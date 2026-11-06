Gudrs auto pirkums rudenī: Kad izdevīgāks ir EIB atbalstītais auto līzings un kad - vienkāršs auto kredīts
Rudens bieži ir laiks, kad gan privātpersonas, gan uzņēmumi pārskata savu autoparku. Pirms ziemas kļūst īpaši svarīgs auto tehniskais stāvoklis, tirgū parādās jauni modeļi, un pircēji sāk rūpīgāk vērtēt, vai esošo automobili ir vērts remontēt vai tomēr mainīt. Taču labs darījums nenozīmē tikai atrast piemērotu automašīnu par pievilcīgu cenu. Tikpat svarīgi ir izvēlēties pareizo auto finansēšanas veidu.
Te visbiežāk sastopami divi jēdzieni – auto līzings un auto kredīts. Tie nav viens un tas pats. Turklāt uzņēmumiem ir pieejama vēl viena iespēja – EIB atbalstīts auto līzings, kura mērķis ir veicināt finansējuma pieejamību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kurš risinājums ir piemērotāks?
Vispirms jānošķir divi pircēji – privātpersona un uzņēmums
Salīdzinot finansēšanas iespējas, svarīgi nesajaukt produktus, kas paredzēti dažādām klientu grupām.
Piemēram, AS Bigbank gadījumā EIB atbalstītais auto līzings ir uzņēmumu finansēšanas risinājums. Savukārt AS Bigbank auto kredīts, par kuru runājam šajā salīdzinājumā, paredzēts privātpersonām. Tātad konkrētie produkti nav divas pogas vienā pieteikumā, starp kurām var izvēlēties jebkurš auto pircējs. Tomēr abu finansēšanas modeļu salīdzinājums ir noderīgs, jo tas parāda galveno atšķirību starp līzingu un kredītu.
Līzingā transportlīdzekļa īpašnieks līguma laikā ir līzinga devējs, savukārt klients ir tā turētājs. Auto kredīta gadījumā pircējs saņem finansējumu un automašīnu iegādājas savā īpašumā. Tieši no šīs atšķirības izriet prasības attiecībā uz pirmo iemaksu, KASKO, automašīnas vecumu, pārdošanu un citām niansēm.
Kas īsti ir EIB atbalstītais auto līzings?
EIB ir Eiropas Investīciju banka. 2026. gadā AS Bigbank un Eiropas Investīciju bankas grupa noslēdza sadarbības darījumu, kura mērķis ir palielināt finansējuma pieejamību Baltijas valstu uzņēmumiem. Programma īpaši orientēta uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp jauniem uzņēmumiem un ilgtspējīgām investīcijām.
Praktiski uzņēmumam būtiskākais ieguvums ir iespēja pretendēt uz finansējumu ar zemāku līzinga procentu likmi nekā AS Bigbank standarta uzņēmumu auto līzingam. AS Bigbank pašlaik norāda, ka EIB programmas ietvaros auto līzinga procentu likme var būt no 2,25%, kamēr standarta piedāvājumam tā norādīta no 2,50%. Konkrētais piedāvājums tiek noteikts individuāli pēc uzņēmuma un darījuma izvērtēšanas.
Svarīgi saprast, ka norādītā likme pati par sevi vēl nav viss ikmēneša maksājums. AS Bigbank līzinga kalkulatorā atsevišķi tiek ņemta vērā arī Euribor likme, tādēļ, salīdzinot piedāvājumus, jāskatās uz kopējo procentu likmi un visu maksājumu grafiku, nevis tikai reklamēto sākuma likmi.
Kad EIB atbalstīts līzings uzņēmumam var būt īpaši izdevīgs?
Jo dārgāks ir transportlīdzeklis un jo lielāka finansējamā summa, jo būtiskāku ietekmi ilgākā periodā var radīt procentu likmes atšķirība. Tāpēc EIB atbalstītais auto līzings īpaši rūpīgi jāizvērtē uzņēmumam, kas plāno iegādāties jaunu vai salīdzinoši vērtīgu auto, papildināt autoparku vai aizstāt novecojušus transportlīdzekļus.
