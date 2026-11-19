Kāpēc ātri lēmumi ne vienmēr ir labākie?
Laika spiediens, nogurums un emocijas ietekmē mūsu izvēli. Uzzini, kā pieņemt pārdomātākus lēmumus iepērkoties, spēlējot un izmantojot internetu.
Kāpēc prāts mūs apmāna, kad jāpieņem ātrs lēmums?
Interneta veikalā līdz atlaides beigām palikušas septiņas minūtes. Telefonā pienāk paziņojums par jaunu spēles notikumu, bet draugs jau gaida atbildi uz vakara plāniem. Šādās situācijās lēmumi bieži top ātrāk, nekā cilvēks paspēj apsvērt visas iespējas. Dažreiz tas palīdz ietaupīt laiku, citreiz vēlāk rodas vēlme savu izvēli mainīt.
Psihologi šādu uzvedību pēta jau gadu desmitiem. Īpaši interesanti ir tas, kā nelieli apstākļi, piemēram, nogurums vai ekrānā redzamais skaitlis, maina mūsu spriedumus.
Kāpēc kazino spēlēs gribas izlemt uzreiz?
Ruletē bumbiņas kustība piesaista uzmanību, bet blekdžekā spēlētājam jāizvēlas nākamais gājiens. Abās spēlēs lēmumi notiek noteiktā ritmā. Arī tiešsaistes kazino saskarnes palīdz ātri pāriet no vienas darbības pie nākamās.
Cilvēki, kuri vēlas iepazīt dažādu kazino spēļu noteikumus, var izmantot tematiskus informācijas portālus. Piemēram, kasynopolska.com publicē poļu valodā veidotus apskatus par ruleti, blekdžeku, video pokeru un spēļu automātiem. Tur atrodamas arī sadaļas par maksājumiem un kazino piedāvājumiem.
Spēļu mehānikas atšķiras. Blekdžekā jāņem vērā esošās kārtis un dīlera atklātā kārts, savukārt ruletes grieziena iznākumu iepriekšējie rezultāti nenosaka.
Ja ruletē piecas reizes pēc kārtas izkrīt sarkanais, sestajā griezienā melnajam nav lielākas iespējas tikai šīs sērijas dēļ. Eiropas ruletē ir 18 sarkanie, 18 melnie lauciņi un viena zaļā nulle. Katra neatkarīga grieziena izredzes paliek vienādas. Tieši šādas skaitļu virknes labi parāda, cik viegli cilvēks nejaušos notikumos sāk meklēt likumsakarības.
Kāpēc 70 % atlaide šķiet tik vilinoša?
Iedomāsimies divus vienādus mēteļus. Vienam sākotnējā cena bijusi 200 eiro, bet pēc 70 % atlaides tas maksā 60 eiro. Otrs uzreiz maksā 55 eiro, bez pārsvītrotas cenas.
Pirmais piedāvājums var šķist pievilcīgāks, jo uzmanību piesaista solītais ietaupījums – 140 eiro. Taču pircējs, izvēloties otro mēteli, iztērētu par pieciem eiro mazāk.
Psiholoģijā šo parādību saista ar enkurošanās efektu. Sākumā ieraudzītais skaitlis ietekmē vēlāko vērtējumu, pat ja tas vairs nav īpaši svarīgs.
Līdzīga situācija rodas, izvēloties abonementu. Mēneša maksa 8,99 eiro var izskatīties neliela, bet gadā tie jau ir 107,88 eiro. Ja pakalpojumu izmanto tikai divus mēnešus, gada abonements diez vai būs piemērotākā izvēle.
Pirms pirkuma ir vērts aprēķināt faktiskās izmaksas un pārbaudīt, vai piedāvājums atbilst sākotnējam plānam.
Ko ar mūsu izvēli dara paziņojumi?
Telefonā vienlaikus var pienākt ziņa par piegādi, atgādinājums par maksājumu un uzaicinājums pievienoties spēlei. Katrs paziņojums uz īsu brīdi pārslēdz uzmanību.
