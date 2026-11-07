Mākslīgais intelekts izspēlē ļaunu joku! Tā vietā, lai slinkotu, lietotājiem jāstrādā virsstundas
Mākslīgais intelekts (MI) saņem uzslavas, jo palīdz ietaupīt laiku, ātrāk paveikt ikdienas uzdevumus un samazināt darba slodzi. Tomēr jaunā pētījumā atklājusies pavisam cita aina – darbinieki, kuri lieto MI rīkus, strādā pat par pusotru stundu ilgāk nekā tie, kuri MI neizmanto, vēsta "Gizmodo".
Darba produktivitātes programmatūras uzņēmums "ActivTrak" analizēja vairāk nekā 9000 darbinieku darba aktivitātes 467 uzņēmumos laikā no šī gada aprīļa līdz septembrim. Rezultāti liecina, ka MI lietotāju darba diena vidēji ilga no 8,4 līdz 9,1 stundai, savukārt darbiniekiem, kuri MI neizmantoja, tās ilgums bija aptuveni 7,6 stundas. Tādējādi atšķirība sasniedza pat 90 minūtes dienā.
Pētījumā arī noskaidrots, ka darbinieki, kuri MI izmanto īpaši intensīvi, biežāk turpina strādāt pēc ierastā darba laika. Tie, kuri MI rīkus lietoja vismaz piecās darba sesijās dienā, kopumā tam veltot vairāk nekā 45 minūtes, pēc darba laika strādāja vidēji par 18 minūtēm ilgāk nekā kolēģi, kuri MI neizmantoja.
Turklāt aktīvie MI lietotāji biežāk pārslēdzās starp dažādām programmām un retāk spēja ilgstoši koncentrēties vienam uzdevumam. Tas liecina, ka tehnoloģija, kuras uzdevums ir vienkāršot darbu, ne vienmēr palīdz samazināt ikdienas noslodzi.
"MI var palīdzēt darbiniekiem ātrāk paveikt uzdevumus, taču mūsu pētījums rāda, ka tā izmantošana ir saistīta ar garākām darba dienām, biežāku pārslēgšanos starp lietotnēm un īsākiem koncentrēšanās periodiem," norāda "ActivTrak Productivity Lab" vadītāja Gabriela Mauha.
Tomēr pētnieki uzsver, ka šie rezultāti vēl nepierāda, ka tieši MI ir iemesls garākām darba dienām. Iespējams, cilvēki, kuri jau iepriekš strādāja ilgāk, vienkārši biežāk izvēlas izmantot MI. Tāpat nevar izslēgt, ka tehnoloģija mudina uzņemties vairāk pienākumu vai arī daļa ietaupītā laika tiek iztērēta MI sagatavoto rezultātu pārbaudei un labošanai.
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Līdzīgas tendences novērotas arī citos pētījumos. Piemēram, šā gada februārī publicētā Kalifornijas Universitātes Bērklijā pētnieku analīzē secināts, ka MI izmantošana var padarīt darbu intensīvāku. Darbinieki nevis izmantoja ietaupīto laiku atpūtai, bet sāka strādāt ātrāk, uzņēmās vairāk uzdevumu un dažkārt paši pagarināja savu darba dienu.