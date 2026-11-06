Pēc demontāžas tiltiņš ziemas periodā nebūs pieejams.
Tūrisms
Šodien 10:09
Demontēs Mežotnes gājēju tiltiņu pār Lielupi
Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ 9. novembrī sāks demontēt Mežotnes gājēju pontontiltu pār Lielupi, kas ziemas periodā nebūs pieejams. Tilts tiks atjaunots pavasarī, sākoties jaunajai tūrisma sezonai, izvērtējot laikapstākļus un drošību.
Ņemot vērā gaidāmos nelabvēlīgos laikapstākļus, 9. novembrī tiks uzsākti Mežotnes gājēju pontontilta pār Lielupi demontāžas darbi.
Sezonālais tiltiņš savieno Mežotnes pili un Mežotnes pilskalnu, nodrošinot gājējiem ērtu pārvietošanos starp abiem tūrisma objektiem.
Pēc demontāžas tiltiņš ziemas periodā nebūs pieejams. Tā uzstādīšana plānota nākamā gada pavasarī, sākoties jaunajai tūrisma sezonai un izvērtējot laikapstākļus un drošības apstākļus.
Bauskas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un apmeklētājus ņemt vērā šo informāciju, plānojot Mežotnes pils un pilskalna apmeklējumu.