Viens pārtikas produkts, kas Igaunijas veikalos ir lētāks nekā Latvijā
Pārtikas preču cenas Baltijas valstīs lielā mērā ir atkarīgas no pasaules tendencēm. Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe intervijā portālam Jauns.lv skaidroja, ka dažu produktu cenas ir atšķirīgas. Piemēram, Igaunijā ir lētākas eļļas, bet Lietuva izceļas ar lētākiem piena produktiem.
Jautāta par šī brīža pārtikas cenu līmeni Latvijā, Gulbe teica: “Domāju, ka tas ir atbilstošs tam, kas notiek Latvijā un pasaules tirgū. Pārtikas cenu Latvijas veikalu plauktos visvairāk ietekmē cena pasaules tirgū. Tas ir pats galvenais.
Esam atkarīgi no pasaules tendencēm
Ja tur [pasaulē] cenas iet uz augšu, tad arī mums iet uz augšu. Ja tās tur iet uz leju, tad arī mums tās iet uz leju. Vienīgais, uz augšu mums iet straujāk, bet uz leju – lēnāk. Tas gan. Bet virziens vienmēr ir tieši tāds, kāds tas ir visur pasaulē vai šajā reģionā.
Augļu un dārzeņu cenas lielā mērā nosaka Polijā
Katram produktam cenu nosaka citā vietā. Graudiem to nosaka pasaules biržās, un tur mēs neko nevaram izdarīt. Augļu un dārzeņu cenas ļoti daudz nosaka Polijā – kas notiek ar Poliju, kādas ir ražas un kur viņiem ir tirgi.
Piemēram, vai viņiem ir vaļā Vācijas tirgus vai arī tajā ir kādas problēmas. Tad produkti nāk uz mūsu pusi. Svaigām Latvijas zemenēm cenu nosaka mūsu pašu tirgū – kāda ir raža.”