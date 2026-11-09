Pārtikas cenas Latvijā krītas straujāk nekā daudzviet Eiropā - banku eksperti atklāj negaidītu tendenci
Latvijā gada inflācija šogad oktobrī varētu būt bijusi 3,2-3,3%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,2%, prognozēja banku analītiķi.
"Swedbank" ekonomists Oskars Niks Mālnieks norādīja, ka 2026. gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri patēriņa cenas varētu būt pieaugušas par 0,5%, tādējādi inflācijai gada laikā sasniedzot 3,3%. Viņš atzīmēja, ka oktobrī turpināja kāpt enerģijas produktu cenas, lai gan pieaugums dažās pozīcijās, piemēram, degvielai, visdrīzāk bijis mazāks nekā septembrī.
"SEB bankas" makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis sacīja, ka oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi patēriņa cenas varētu būt pieaugušas par 0,4%, gada inflācijai saglabājoties 3,2% līmenī. "Oktobrī priekšplānā bija enerģijas cenas," sacīja Gašpuitis, piebilstot, ka mēneša laikā pieauga degvielas, elektroenerģijas un gāzes cena. Neliels kāpums sagaidāms arī apģērbu un apavu grupā, kā arī nedaudz varētu būt augušas cenas pārtikai un atsevišķiem pakalpojumiem.
Savukārt "Luminor Bank" ekonomists Pēteris Strautiņš norādīja, ka atbilstoši "Eurostat" ziņotajam harmonizētā patēriņa cenu indeksa kāpums Latvijā oktobrī gada laikā bija nemainīgs trešo mēnesi pēc kārtas jeb 3%. "Tas ir pārsteidzoši laikā, kad tik strauji augušas degvielas cenas, arī apkures tarifi iet uz augšu," viņš piebilda. Strautiņš arī atzīmēja, ka Centrālās statistikas pārvaldes paziņotā gada inflācija septembrī bija 3,2%, arī tā bija tieši tāda pati kā augustā. "Oktobra rezultātu uzzināsim rīt, pieņemsim, ka starpība saglabājusies iepriekšējā līmenī," viņš sacīja. Pēc Strautiņa teiktā, mērenais cenu kāpums septembrī un, acīmredzot, arī oktobrī ir šī gada lielākais pārsteigums ekonomikas datos.
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Viņš atzīmēja, ka septembrī Latvijā bija otrais lielākais pārtikas cenu kritums Eiropas Savienības valstu starpā aiz Zviedrijas, kas daļēji ir skaidrojams ar nodokļu izmaiņām. Iespējams, ka šos skaitļus ietekmējusi arī pārtikas cenu precizitātes uzlabošanās. "Var apsveikt Latvijas patērētājus ar to, ka oktobrī inflācija Latvijā bija par veselu procentpunktu zemāka nekā vidēji eirozonā. Degvielas tirgū jaunākie pavērsieni ir bijuši patērētājiem labvēlīgi, bet gāzes un elektrības cenas, kā arī to mijiedarbība ir un būs lieli riski pirktspējai turpmākajos mēnešos," teica Strautiņš.
Jau vēstīja, ka Latvijā patēriņa cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar augustu palielinājās par 0,2%, bet gada laikā - šogad septembrī salīdzinājumā ar 2025. gada septembri - pieauga par 3,2%. Arī 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, septembrī pieauga par 3,2%. Precēm cenas šogad septembrī salīdzinājumā ar pagājušā gada septembri pieauga par 2,5%, bet pakalpojumiem - par 4,8%.