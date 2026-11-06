Godina “MICHELIN Guide Latvia 2027” ceļvedī iekļautos restorānus un šefpavārus
FOTO: Latvija izgriež pogas kaimiņiem! "MICHELIN" restorānu panākumi nes miljonus un jaunus rekordus
Ceturtdien, 5. novembrī, koncertzālē “Palladium” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā Latvijas restorānu apbalvošanas pasākumā godināti jaunākajā “MICHELIN Guide Latvia 2027” ceļvedī iekļautie restorāni, to šefpavāri un gastronomijas nozares profesionāļi.
Ar MICHELIN atzinību guvušajiem restorāniem saistīto uzņēmumu nodokļu maksājumi 2025. gadā sasniedza 19,06 miljonus eiro — par 22,8% vairāk nekā 2023. gadā, kad Latvija pirmo reizi tika iekļauta starptautiskajā gastronomijas ceļvedī.
Salīdzinot 2026. gadā izziņotās jaunākās MICHELIN ceļvežu izlases Baltijā, pēc līdz šim apkopotajiem datiem, Latvijai ir visvairāk jaunpienācēju vienā gadā starp Baltijas valstīm – 12 restorāni, salīdzinot ar desmit Lietuvā un septiņiem Igaunijā.
“Pirms trim gadiem man bija gods piedalīties pirmajā MICHELIN atzinību pasniegšanā Latvijā. Toreiz ceļvedī bija 26 restorāni un Latvija saņēma savu pirmo MICHELIN zvaigzni. Šodien mums ir jau 35 restorāni, divas zvaigznes un visvairāk jaunpienācēju Baltijā. Tas apliecina, cik daudz iespējams sasniegt, ja uzstādām augstus mērķus un konsekventi uz tiem ejam. Esmu pārliecināts, ka MICHELIN atzinību pasniegšanai Latvijā jākļūst par paliekošu tradīciju. Tā nav tikai viena vakara svinēšana — tā ir ikgadēja iespēja novērtēt mūsu gastronomijas izaugsmi un izvirzīt arvien augstākas ambīcijas. Latvijai ir jābūt valstij, kurā izcilība kļūst par standartu, nevis izņēmumu,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Abas MICHELIN zvaigznes saglabātas, Bib Gourmand atzinību skaits pieaug
Vienu MICHELIN zvaigzni saglabājuši Rīgas restorāni “JOHN Chef’s Hall” un “Max Cekot Kitchen”. Savukārt Bib Gourmand atzinību par labu ēdiena kvalitātes un cenas attiecību saņēmuši septiņi restorāni – par diviem vairāk nekā iepriekšējā izlasē. Jaunie atzinības ieguvēji ir “Baltā Kaza” un “Café Mimosa”, bet iepriekš saņemto novērtējumu saglabājuši “H.E. Vanadziņš”, “Milda”, “SMØR Bistro”, “Shōyu” un “Snatch”.
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Pasākumā īpaši sveikti arī četru MICHELIN individuālo balvu ieguvēji. Jaunā šefpavāra balvu (Young Chef Award) saņēmis Dmitro Vološins no restorāna “Māsa”, apkalpošanas balvu (Service Award) – Maksims Cekots no “Kice”, vīnziņa balvu (Sommelier Award) – Juris Semjonovs no “Pavāru mājas” Līgatnē, bet gada jaunatklājuma balvu (Opening of the Year Award) – Veko Cukišvili no restorāna “Sakhli”.
“MICHELIN atzinību nopelna restorāni, bet ieguvējs var būt ikviens visā Latvijā. Gastronomijas ceļotājs šeit ne tikai ietur maltīti – viņš nakšņo, iepērkas, apmeklē kultūras vietas un iepazīst mūsu reģionus. Ar MICHELIN ceļvedī iekļautajiem restorāniem saistītie uzņēmumi 2025. gadā nodokļos samaksāja vairāk nekā 19 miljonus eiro. LIAA uzdevums ir panākt, lai starptautiskā atpazīstamība pārvēršas arvien lielākā tūrisma eksportā un ieņēmumos Latvijas uzņēmējiem – ne tikai Rīgā, bet arī reģionos,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Deviņi MICHELIN restorāni ārpus Rīgas – jaunas iespējas reģionu tūrismam
Jaunajā MICHELIN ceļvedī deviņi restorāni atrodas ārpus Rīgas, salīdzinot ar septiņiem iepriekšējā izlasē. Starp jaunpienācējiem ir “DUNA Taproom & Kitchen” Kuldīgā, “Faces” Jūrmalā un “Vistiņas Karbonādes Steiki” Baltezerā.
