviem un Ķīnas pārstāvjiem runājām par ceļu uz Skandināviju. Runa bija par to, kā caur Baltkrieviju vestās kravas šeit pārkrautu tālākai vešanai pa Eiropas dzelzceļa līniju. Tur arī bija tas ekonomiskais sāls.
Tad viss sabruka no mums neatkarīgu iemeslu dēļ, un iecere vairs nebija īstenojama. Es pat šaubos, vai Ķīnas projekts tālāk attīstās. Neesmu par to dzirdējis. Mēs palikām bez šīs iespējas, un ļoti šaubos, vai ar pasažieru pārvadājumiem vien projektu varētu padarīt rentablu. Drošība – jā.
Militārais aspekts.
No militārā viedokļa daudz svarīgāk ir savienot poligonus un nodrošināt piekļuvi tiem. Tur ir mazliet citi uzsvari. Militārā komponente ir vienīgā, kas šobrīd jāskata.
Septembra beigās tika paziņots, ka Finanšu ministrija ir izstrādājusi trīs scenārijus un piecus risinājumus budžeta veidošanai. Vai pēc 1,5 mēnešiem ir skaidrs, kurš scenārijs un risinājumi tiek ņemti par pamatu budžeta veidošanai?
Bezdeficīta budžets 2030. gadā nav īsti iespējams. Var nonākt līdz budžetam, kas ir sabalansēts, neskaitot papildu izdevumus drošībai. Pilnībā atteikties no deficīta nozīmētu pilnīgu diētu, un tas nebūtu tā vērts. Šobrīd virzāmies uz vidējo taupības scenāriju. Tas ir optimālais variants.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Man šķiet, ka taupības signāli jau dod efektu. Šogad, starp citu, prognozē mazāku deficītu, nekā bija plānots, lai arī dažu nodokļu ieņēmumu plāns objektīvi nepildās. Degvielas gadījumā atteicāmies no daļas akcīzes ieņēmumu par labu zemākai cenai. Arī alkohola un cigarešu akcīzes ieņēmumi atpaliek no plāna. Kopumā gadu pabeigsim daudz labāk, nekā bija prognozēts, jo zināmi taupības pasākumi ieviesti jau pašā sākumā.
Piemēram, tagad pārskata apturētos iepirkumus. Ar 1. janvāri būs pilnīga atklātība. Ja teiktu, ka šajos mēnešos esam tikuši galā ar IT iepirkumiem, es melotu.
Savs efekts ir arī premjera pasludinātajam taupības režīmam. Bet es vēl lielāku uzsvaru lieku uz atklātību. Ja cilvēks var izsekot, kas piedalījies konkursā un kādas cenas piedāvājis, un kādam jāpamato, kāpēc uzvarējis tieši šis pretendents, tas jau pats par sevi liks uzmanīties.
Kāda ir jūsu prognoze, kad pieņems nākamā gada budžetu? Gadu sāksim ar tehnisko budžetu?
Tas nebūs tehniskais budžets, bet daudzgadu budžets. Pirms gada pieņemtajā budžetā finansējums jau ir paredzēts arī nākamajam gadam. Varbūt tur ir neliela diēta. Tas nav tik detalizēts, bet ar to var tīri labi iztikt. Viss tiks izmaksāts, un darbība neapstāsies. Kad pieņem īsto budžetu, izdara korekcijas arī par iepriekšējo periodu, un viss nostājas savā vietā.
Budžetam ir savs process. Beigās ir divi lasījumi Saeimā, pa vidu vēl mēnesis Briselē, kur to skata Eiropas Komisija. Valdībā varbūt būs vajadzīgas divas sēdes. Otrdien aktualizēsim prognozes. Visticamāk, tās apstiprinās vēl pašreizējais Ministru kabinets. Pēc tam viss būs sagatavots un gaidīsim priekšlikumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Priekšlikumi būs arī par nepieciešamajām reformām, ko plānojam ielikt budžeta paketē kā uzdevumus. Daudzās valstīs tā dara. Tu uzdod nākamgad īstenot reformu un jau tad aprēķini, kāda būs tās ietekme uz budžetu. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs nākamgad noteikti ir iecerējis arī kādus izdevumu samazinājumus.