Pie vienādas automašīnas cenas, pirmās iemaksas un termiņa zemāka procentu likme parasti nozīmē zemākas finansēšanas izmaksas un var samazināt arī ikmēneša maksājumu. Taču tas nenozīmē, ka EIB līzings automātiski vienmēr būs lētākais variants – jāņem vērā arī Euribor, pirmā iemaksa, apdrošināšana, komisijas un konkrētā uzņēmuma individuālais piedāvājums.
AS Bigbank uzņēmumu auto līzingam norādīts finansēšanas periods no 6 līdz 96 mēnešiem, bet operatīvajam līzingam – līdz 72 mēnešiem. Pirmā iemaksa sākas no 10%. Finansējami ir gan jauni, gan lietoti transportlīdzekļi.
Finanšu līzings vai operatīvais līzings?
Arī vārds “līzings” neapzīmē tikai vienu finansēšanas modeli.
- Finanšu līzings parasti ir piemērotāks uzņēmumam, kas vēlas automašīnu lietot ilgstoši un pēc līzinga termiņa beigām iegūt to savā īpašumā;
- Savukārt operatīvais līzings vairāk piemērots situācijai, kad uzņēmums vēlas regulāri atjaunot autoparku un neplāno vienu automašīnu izmantot ļoti ilgi. AS Bigbank gadījumā pēc operatīvā līzinga termiņa automašīnu iespējams atdot pārdevējam vai iegūt īpašumā, samaksājot atlikušo vērtību. Šādiem darījumiem parasti ir arī nobraukuma ierobežojums.
Piemēram, uzņēmumam, kura pārdošanas speciālisti ik gadu nobrauc lielu kilometru skaitu, nobraukuma nosacījumi var būt tikpat nozīmīgi kā procentu likme. Tāpēc pirms operatīvā līzinga izvēles ir vērts prognozēt reālo automašīnas izmantošanu visā līguma periodā.
Auto kredīts – vienkāršāka īpašuma struktūra privātpersonai
Auto kredīts darbojas citādi. Privātpersona aizņemas naudu transportlīdzekļa iegādei un pati norēķinās ar pārdevēju. Pēc iegādes automašīna pieder pircējam. Tas nozīmē, ka nav jāgaida līzinga termiņa beigas, lai kļūtu par auto īpašnieku. Šāda struktūra var būt īpaši ērta, iegādājoties vecāku lietotu automašīnu, pērkot auto no privātpersonas vai tad, ja pircējam svarīgi brīvāk rīkoties ar transportlīdzekli nākotnē.
AS Bigbank auto kredīta gadījumā iespējams iegādāties dažāda izlaiduma gada transportlīdzekļus, kurus var reģistrēt CSDD. Šajā gadījumā bieži vien nav nepieciešama pirmā iemaksa, auto vērtējums vai obligāta KASKO apdrošināšana. Tomēr tas, ka KASKO nav obligāta kreditētāja prasība, nenozīmē, ka no tās vienmēr vajadzētu atteikties.
KASKO nav tikai līzinga “papildu izdevums”
Viens no populārākajiem argumentiem auto kredīta un līzinga salīdzinājumā ir KASKO. Līzingā automašīna līguma laikā juridiski pieder finansētājam, tāpēc tai parasti jābūt apdrošinātai visu līzinga periodu. Auto kredītam obligātas KASKO prasības var nebūt. No pirmā acu uzmetiena šķiet vienkārši: nav KASKO – mazāki izdevumi. Taču finansiāli pareizs aprēķins ir sarežģītāks. Zādzības, pilnīgas bojāejas vai nopietnas avārijas gadījumā cilvēkam bez KASKO var palikt kredītsaistības par automašīnu, kuru vairs nav iespējams izmantot. Tāpēc jāvērtē nevis tikai tas “vai KASKO ir obligāta?”, bet gan to “kādu finansiālo risku es pats varu uzņemties?”
Pirmā iemaksa – priekšrocība vai trūkums?
