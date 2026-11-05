Divi triljoni dolāru izkūp gaisā - strauji kritusies "Nasdaq", "SpaceX" un citu ar MI saistīto uzņēmumu vērtība
ASV tehnoloģiju un mākslīgā intelekta uzņēmumu akcijas ceturtdien piedzīvoja strauju kritumu.
Ceturtdiena Volstrītā tehnoloģiju uzņēmumiem izvērtās par smagu pārbaudījumu. “Nasdaq Composite” dienu noslēdza ar kritumu par 5,46% — tā lielāko vienas dienas lejupslīdi 19 mēnešu laikā. Savukārt “Nasdaq 100” uzņēmumu kopējā tirgus vērtība dienas gaitā saruka par vairāk nekā diviem triljoniem dolāru.
Strauji kritās arī Īlona Maska uzņēmumu “Tesla” un “SpaceX” akciju vērtība: dienas vidū “Tesla” akcijas bija zaudējušas vairāk nekā 11%, bet “SpaceX” — vairāk nekā 9%. Kritums skāra arī citus lielos tehnoloģiju uzņēmumus. “Amazon” akciju vērtība saruka par aptuveni 2,5%, “Alphabet” — par 2%, bet “Microsoft” — par 2%.
Īpaši smagi cieta pusvadītāju ražotāji un uzņēmumi, kas nodrošina MI datu centru darbību. “Nvidia” akciju vērtība saruka par aptuveni 9%, bet “AMD” — par 15%. Indekss, kas atspoguļo lielāko pusvadītāju uzņēmumu akciju kopējo sniegumu, dienas laikā vienubrīd bija nokrities pat par 11,2%.
Kritumu ietekmēja demokrātu uzvara Kongresa vēlēšanās
Akciju kritumu veicināja investoru bažas, ka pēc demokrātu uzvaras ASV vidustermiņa vēlēšanās varētu pieaugt datu centru un mākslīgā intelekta nozares uzraudzība. Finanšu tehnoloģiju uzņēmuma “SimCorp” analītiķe Melisa Brauna skaidro, ka investori bažījas par jaunievēlēto ASV politiķu iecerēm palēnināt datu centru un citas mākslīgā intelekta attīstībai nepieciešamās infrastruktūras būvniecību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Maz ticams, ka viņiem izdosies to pilnībā apturēt, tomēr pat attīstības palēnināšanās var radīt bažas, jo mākslīgā intelekta izaugsme lielā mērā balstījusies uz strauju infrastruktūras izbūvi,” viņa teica.
Jau ziņots, ka Īlons Masks republikāņu kandidātu atbalstam iztērēja vismaz 455 miljonus dolāru, padarot viņu par vienu no vēlēšanu vakara lielākajiem politiskajiem ziedotājiem. Īpaši daudz līdzekļu Masks bija novirzījis sāncensībai par Senāta vietu Teksasā, kur viņš republikāņa Kena Pakstona atbalstam ziedoja vairāk nekā 200 miljonus dolāru. Teksasa Maskam ir īpaši svarīga — pirms dažiem gadiem viņš uz šo štatu pārcēla savu dzīvesvietu, un tajā atrodas daudzu viņa uzņēmumu, piemēram "X", "SpaceX" un "Tesla", galvenās mītnes vai korporatīvās bāzes.
Teksasā darbojas īpašs nodokļu atvieglojums lielajiem datu centriem, un vairāki demokrāti iestājušies par dažādu nodokļu atvieglojumu atcelšanu lielajiem uzņēmumiem vai stingrāku to kontroli pār tiem, kas varētu sadārdzināt vai apgrūtināt tehnoloģiju un mākslīgā intelekta projektu attīstību štatā.
Vai ieguldījumi mākslīgajā intelektā atmaksāsies?
Šaubas par mākslīgā intelekta uzņēmumu augsto vērtējumu un lielo infrastruktūras ieguldījumu atdevi tirgū bija jūtamas jau pirms vēlēšanām. Īpaša uzmanība tika pievērsta tā dēvētajiem "neocloud" uzņēmumiem, kas pārvalda lielus datu centrus un iznomā skaitļošanas jaudu tādiem mākslīgā intelekta izstrādātājiem kā “Anthropic”, “OpenAI” un “Meta”. Šo uzņēmumu izaugsme balstās uz lieliem pasūtījumiem un aizņēmumiem, tādēļ tie ir ievainojami, ja sadārdzinās finansējums vai lielie klienti samazina tēriņus.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Nozares nākotnes prognozes ir drūmas: “Gartner” analītiķi lēš, ka līdz 2030. gadam 80% "neocloud" uzņēmumu varētu pārtraukt patstāvīgu darbību, savukārt “Forrester” eksperti paredz, ka vismaz trīs šādi uzņēmumi tuvākajā laikā varētu tikt pārņemti, jo to finanšu stāvoklis kļūst aizvien apšaubāmāks.
“Nav šaubu, ka mākslīgais intelekts ilgtermiņā pārveidos pasauli. Taču tas nenozīmē, ka katra ar mākslīgo intelektu saistītā akcija pašlaik ir novērtēta atbilstoši. Nozari gaida liela nestabilitāte," norāda investīciju pārvaldības uzņēmuma “Incline Investment Management” dibinātājs un vadītājs Teds Pārkhils.
Arī analītiķis Korijs Džonsons uzskata, ka bažām ir pamats. Viņš pauž, ka lielie datu centri patērē daudz elektrības un ūdens, tāpēc to būvniecība varētu sastapties ar vietējo kopienu pretestību. Tas rada papildu šķēršļus nozarei, kuras straujā izaugsme līdz šim balstījusies uz pārliecību, ka ieguldījumi mākslīgajā intelektā nesīs ievērojamu peļņu.
Tikmēr Īlons Masks brīdinājis, ka no vairāk nekā 200 "neocloud" uzņēmumiem daudzi varētu neizturēt konkurenci un nozare piedzīvotu vairāku uzņēmumu apvienošanos.