Cik saprotu, būs valdības deklarācijas projekts, ar ko iet uz sarunām. Ar 41 balsi vien nepietiek, tāpēc arī notiek sarunas par atbalstu. Deklarācijas projektā būs arī šie uzdevumi. Finanšu ministrija kā tāda finansistu armija gaidīs kaujas gatavībā, lai budžeta projektā iestrādātu priekšlikumus, kurus politiķi izvēlēsies. Tas ir tehnisks jautājums un daudz laika neaizņems.
Budžetu varētu pieņemt janvāra vidū?
Pirmais jautājums ir - kad būs valdība? Jaunajai valdībai pēc likuma jāsāk ar budžetu. Manuprāt, līdz svētkiem sapratīsim aprises un valdība varētu būt šā mēneša beigās. Kaut kā visi prasa lielu steigu, es nezinu, kāpēc. Kariņa kungs savulaik vispār nesteidzās.
Bet viņa valdību apstiprināja decembra vidū.
Jā, decembra vidū un budžetu pieņēma martā. Tad arī rēķinām divus mēnešus. Var, protams, forsēt, īpaši Saeimā, un likt deputātiem kādu nakti pastrādāt, bet budžetam tomēr ir savs process. Deputātiem jāpagūst iepazīties ar projektu un iesniegt priekšlikumus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šobrīd Saeimā to skaidrojam deputātiem, īpaši savējiem. Pie citiem, kas varētu atbalstīt valdību, vēl īsti netiekam klāt. Tā vairs nevar būt kā iepriekšējos gados, kad nāc ar priekšlikumu bez seguma un panāc, ka to ieraksta likumā.
Pieņemu, ka tam pašam jāattiecas arī uz valdību. Pirms vēlēšanām par to daudz nerunāju, bet tajā rīcības plānā, ar kuru nācām, kad apstiprinājām valdību, bija iekšā miljards eiro. Es to norakstu uz to, ka plāns bija jāuztaisa desmit dienās un bija jāvienojas gan ar partneriem, gan ar savējiem. Arī no savām kļūdām jāmācās. Ja nav seguma, nav priekšlikuma.
Budžeta izskatīšanas laikā būšu Saeimā. Ja kāds priekšlikums tiešām būs ļoti labs un tam būs segums, tad kāpēc ne? Tur nevajadzētu šķirot. Es vienmēr esmu cienījis arī opozīcijas priekšlikumus. Paši tur esam gana ilgi sēdējuši.
Tātad principā divi mēneši?
Divi mēneši pēc valdības apstiprināšanas.
Ja runājam par politiku, jūs vadāt vēsturiski lielāko Saeimas frakciju. Tajā ir cilvēki no trim partijām un vienas biedrības, un jau bijis redzams, ka viņu uzskati atšķiras. Kā jums šķiet, vai izdosies frakciju saturēt kopā un vienoties par kopīgu nostāju?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mūs vieno margrietiņa pie žaketes atloka. Kad mani ievēlēja par frakcijas vadītāju, pirmajā uzrunā teicu, ka mēs esam "Apvienotais saraksts". Tas arī ir tas naratīvs. Ja jūs man šodien Saeimā liktu nosaukt, kurš ir no kuras partijas, es droši vien kaut ko sajauktu. Protams, katrai partijai ir savs kongress, bet uzdevums ir saliedēt mūs visus.
Kamēr iet labi, vispār nav jautājumu. Bet arī partijām un valdībām, tāpat kā cilvēkiem, gadās krīzes. Tāpēc jābūt gataviem turēties kopā arī grūtos brīžos.
Būs grūti?
Tas ir kā milzīgs uzņēmums. Te ir 41 cilvēks bez sakārtotām apakšstruktūrām, 41 personība. Tie nav padotie. Tā arī ir atšķirība.
Esmu vadījis frakciju arī iepriekš ar 24 deputātiem. Visgrūtākais bija būt psihologam. Frakciju var saturēt kopā, ja vienojamies par principiem, struktūru un plānu. Ļoti liela loma būs komisiju vadītājiem un parlamentārajiem sekretāriem, kuriem beidzot būs kārtīgi jāstrādā un jāuztur saikne starp valdību un parlamentu.