Daudzi cilvēki paziņojumus atver automātiski, pat nepārbaudot sūtītāju. CERT.LV kopā ar pētījumu uzņēmumu „Latvijas Fakti” 2024. gada nogalē aptaujāja 1003 Latvijas iedzīvotājus. Publicētajā pētījumā par kiberdrošības paradumiem norādīts, ka 69 % aptaujāto internetā jūtas droši, bet 54 % pieļauj iespēju kļūt par hakeru mērķi. Ikdienā noder daži konkrēti ieradumi:
- Pārbaudīt sūtītāju. Maksājuma pieprasījumam jābūt saistītam ar reālu pasūtījumu vai pakalpojumu.
- Atvērt pazīstamo vietni pašam. Saņemot negaidītu ziņu, adresi drošāk ievadīt pārlūkā.
- Izslēgt liekos paziņojumus. Spēļu un veikalu reklāmas var atstāt lietotnē, nevis telefona sākuma ekrānā.
- Pārskatīt abonementus. Bankas maksājumu vēsture palīdz pamanīt pakalpojumus, kuri vairs netiek izmantoti.
Šie ieradumi palīdz sakārtot arī ikdienas pienākumus. Telefonā paliek mazāk nejaušu pārtraukumu, un svarīgus paziņojumus kļūst vieglāk pamanīt. Maksājumu pārbaude turklāt ļauj savlaicīgi atklāt nepazīstamus darījumus.
Nogurums maina pat ierastus lēmumus
Pēc garas darba dienas cilvēks bieži izvēlas pirmo pieņemamo variantu. Vakarā var pietrūkt pacietības salīdzināt viesnīcu noteikumus, pārskatīt līgumu vai izlasīt visu preces aprakstu.
Miegam ir būtiska nozīme uzmanības un atmiņas darbībā. Portāls Jauns.lv rakstā par vienas negulētas nakts ietekmi apraksta pētījumu ar 134 dalībniekiem. Tajā analizēti magnētiskās rezonanses dati un novērotas smadzeņu struktūras izmaiņas pēc pilnīgas nakts bez miega.
Pētījumā aprakstītās izmaiņas bija atgriezeniskas pēc miega atjaunošanas. Neizgulēšanās var pasliktināt arī koncentrēšanos un informācijas apstrādi.
Tāpēc lielāku pirkumu vai ilgtermiņa finanšu saistību izvērtēšanai labāk atvēlēt laiku, kad cilvēks ir atpūties. Viesnīcu rezervāciju, piemēram, var saglabāt un nākamajā rītā vēlreiz pārbaudīt atcelšanas noteikumus.
Kā saprast, kad intuīcijai var uzticēties?
Pieredzējis pavārs pēc smaržas pamana, ka ēdiens sāk piedegt. Autovadītājs laikus samazina ātrumu, ieraugot neparastu situāciju uz ceļa. Šādas reakcijas balstās uz daudzkārt atkārtotu pieredzi.
Taču intuīcija kļūst mazāk uzticama situācijās ar nejaušiem iznākumiem vai nepazīstamiem noteikumiem. Spēles rezultāts, kurā darbojas nejaušu skaitļu ģenerators, nav paredzams pēc iepriekšējām reizēm.
Savukārt pirms jauna abonementa iegādes vai lielāka pasūtījuma veikšanas ir pieejama pārbaudāma informācija. Var salīdzināt cenas, izlasīt noteikumus un izrēķināt kopējās izmaksas.
Ja lēmums nav steidzams, to dažkārt ir vērts atlikt līdz rītam. Atlaide var beigties, taču preces nepieciešamību iespējams novērtēt arī bez reklāmas laikmaika. Savukārt spēlēs palīdz iepriekš noteikts laika un izklaides budžets, lai katrā kārtā nebūtu no jauna jālemj par izdevumiem.