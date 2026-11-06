Pat labākais IT speciālists neizglābs uzņēmumu - CERT.LV norāda uz nopietnām paviršībām kiberdrošībā
Kiberuzbrukumi kļūst arvien sarežģītāki, taču daļa Latvijas uzņēmumu joprojām nepievērš pietiekamu uzmanību savu datu un informācijas sistēmu aizsardzībai. Turklāt lielākais šķērslis nereti nav naudas trūkums vai novecojušas tehnoloģijas, bet gan pašu vadītāju attieksme.
CERT.LV informācijas sistēmu drošības analītiķe un starptautiskās sadarbības vadītāja Dana Ludviga intervijā aģentūrai LETA norādīja, ka kiberdrošības uzlabošanu Latvijā visvairāk kavē divas problēmas – vadītāju neieinteresētība un kvalificētu speciālistu trūkums. Pat vispieredzējušākais IT darbinieks nespēj viens pats pasargāt visu uzņēmuma infrastruktūru, ja nesaņem nepieciešamo vadības atbalstu. Tāpēc Ludviga mudina vadītājus regulāri pārrunāt ar IT speciālistiem drošības riskus un nepieciešamos uzlabojumus, nevis gaidīt brīdi, kad uzņēmums jau piedzīvojis kiberuzbrukumu.
Daudzi sāk interesēties tikai tad, kad notikusi nelaime
Ludviga atgādina, ka kiberdrošība nav vienreizējs projekts, kuru iespējams pabeigt un uz vairākiem gadiem aizmirst. Tomēr daļā organizāciju šāda attieksme joprojām saglabājas. Pirms diviem gadiem uz CERT.LV rīkotajām kiberdrošības sanāksmēm daudzi uzņēmumu un iestāžu vadītāji pat neieradās, tā vietā nosūtot kādu citu darbinieku.
Pēdējā laikā situācija gan sākusi uzlaboties. Vadītāji arvien biežāk paši apmeklē sanāksmes, interesējas par iespējamiem draudiem un uzdod jautājumus. Eksperte pieļauj, ka attieksmes maiņu varētu būt veicinājis arī CSDD kiberdrošības incidents un pieaugošais kiberuzbrukumu skaits.
Vēl viena būtiska problēma ir speciālistu trūkums, ar ko saskaras ne tikai Latvija, bet arī citas valstis. Īpaši sarežģīta situācija ir publiskajā sektorā, kur atalgojuma ziņā nereti nav iespējams konkurēt ar lielajiem privātajiem uzņēmumiem. Ludviga iesaka vairāk ieguldīt jau esošo darbinieku apmācībā, nevis gaidīt, kad darba tirgū parādīsies jauni eksperti.
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Hakeru metodes attīstās ātrāk nekā mūsu prasmes sevi pasargāt
Lai gan Latvijas iedzīvotāju zināšanas par kiberdrošību pakāpeniski uzlabojas, arī krāpnieki nesnauž. Pēc Ludvigas vērtējuma, kiberuzbrucēji savas metodes pilnveido pat nedaudz ātrāk nekā sabiedrība apgūst prasmes sevi pasargāt.
Turklāt daudzi kiberuzbrukumi joprojām balstās nevis sarežģītās tehnoloģijās, bet cilvēku apmānīšanā. Krāpnieki izmanto viltus ziņas, steidzamus pieprasījumus un citas manipulācijas, lai panāktu, ka cilvēks pats atklāj sensitīvu informāciju vai veic nedrošas darbības. Īpaši viegli kļūdīties ir noguruma un pārslodzes brīžos, kad cilvēka uzmanība un spēja kritiski izvērtēt situāciju samazinās.
Eksperte uzsver, ka uzņēmumiem svarīgi ne tikai ieguldīt tehnoloģijās, bet arī apmācīt visus darbiniekus. Katram būtu jāzina, kā atpazīt aizdomīgas situācijas, kam ziņot par iespējamu incidentu un kā rīkoties, lai problēma nekļūtu vēl nopietnāka. Savukārt organizāciju vadītājiem jāsaprot, ka kiberdrošība ir nepārtraukts darbs, nevis jautājums, kuru var atlikt līdz nākamajam uzbrukumam.