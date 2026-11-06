Godināti izcilākie Latvijas jaunuzņēmumi un kopienas pārstāvji
Piektdien Rīgā septiņās kategorijās pasniegtas Latvijas jaunuzņēmumu balvas, pavēstīja Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija "Startin.LV".
Šogad balvai kandidātus izvirzīja teju 20 jaunuzņēmumu ekosistēmas organizācijas un pārstāvji, kā arī citi interesenti atklātajā nominēšanas posmā. Sešās kategorijās uzvarētājus noteica žūrija, bet Kopienas balvas ieguvēju noteica publiskā balsojumā.
Par gada jaunpienācēju atzīts "Amorphous Health", kas izstrādā klīnisko datu analītikas platformu slimnīcām. Uzņēmuma risinājums pārvērš nestrukturētus medicīniskos ierakstus strukturētos datos, ļaujot slimnīcām efektīvāk organizēt darbu, uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti, plānot finanses un veikt pētniecību. 2026. gadā uzņēmums laida tirgū savu produktu, izveidoja pirmo partnerību ar elektronisko veselības ierakstu sistēmas nodrošinātāju, sāka sadarbību ar Daugavpils reģionālo slimnīcu un piesaistīja pirmssēklas investīcijas 2,2 miljonu ASV dolāru apmērā.
Kategorijā "Gada izrāviens" uzvarēja "Origin Robotics", kas izstrādā autonomas aizsardzības sistēmas Eiropai un NATO sabiedrotajiem, apvienojot izmaksu ziņā efektīvu aparatūru ar modernu programmatūru. 2025. gadā uzņēmuma apgrozījums pieauga vairāk nekā desmitkārt, savukārt 2026. gadā tas noslēdza daudzgadu pamatlīgumu par autonomā dronu pārtvērēja "BLAZE" piegādēm Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Francija pēc tās aizsardzības iepirkumu aģentūras veiktā izvērtējuma kļuva par ceturto NATO dalībvalsti, kas iegādājusies "BLAZE".
Par gada zinātņietilpīgo jaunuzņēmumu atzīts "Deep Space Energy", kas izstrādā radioizotopu elektroenerģijas avotus misijām uz Mēnesi un Marsu, tālā kosmosa izpētei un topošajam komerciālajam Mēness tirgum, kā arī autonomai energoapgādei uz Zemes. 2026. gadā "Deep Space Energy" kļuva par pirmo Latvijas uzņēmumu, kas uzņemts NATO aizsardzības inovāciju programmā "DIANA", kā arī uzvarēja jaunuzņēmumu konkursā "TechChill Founders Battle". Savukārt 2028. gadā uzņēmums plāno demonstrēt savu tehnoloģiju orbītā, izmantojot Starptautisko kosmosa staciju.
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Par gada aizsardzības tehnoloģiju jaunuzņēmumu atzīts "SUBmerge Baltic", kas izstrādā bezpilota zemūdens transportlīdzekļus un jūras novērošanas sistēmas aizsardzības un drošības vajadzībām, tostarp kritiskās infrastruktūras aizsardzībai. 2026. gadā uzņēmums parakstīja saprašanās memorandus ar vienu no Eiropas vadošajiem jūras aizsardzības nozares uzņēmumiem "Naval Group" par savu bezpilota sistēmu integrāciju tā risinājumos, kā arī ar Ukrainas uzņēmumu "Roboneers". Uzņēmums piesaistījis vairāk nekā 2,6 miljonus eiro investīcijās. Balva šajā kategorijā pasniegta sadarbībā ar Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociāciju.
Par gada finanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu atzīts "Convershake", kas izstrādā mākslīgajā intelektā balstītu balss saziņas platformu patēriņa kreditēšanas uzņēmumiem. Risinājums automatizē telefonsaziņu ar klientiem visā aizdevuma dzīves ciklā, nodrošinot iespēju apkalpot klientus visu diennakti un vairākās valodās. "Convershake" platforma jau darbojas sešās valstīs un pēc veiksmīga pilotprojekta noslēgusi ilgtermiņa sadarbības līgumu.
Par gada dibinātāju atzīts Kristofs Blaus, uzņēmuma "Nutrameg" un vairāku nevalstisko organizāciju līdzdibinātājs. Balvas pasniedzēji norāda, ka Blaus sniedzis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībā, atbalstot un konsultējot citus uzņēmējus, investējot jaunos uzņēmumos un aktīvi iesaistoties iniciatīvās, kas veicina uzņēmējdarbību Latvijā.
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Savukārt Kopienas balvu, kuras ieguvēju noteica publiskā balsojumā, saņēma "Outvoicer" - Latvijā un Igaunijā izstrādāta rēķinu izrakstīšanas platforma Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu un grāmatvežu vajadzībām. Platforma ļauj uzņēmumiem ātri un ērti sagatavot un izrakstīt rēķinus. To jau izmanto vairāk nekā 900 uzņēmumu, un ar tās starpniecību izrakstīti vairāk nekā 300 000 rēķinu. "Outvoicer" ir arī "Swedbank" e-rēķinu pakalpojuma partneris Latvijā un Igaunijā.
Pasākumu organizē "Startin.LV" un "Startup House Riga", bet to atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūra, Ekonomikas ministrija, biedrība "Fintech Latvija" asociācija, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta pārstāvniecība Latvijā.