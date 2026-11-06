LPA: pirms SIF programmu sadalīšanas valdībai jāparāda reālais ietaupījums
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina valdību pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) programmu pārdales faktiskās izmaksas un administratīvo ietekmi, lai plānotās izmaiņas neradītu papildu birokrātiju un nepalielinātu valsts budžeta izdevumus.
Kultūras ministrijas priekšlikums paredz daļu SIF administrēto programmu nodot citām valsts pārvaldes iestādēm, un pieejamās aplēses liecina, ka šādas pārmaiņas varētu prasīt papildu administratīvos resursus. Praksē tas varētu nozīmēt, ka katrai ministrijai būs jāalgo jauni darbinieki, jāveido savas informācijas sistēmas un jāizstrādā sava pieeja konkursiem.
Audita aprēķins rāda, ka KM izdevumi vairāku programmu tiešai administrēšanai varētu pieaugt no 369 tūkstošu eiro līdz 594 tūkstošiem eiro gadā. Tas ir par 225 tūkstošu eiro jeb aptuveni 61,1% vairāk; turklāt šajā aprēķinā nav iekļautas visas informācijas tehnoloģiju izmaksas. Piemēram, Valsts kanceleja programmu pārņemšanai identificējusi vajadzību pēc vismaz astoņām papildu amata vietām. Tas aktualizē jautājumu par programmu pārdales kopējo finansiālo ietekmi uz valsts budžetu.
“Valdība ir izvirzījusi birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanu par vienu no savām prioritātēm. Tāpēc ir pamatoti jautāt, kā piedāvātā SIF programmu pārdale palīdzēs šo mērķi sasniegt, ja jau šobrīd aplēses liecina par iespējamām papildu izmaksām un amata vietām. Pirms tik būtiskām pārmaiņām ir jābūt skaidram ne tikai tam, kā programmas tiks pārdalītas, bet arī tam, ko valsts un sabiedrība no šīm pārmaiņām iegūs,” norāda LPA direktore Elīna Grīnhofa.
Neatkarīgi mediji, stipra pilsoniskā sabiedrība
LPA vērš uzmanību arī uz iespējamiem riskiem NVO un mediju neatkarībai. Nododot atbalsta programmas ministrijām un Valsts kancelejai, ir svarīgi nodrošināt, lai lēmumi par finansējuma piešķiršanu būtu neatkarīgi no politiskās ietekmes. Tas ir īpaši būtiski organizācijām un medijiem, kas kritiski vērtē valsts pārvaldes darbu un prasa atbildību no lēmumu pieņēmējiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Programmu sadalīšana starp vairākām iestādēm var radīt arī atšķirīgas projektu pieteikšanas un atskaitīšanās prasības, palielinot birokrātisko slogu. Tas īpaši varētu apgrūtināt mazo un reģionālo organizāciju darbu, jo tām bieži ir ierobežoti administratīvie resursi.
Pārmaiņas jābalsta datos un faktos
Lai izvērtētu SIF, valsts pasūtīja neatkarīgu "PricewaterhouseCoopers" auditu (kas valstij kopā ar darba grupu izmaksāja līdz pat 65 000 EUR). Audits un starpinstitūciju darba grupa secināja, ka SIF ir efektīvs un centralizēta sistēma ir jāsaglabā. LPA aicina valdību skaidri pamatot, kā piedāvātā programmu pārdale atbilst audita secinājumiem, kādi būs tās ieguvumi un kādas ir pilnās administratīvās un finansiālās izmaksas.
Tiesību aktu saskaņošanas procesā par priekšlikumu iesniegti vairāk nekā 100 atzinumi no 81 unikālas organizācijas un valsts iestādes. LPA aicina šos iebildumus izvērtēt pēc būtības, pirms tiek pieņemts lēmums par SIF programmu turpmāko administrēšanu.
Latvijas Pilsoniskā alianse aicina Ministru kabinetu pirms informatīvā ziņojuma pieņemšanas publiskot pilnu SIF programmu pārdales finansiālās un administratīvās ietekmes izvērtējumu un pēc būtības izskatīt saņemtos iebildumus. Aicinām valdību pieturēties pie saviem principiem un atbildīgi izturēties pret valsts budžeta līdzekļiem, neveidot lielāku birokrātiju un valsts aparāda sadrumstalotību.