"Nevar finansēt okupantu varu!" Kulbergs skaidro, kas gaidāms saistībā ar Krievijas graudu tranzītu
Kad Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) būs saņēmis Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes tranzīta graudu laboratorisko pārbaužu rezultātus, sabiedrība par tiem tiks informēta, piektdien žurnālistiem solīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjers uzsvēra, ka viņa nostāja attiecībā uz Krievijas tranzīta graudu transportu nav mainījusies. "Krievijas asiņainajiem graudiem nē! Nevar uz to balstīt okupantu varu un finansēt to, palīdzot nogalināt ukraiņus," teica Kulbergs.
Viņš arī atgādināja, ka Latvija kopā ar Lietuvu un Igauniju pievērsusi šim jautājumam uzmanību Briselē.
Kulbergs arī pauda, ka esot jāvērtē, kā šīs kravas var ierobežot, un nākamnedēļ saistībā ar to esot arī paredzēts skatīt kādu likumprojektu valdībā. Tāpat nākamnedēļ būšot rezultāti par PVD pārbaudītajiem graudiem, par ko tikšot informēta arī sabiedrība.
Premjers solīja, ka viņš piedalīsies arī sestdien, 7. novembrī, Jēkabpilī notiekošajā protesta akcija "Asins graudiem - nē!", kuras mērķis ir panākt Krievijas un okupētajās Ukrainas teritorijās iegūtu graudu tranzīta aizliegšanu caur Latviju.
Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Šverna informēja, ka, pēc Satiksmes ministrijas aprēķiniem Krievijas graudu tranzīta aizliegums radītu būtisku ietekmi uz Latvijas transporta nozari un valsts budžetu. Aprēķinos izmantots scenārijs, kurā Krievija, reaģējot uz graudu tranzīta aizliegumu, pārtrauktu visu kravu pārvadājumus uz Latviju un no tās, aptverot iespējamo Krievijas pretpasākumu kopējo ietekmi.
Saskaņā ar šo scenāriju kopējais ieņēmumu samazinājums Latvijas transporta un loģistikas ķēdē varētu sasniegt 280 miljonus eiro gadā. Tiešie ikgadējie papildu izdevumi valsts budžetam būtu vismaz 72-92 miljoni eiro. No tiem 32,1 miljons eiro būtu nepieciešams VAS "Latvijas dzelzceļš" finanšu līdzsvara nodrošināšanai, bet vēl 40-60 miljoni eiro vietējo kravu pārvadājumu sadārdzinājuma kompensēšanai lauksaimniekiem, ražotājiem un citiem kravu nosūtītājiem.
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Savukārt iespējamu tiesvedību finansiālā ietekme - noslēgto un izpildīto līgumu starpība - varētu sasniegt 180 miljonus eiro par 2026. gadu. Ilgtermiņā samazināta dzelzceļa infrastruktūras noslodze varētu palielināt vietējo kravu pārvadājumu izmaksas 2,5 līdz trīs reizes un radīt nepieciešamību pēc papildu valsts atbalsta transporta infrastruktūras uzturēšanai.
PVD iepriekš informēja, ka līdz 14. oktobrim laboratoriskajiem izmeklējumiem bija paņemti 23 Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes tranzīta graudu sūtījumu paraugi. Paraugiem tiek veikta izotopu profilēšana un elementu sastāva analīze, lai noteiktu graudu izcelsmi un pārbaudītu, vai tie nav nākuši no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām.
Saeima 24. septembrī steidzamības kārtā pieņēma grozījumus Dzīvnieku barības aprites likumā, kas paredz robežkontrolei pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm, lai nodrošinātu, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītas kravas, tostarp graudi.