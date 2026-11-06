Vai Latvijas Gada auto pirmo reizi būs elektrisks? Iespēja ir 50 pret 50
Konkursā Latvijas Gada auto 2027 piedalās ap 30 jaunu automašīnu modeļi. Arvien lielāku lomu konkursā spēlē elektromobiļi un Ķīnā ražotas automašīnas.
Māris Ozoliņš, konkursa organizators: “Konkurss sākās 1998. gadā, kad uzvarēja Audi A6. Tagad redzam, kā tas mainījies.” Vairāki zīmoli, piemēram, konkursā bieži uzvarējusī Škoda šoreiz nolēmusi piedalīties tikai ar pilnībā elektrisku modeli. Šādu izvēli pamato ne tikai jauni modeļi, bet arī pašreizējā publikas interese par bezizmešu automašīnām.
Pēteris Plaudis, Citadele Leasing SIA līzinga vadītājs Latvijā: “Šis gads iezīmējās kā sākums atbalsta programmai, līdz ar to pieprasījums pēc elektromobiļiem trīskāršojās.” Atbalsta programma pieejama arī daudziem lādējamiem hibrīdiem, un vairāki pieteikti arī gada auto konkursam. “Pašuzlādes hibrīdi ir lielisks veids kā pāriet uz elektromobilitāti, un atbalsts ir būtiski veicinājis pieprasījumu.”
Latvijas Gada auto konkursa finālistus 16 cilvēku žūrija izvēlēs tuvākajās nedēļās, savukārt nākamā gada svarīgākais modelis tiks apbalvots 10. decembrī. Vai šoreiz tas būs elektrisks? Jānis Rapa, Tet transporta daļas vadītājs: “Ņemot vērā, ka puse automašīnas ir elektriskas, tad 50 : 50.” “Pagājušā gadā Top7 četri bija elektroauto, taču neviens neuzvarēja. Uzvarēja auto, kurš spēja piedāvāt pilnu piedāvājumu par 32 500 eiro,” M. Ozoliņš.