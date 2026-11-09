Mīlas dēka pāraug spiegošanas skandālā! "Nvidia" vadītājs nonācis nopietnu aizdomu ēnā
Tehnoloģiju giganta "Nvidia" vadītājs Džensens Huangs ierauts pamatīgā skandālā. Atklātībā nākusi informācija par viņa sānsoli ar Ķīnas uzņēmēju, kuru ASV izlūkdienesti tur aizdomās par iespējamu spiegošanu Ķīnas labā. Tagad tiek izmeklēts, vai sieviete nav izmantojusi šīs attiecības, lai iegūtu "Nvidia" slepeno informāciju.
Skandāla centrā ir Ķīnas uzņēmēja Alise Huana (Alice Huang), kura iepriekš ieņēmusi vadošu amatu Singapūrā reģistrētajā uzņēmumā "Megaspeed". ASV izlūkdienestam ir aizdomas, ka sieviete varētu būt sadarbojusies ar Ķīnas izlūkdienestiem un izmantojusi savas attiecības ar "Nvidia" vadītāju, lai iegūtu sensitīvu informāciju.
Kā vēsta ārvalstu mediji, Džensenu Huangu un Alisi Huanu vienojušas ne tikai biznesa intereses, bet arī romantiskas attiecības. Svētdien, 8. novembrī, "Nvidia" vadītājs vērsās pie uzņēmuma darbiniekiem, atzīstot neuzticību sievai. "Es biju neuzticīgs savai sievai. Mana rīcība sāpināja viņu un mūsu bērnus. Manai rīcībai nav attaisnojuma. Es ļoti atvainojos," paziņoja Huangs.
Pēc šīs informācijas nonākšanas atklātībā "Nvidia" direktoru padome nolēmusi sākt neatkarīgu izmeklēšanu. Tās mērķis ir noskaidrot, vai uzņēmuma vadītājs bijis ārvalstu izlūkdienestu uzmanības centrā un vai varētu būt apdraudēta uzņēmuma konfidenciālā informācija. Vienlaikus "Nvidia" uzsver, ka pašlaik nav pamata uzskatīt, ka būtu noplūduši uzņēmuma noslēpumi.
Aizdomas ir īpaši nopietnas, jo "Nvidia" ražotās mikroshēmas ir būtiskas mākslīgā intelekta attīstībai. ASV jau ilgstoši ierobežo modernāko mikroshēmu eksportu uz Ķīnu, lai nepieļautu šo tehnoloģiju izmantošanu militāriem mērķiem. Arī Alises Huanas pārstāvētais uzņēmums "Megaspeed" iepriekš nonācis ASV iestāžu uzmanības centrā saistībā ar aizdomām par eksporta ierobežojumu apiešanu.
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Skandāls piesaistījis arī ASV politiķu uzmanību. Pārstāvju palātas komiteju vadītāji pieprasījuši Huanga paskaidrojumus. 18. novembrī paredzēta slēgta tikšanās, kurā plānots apspriest iespējamos nacionālās drošības riskus.
Tikmēr Ķīna apsūdzības par spiegošanu noraida, dēvējot tās par nepamatotām. Pagaidām nav publiski pierādīts, ka Alise Huana būtu ieguvusi slepenu informāciju no "Nvidia" vadītāja vai ka viņš apzināti būtu palīdzējis ārvalstu izlūkdienestiem.