Starptautiskā atzinība palīdz popularizēt Latvijas gastronomijas piedāvājumu arī ārpus galvaspilsētas. Gastronomijas ceļotāju piesaiste paver iespējas vietējiem pārtikas ražotājiem, naktsmītnēm, kultūras un dabas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Īpaši nozīmīga ir tādu piedāvājumu attīstība, kuros restorāna apmeklējums kļūst par daļu no plašākas ceļojuma pieredzes.
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Papildu starptautisku ievērību šogad guvis arī “Pavāru mājas” šefpavārs Ēriks Dreibants, kurš iekļauts jaunajā MICHELIN iniciatīvā Mindful Voices. Tā izceļ gastronomijas un viesmīlības profesionāļus, kuru darbā nozīmīga vieta ir vietējiem produktiem, ilgtspējai un atbildīgai saimniekošanai.
“Latvijas restorānu panākumi ir īpaši nozīmīgi, ņemot vērā apstākļus, kādos nozare strādā jau vairākus gadus. Pandēmijai sekoja Krievijas karš Ukrainā, energoresursu un pārtikas cenu kāpums, bet ārvalstu tūristu plūsma joprojām nav atgriezusies pirmskrīzes līmenī. Šādos apstākļos saglabāt restorānu, noturēt komandu un vienlaikus nodrošināt pasaules līmeņa kvalitāti ir milzīgs sasniegums. MICHELIN atzinības ir arī spēcīgs signāls jaunajiem profesionāļiem — Latvijā viesmīlības nozarē iespējams veidot karjeru un sasniegt starptautisku izcilību. Mums jau ir divi restorāni, kas spējuši saglabāt MICHELIN zvaigzni.
Nākamais mērķis ir pirmās divas zvaigznes kādam Latvijas restorānam. Talants un ambīcijas mums ir — tagad svarīgi radīt apstākļus, lai nozare varētu turpināt augt,” uzsver Latvijas Restorānu biedrības valdes loceklis, Saeimas deputāts Jānis Jenzis.
Ar MICHELIN restorāniem saistīto uzņēmumu nodokļu maksājumi pārsniedz 19 miljonus eiro
LIAA apkopotie “Lursoft” dati apliecina ar MICHELIN ceļvedī iekļautajiem restorāniem saistīto uzņēmumu ekonomisko nozīmi. Analizēto 32 juridisko personu nodokļu maksājumi 2025. gadā sasniedza 19,06 miljonus eiro, kas ir par 3,54 miljoniem eiro jeb 22,8% vairāk nekā 2023. gadā.
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Savukārt 27 uzņēmumiem, kuriem pieejami 2025. gada finanšu pārskati, apgrozījums divu gadu laikā pieaudzis par 24,3%, sasniedzot 70,51 miljonu eiro. Šie dati raksturo juridisko personu kopējo saimniecisko darbību, kas atsevišķos gadījumos ietver arī citus ēdināšanas vai izmitināšanas pakalpojumus. Tādēļ apgrozījuma un nodokļu maksājumu pieaugumu nevar pilnībā attiecināt uz MICHELIN sadarbības ietekmi.
Pozitīvu starptautiskās atzinības ietekmi uz savu darbību iepriekš apliecinājuši arī paši restorāni. LIAA 2024. gadā veiktajā aptaujā 87% respondentu norādīja, ka MICHELIN atzinība pozitīvi ietekmējusi restorāna apgrozījumu. Pēc šā gada apbalvošanas plānots aptauju atkārtot, lai iegūtu aktuālāku informāciju par uzņēmumu pieredzi.
Starptautiskā atpazīstamība – iespēja audzēt tūrisma eksportu
Gastronomijas tūrisms ir viens no Latvijas tūrisma eksporta attīstības virzieniem. 2025. gadā ārvalstu ceļotāju tēriņi Latvijā sasniedza 1,39 miljardus eiro, par 9,9% pārsniedzot iepriekšējā gada līmeni. Tie ir Latvijas tūrisma kopējie rezultāti, nevis tikai MICHELIN sadarbības radītie ieņēmumi.
MICHELIN starptautiskā atpazīstamība palīdz sasniegt ceļotājus, kuriem gastronomiskā pieredze ir nozīmīgs galamērķa izvēles faktors. Latvijas iespēja ir šo interesi pārvērst konkrētos ceļojumos, nakšņošanā un lielākos tēriņos, vienlaikus veicinot reģionu tūrisma attīstību un sezonalitātes mazināšanu.
LIAA ir MICHELIN ceļveža sadarbības partneris Latvijā. Pašreizējais sadarbības līgums noslēgts līdz 2028. gadam un paredz Latvijas gastronomijas piedāvājuma popularizēšanu starptautiskajos komunikācijas kanālos. MICHELIN inspektori restorānus vērtē neatkarīgi un anonīmi.