Arī pirmā iemaksa nav viennozīmīgi slikta. Piemēram, AS Bigbank uzņēmumu auto līzingam tā pašlaik noteikta no 10%. No uzņēmuma naudas plūsmas skatupunkta tas nozīmē, ka daļa kapitāla jāiegulda automašīnā uzreiz. Ja uzņēmumam šo naudu izdevīgāk izmantot krājumu iegādei, ražošanai, mārketingam vai citām investīcijām, lielāka pirmā iemaksa var būt būtisks faktors. No otras puses, pirmā iemaksa samazina finansējamo summu. Tādējādi mazāka ir summa, par kuru turpmāk tiek aprēķināti procenti.
Privātpersonai auto kredīts bez obligātas pirmās iemaksas var ļaut saglabāt uzkrājumus drošības spilvenam. Taču arī šajā gadījumā nav jāsecina, ka nulles pirmā iemaksa vienmēr ir izdevīgākā izvēle. Jo lielāka aizņemtā summa, jo lielāka summa arī jāatmaksā.
Īpašuma tiesības – praktiska atšķirība, par kuru bieži aizmirst
Līzinga gadījumā kredītiestāde tiek reģistrēta kā transportlīdzekļa īpašnieks, bet uzņēmums – kā turētājs. Tikai pēc līguma nosacījumu izpildes finanšu līzinga gadījumā automašīna var pāriet uzņēmuma īpašumā. Tas nozīmē, ka līzinga laikā ar transportlīdzekli nevar rīkoties gluži tāpat kā ar pilnībā savu mantu.
Auto kredīta gadījumā automašīnas īpašnieks ir pats pircējs. Tas nodrošina lielāku brīvību, piemēram, ja transportlīdzekli pēc dažiem gadiem nepieciešams pārdot. Taču jāatceras būtiska nianse: auto pārdošana neatceļ kredītsaistības. Ja kredīts vēl nav atmaksāts, atlikusī summa joprojām būs jāsamaksā saskaņā ar līgumu.
Lietots auto var būt robežšķirtne starp kredītu un līzingu
Ja tiek pirkts jauns vai mazlietots automobilis, līzings bieži labi atbilst darījuma struktūrai. Savukārt, palielinoties auto vecumam, auto kredīta elastība kļūst nozīmīgāka.
Piemēram, AS Bigbank uzņēmumu auto līzingam ir noteikti transportlīdzekļa vecuma un nobraukuma kritēriji. Auto vecums līzinga perioda beigās nedrīkst pārsniegt 18 gadus, savukārt nobraukums iegādes brīdī – 250 000 kilometru. Ja lietots auto netiek pirkts pie oficiālā pārstāvja, nepieciešams arī novērtējuma akts. Savukārt, AS Bigbank privātpersonu auto kredīta aprakstā norādīts, ka iespējams iegādāties jebkura izlaiduma gada CSDD reģistrējamu transportlīdzekli. Tāpēc cilvēkam, kurš meklē salīdzinoši lētu un vecāku auto, auto kredīts var būt praktiski elastīgāks risinājums.
Kad EIB atbalstītais līzings var būt loģiskākā izvēle?
Uzņēmumam EIB atbalstīts līzings visvairāk ir vērts izvērtēt situācijā, kad:
- Tiek iegādāts jauns vai salīdzinoši jauns un vērtīgs auto;
- Uzņēmumam ir līdzekļi pirmajai iemaksai;
- KASKO un cita nepieciešamā apdrošināšana jebkurā gadījumā būtu daļa no uzņēmuma riska pārvaldības;
- Uzņēmums vēlas samazināt finansēšanas izmaksas un kvalificējas EIB programmas nosacījumiem;
- Nepieciešams ilgāks finansēšanas periods;
- Transportlīdzeklis būs uzņēmuma darba instruments un tā izmantošana ir prognozējama;
- Svarīgi saglabāt uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus, neiegādājoties automašīnu pilnībā par saviem līdzekļiem.
