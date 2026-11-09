Lielo brāļu biksēs. Kā izvēlēties izdevīgāko Škoda Epiq?
Ar jauno Škoda Epiq TV Autoziņas brauca pasaules prezentācijā Austrijā. Nu jaunais elektromobilis sasniedzis Latviju, pieteikts Latvijas Gada auto konkursam, un laiks uzzināt par to ko vairāk.
Škoda šobrīd piedāvā trīs Epiq modeļus - 35, 40 un 55 ar trim dažādām motora jaudām, divu izmēru baterijām un tikai diviem iespējamiem komplektācijas līmeņiem - Essence un Selection. Ja ņemat visjaudīgāko ar 211 zirgspēkiem un lielāko bateriju, tad jāskatās uz Selection. Beigu beigās tāds Epiq maksā ap 38 000 eiro. Tas laikam nav īsti tas, ko gaidījām. Bet no kaut kā noteikti var atteikties!
Optimāla būtu vidējā komplektācija ar mazāko bateriju un tikai 135 ZS jaudu. Tāds Epiq maksā līdz 30 000 eiro, un kopā ar EKKI atbalstu nonākam tuvu cerētajiem 25 000 eiro. Epiq 40 gadījumā cenas atškirība starp Essence un Selection ir aptuveni 1500 eiro, Epiq 55 - vēl mazāk. Tātad ir vērts tēmēt uz labāko. Selection pieejamas tādas “ekstras” kādu citiem nav, piemēram, LED matricu gaismas par piemaksu. Lietussargs durvīs arī tikai Selection. Ar baterijām arī matemātika vienkārša. Ja gribam lielāko, tad atkal jāskatās pāri 30 000 eiro. Ja ņemam mazo bateriju, tad Epiq nobrauks par 100 km mazāk, bet no Wallbox arī uzlādēsies par 1,5 h ātrāk.
Bet kā Epiq izskatās salonā? Te var būt četri dažādi apdares varianti no melna Studio līdz pusādas Suite. Pa vidu paliek Loft pelēkā vai zaļganpelēkā Mint krāsā. Apsildāma stūre un sēdekļi nu jau ir pašsaprotami, bet bez panorāmas jumta par 740 eiro gan var iztikt, tāpat kā bez elektriski regulējamiem sēdekļiem par 1200 eiro. Ne pārāk lēta, toties ieteicama lieta ir tehnoloģiju pakotne, kurā apvienota 360 grādu kamera, labāka audioiekārta un citas papildus ērtības. Dažas funkcijas Škoda Epiq jau ir augstākā līmenī nekā, piemēram, Kamiq.
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Jāņem vērā, ka Epiq ir lieli riteņu diski, vismaz 17”. Viss, kas ir smukāks, ir 18 vai pat 19 collas. Protams, ka lielāki diski velk līdzi arī lielāku patēriņu, bet kilometri “Epikā” ir jātaupa.