Es jau pateicu, ka frakcija nedrīkst būt pansionāts, kurā kādu vienkārši ieliek tāpēc, ka viņš pieder kādai partijai. Ja deputāti saņems visu informāciju un mehānisms būs labi ieeļļots, tas strādās. Ja godīgi, man nav bažu. Šajos četros gados tā īsti nejutām atšķirību, vai kāds ir no Zaļās partijas vai Reģionu apvienības. Pats Kulbergs nāca no biedrības.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vai frakcija vienmēr balsos vienoti? Vai būs pieļaujami arī izņēmumi?
Dažos gadījumos izņēmumi ir pieļaujami. Saeimā ir jautājumi, kuros cilvēkiem ir atšķirīgi morāli vai ētiski apsvērumi. Piemēram, viskarstākās debates mēdz būt par Medību likumu vai par to, vai noteikt svētku dienu. Man šķiet, šādiem jautājumiem nav tik liela svara.
Bet par iecerēm, ko virzīs Kulberga valdība, gan jābalso vienoti. Par to arī tagad vienojamies. Kulbergs šobrīd runā ar katru deputātu atsevišķi. Neviens premjers līdz šim tā nav darījis. Tādos balsojumos izņēmumiem jābūt ļoti, ļoti retiem.
Cik liela varētu būt tieši Kulberga ietekme frakcijā?
Bez viņa šādas frakcijas varētu arī nebūt. Būsim godīgi, bez Kulberga mums droši vien būtu kādas padsmit vietas parlamentā.
Kulberga faktors?
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kulberga faktors ir 41 vieta. Par mums balsoja cilvēki, kuri citādi, iespējams, par mums nebūtu balsojuši. To apzinās katrs deputāts. Tāpēc respekts pret Kulbergu šobrīd ir ļoti liels. Arī premjera atbildība ir ļoti, ļoti liela. Viņam jāattaisno vēlētāju cerības.
Saeimā frakcijas mainās. Tās sarūk, reizēm arī palielinās. Vai varat prognozēt, ka pēc četriem gadiem frakcijā joprojām būs 41 deputāts?
Jebkura attīstība zināmā mērā ir cikliska. 41 ir neredzēti daudz. Reformu laikā atbalsts pilnīgi noteikti neaugs. Mums vajadzētu izvirzīt sev mērķi noturēties pie 30 “plus”.
Kuras Saeimas komisijas "Apvienotais saraksts" uzskata par stratēģiski nozīmīgām un noteikti grib vadīt? Kuras varētu uzticēt sadarbības partneriem vai opozīcijai?
Mēs paši gandrīz divarpus gadus esam bijuši opozīcijā. Ja ir spējīgs vadītājs, komisiju var uzticēt arī opozīcijai.
Par Budžeta un Tautsaimniecības komisijām šodien varu teikt, ka tās noteikti vadīs "Apvienotais saraksts". Par Tautsaimniecības komisijas darbu gan vēl diskutējam, tā ir pārslogota. Jāskatās, vai to nevarētu sadalīt divās komisijās, lai darbs būtu kvalitatīvāks.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Mums ir daudz “pašvaldībnieku”, tādēļ arī šī komisija varētu būt. Tāpat prātā nāk arī Aizsardzības un iekšlietu komisija. Stratēģiski svarīga šobrīd ir arī Ārlietu komisija.
Gan parlamentā, gan valdībā ir dažas stratēģiskas lietas. Premjeru no finansēm vispār nedrīkst atdalīt. Latvijas piemēri rāda, ka tas premjeriem nācis par sliktu. Arī par ārlietām, grib vai negrib, jāatbild premjeram. Viņam vajadzīgs ļoti labs palīgs, un tā ir premjera izvēle.
Domājat ārlietu ministru?
Jā. Briselē un citur, kur premjers ir uz skatuves, par to prasa atskaitīties arī viņam. Premjers jau atbild par katru ministru. No veiksmīga ministra darba premjers dabū savu labumiņu, bet vēl vairāk zaudē, ja ministram neveicas.
Vai jūs pats vadīsiet kādu komisiju?
Domāju, ka komisijas vadīšanai noteikti nebūs laika. Protams, kādā komisijā jābūt, bet ne vadīt. Man ir uzkrājusies zināma pieredze, un ar savām zināšanām varu palīdzēt.