Piemēram, ja uzņēmumam nepieciešams vairāku gadu darbam paredzēts jauns auto, zemāka EIB programmas līzinga likme var būt ekonomiski nozīmīgāka par maksimālu elastību attiecībā uz īpašuma tiesībām līguma sākumā.
Kad auto kredīts privātpersonai var būt elastīgāks?
Auto kredītu, savukārt, var būt vērts izvērtēt, ja:
- Pircējs vēlas, lai auto uzreiz būtu viņa īpašumā;
- Tiek meklēts vecāks lietots automobilis;
- Auto tiek pirkts no privātpersonas;
- Nav vēlmes veikt obligātu pirmo iemaksu;
- Pircējs nevēlas obligātu KASKO prasību;
- Svarīgi saglabāt iespēju brīvāk pārdot vai mainīt automašīnu.
Taču lielāka elastība pati par sevi nenozīmē mazākas izmaksas. Auto kredītam jāvērtē gada procentu likme, GPL, komisijas, ikmēneša maksājums un kopējā atmaksājamā summa, kas norādīta konkrētajā individuālajā piedāvājumā.
Kā pareizi salīdzināt finansējumu? Neskatieties tikai uz mēneša maksājumu
Viens no biežākajiem kļūdainajiem salīdzināšanas veidiem ir izvēlēties piedāvājumu tikai pēc mazākā ikmēneša maksājuma. Mazāku maksājumu var panākt, vienkārši pagarinot termiņu. Taču ilgāks termiņš var nozīmēt lielākas kopējās procentu izmaksas. Tāpēc gudram salīdzinājumam vajadzīgi vismaz šādi skaitļi:
Auto cena + pirmā iemaksa + finansējuma izmaksas + komisijas + KASKO un cita apdrošināšana + iespējamais vērtējums + paredzamās ekspluatācijas izmaksas.
Līzingam papildus jāvērtē atlikusī vērtība, nobraukuma ierobežojumi un nosacījumi auto atdošanai.
Privātpersonu auto kredītam īpaši svarīga ir GPL (Gada procentu likme) un kopējā summa, kas būs jāatmaksā. Tieši šāds aprēķins parāda finansēšanas patieso cenu.
Gudrs auto pirkums sākas ar trim jautājumiem
Pirms izvēlēties auto kredītu vai līzingu, ir vērts sev atbildēt uz trim vienkāršiem jautājumiem.
- Pirmais – kādu auto es patiesībā varu atļauties? Nevis tikai nopirkt, bet arī uzturēt vairākus gadus.
- Otrais – cik man maksās finansējums kopumā? Jāvērtē ne tikai procentu likme vai mēneša maksājums, bet visas ar darījumu saistītās izmaksas.
- Trešais – cik svarīga man ir elastība? Vai transportlīdzeklim uzreiz jābūt manā īpašumā, vai svarīgāka ir potenciāli zemāka finansēšanas likme un līzinga struktūra?
Uzņēmumam, kas iegādājas jaunāku un vērtīgāku transportlīdzekli un atbilst programmas kritērijiem, EIB atbalstītais auto līzings var būt īpaši vērts salīdzināšanai zemākas finansēšanas likmes dēļ. Privātpersonai, kura meklē lietotu auto, nevēlas obligātu KASKO un vēlas tūlītējas īpašuma tiesības, auto kredīts var nodrošināt lielāku elastību.
Galīgais lēmums tomēr jāpieņem tikai pēc konkrēto piedāvājumu kopējo izmaksu un sava budžeta salīdzināšanas.
Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu. Auto kredīts un līzings ir nopietnas ilgtermiņa finansiālas saistības. Pirms aizņemšanās rūpīgi jāizvērtē kredīta nepieciešamība, kopējās izmaksas un savas iespējas veikt maksājumus visā līguma darbības laikā. Aizņemties vajadzētu tikai tad, ja saistības ir samērīgas ar stabilu mājsaimniecības budžetu un to atmaksu iespējams nodrošināt, neapdraudot ikdienas vajadzības un finanšu drošību.