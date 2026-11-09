INDEXO Banka ievieš bezmaksas bērnu kontu ar krājkasēm, kas pelna 3% gadā
INDEXO Banka sāk piedāvāt Bērna kontu bērniem no 6 līdz 17 gadiem ar savu bankas karti un mobilo lietotni. Bērna konts ir praktiska, droša iespēja jau no agra vecuma sākt apgūt finanšu pratību. Līdztekus maksājumu veikšanai bērns savā kontā var arī mērķtiecīgi veidot uzkrājumus krājkasēs lielākiem pirkumiem. Bankas konts un karte ir bez maksas, turklāt bērna nauda pelna 1% gadā norēķinu kontā un 3% krājkasē. Vecāki bērna kontu var ērti papildināt un pārraudzīt savā INDEXO Bankas lietotnē.
INDEXO veiktā vecāku aptauja rāda, ka tieši sākumskolas vecums ir brīdis, kad daudzās ģimenēs aktualizējas bērna pirmā bankas konta jautājums. 54% aptaujā pārstāvēto bērnu vecumā no 6 līdz 8 gadiem vēl nav sava bankas konta, savukārt pēc 12 gadu vecuma tāds jau ir gandrīz visiem. Aptaujā piedalījās 280 vecāki ar kopumā 435 bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem.
Aptauja arī parāda, ka vecākiem, izvēloties bērnam bankas kontu, vissvarīgākā ir komisijas maksas neesamība. Tai seko ērta lietotne bērnam un iespēja bērna kontu izmantot tajā pašā bankā, kuru izmanto vecāks. Savukārt visbiežāk minētā vēlamā papildu funkcija bija iespēja bērnam veidot uzkrājumus konkrētiem mērķiem.
“Nauda zeķē bērnam iemāca krāt, bet neveicina finanšu pratību. Ja bērna kabatas nauda gadiem stāv kontā ar nulles procentiem, tā būtībā ir tā pati zeķe, tikai digitāla. Mēs vēlamies, lai bērns jau no pirmās dienas redz, ka viņa uzkrājums var augt, bet vecākam ir iespēja palīdzēt un pārraudzīt,” saka Jānis Mūrnieks, INDEXO Bankas valdes loceklis un Privātpersonu segmenta direktors.
Pirmo dienu dati rāda, ka 41% bērnu jau ir izveidojuši savas krājkases, un tajās glabājas 76% no bērnu kontos esošās naudas. Bērni krāj dažādiem mērķiem, sākot no datora, telefona un spēļu konsoles līdz mājdzīvniekam, autovadītāja tiesībām, motociklam un pat pensijai.
Vecāks savā INDEXO Bankas lietotnē var redzēt bērna konta atlikumu un darījumus, dažu sekunžu laikā papildināt kontu, noteikt bērnam dienas tēriņu limitu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesaldēt vai slēgt bērna karti. Konts, karte un tajā esošā nauda pieder bērnam, un vecāks nevar veikt maksājumus bērna vārdā.
Bērna konta atvēršana notiek pilnībā digitāli un aizņem 10 minūtes. Vecāks to sāk savā INDEXO Bankas lietotnē, bet bērns procesu pabeidz savā telefonā. Lai atvērtu kontu, bērnam nepieciešams savs telefons ar savu numuru un viens no identitātes apliecināšanas veidiem: Smart-ID, eParaksts mobile, pase vai ID karte.
Par INDEXO finanšu pakalpojumu grupu
INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas ietver pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds un INDEXO Asset Management IPAS, kā arī AS INDEXO Banka un AS DelfinGroup.
Grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā pārvalda 1,7 miljardus eiro un tiem ir vairāk nekā 162 tūkstoši klientu. Eiropas Centrālās bankas licencētā INDEXO Banka apkalpo vairāk nekā 70 tūkstošus klientu, kopējam noguldījumu apjomam pārsniedzot 167 miljonu eiro un kredītportfelim pirms sagaidāmajiem kredītzaudējumiem – 139 miljonus eiro. Dati uz 14. oktobri. INDEXO Grupa 2026. gada pirmajā ceturksnī sasniedza rentabilitāti Grupas līmenī.