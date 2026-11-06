FOTO, VIDEO: cik gatavi esam krīzes situācijām? Rīgā norisinās dronu sacensības "Taktiskais pārspēks"
Šodien Rīgā norisinās dronu sacensības "Taktiskais pārspēks", kurās bezpilota lidaparātu piloti pārbauda savas prasmes apstākļos, kas pietuvināti reālām krīzes situācijām.
Sacensību galvenais mērķis ir noskaidrot, cik veiksmīgi pilotu komandas spēj sadarboties un veikt uzdevumus sarežģītos apstākļos.
Rīgā norisinās dronu sacensības "Taktiskais pārspēks"
Sacensības organizē Valsts policija, "Drone House" un Autonomo sistēmu kompetences centrs. Tās notiek Rīgā, Patversmes ielā 18, "Drone House" telpās, un šāds pasākums tiek rīkots jau otro gadu pēc kārtas.
Organizatori uzsver, ka sacensību mērķis ir ne tikai pārbaudīt pilotu individuālās prasmes, bet arī pilnveidot komandu sadarbību un gatavību rīkoties krīzes situācijās. Šāda pieredze ir būtiska, lai bezpilota lidaparātus arvien efektīvāk izmantotu Iekšlietu ministrijas dienestu darbā.
Dronu tehnoloģijas var palīdzēt operatīvajiem dienestiem dažādās situācijās, piemēram, pārmeklējot plašas teritorijas, meklējot pazudušus cilvēkus vai novērtējot situāciju grūti pieejamās vietās. Sacensības sniedz iespēju pilotiem attīstīt prasmes, kas var noderēt arī reālos dienestu uzdevumos.