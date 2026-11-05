LIAA atver pieteikšanos ārvalstu filmu un dižpasākumu atbalstam - pieejami 4,24 miljoni eiro
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) no 2026. gada 25. novembra līdz 2027. gada 11. janvārim pieņems projektu pieteikumus ārvalstu filmu un dižpasākumu atbalsta programmas piektajā atlases kārtā. Jaunu starptautisku projektu piesaistei 2027. gadā būs pieejami 4,24 miljoni eiro. Programmas mērķis ir veicināt ārvalstu investīciju ieplūdi, pakalpojumu eksportu un Latvijas starptautisko atpazīstamību.
“Latvijā tapušo filmu starptautiskā atzinība – no godalgām Venēcijā un Kannās līdz pirmizrādei Toronto – apliecina mūsu kino profesionāļu spēju īstenot pasaules līmeņa projektus. Katrs Latvijā uzņemts starptautisks projekts nodrošina darbu mūsu speciālistiem, rada pasūtījumus vietējiem uzņēmumiem un sniedz pienesumu Latvijas ekonomikai. Jaunais atbalsta uzsaukums sniedz iespēju piesaistīt jaunus starptautiskus projektus un investīcijas, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un iegūto starptautisko atzinību. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija arvien biežāk būtu starptautisko producentu pirmā izvēle,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Starptautiskie producenti plāno jaunus projektus Latvijā
Latvijā plānots īstenot vairākus jaunus starptautiskus kino projektus. To vidū ir “Atlantique Productions” seriāls “Last Call”, kuru finansē “Warner Bros. Discovery” un HBO MAX nodrošinās šī seriāla izrādīšanu straumēšana platformā visā pasaulēs, un režisores Nīnas Volfrumas (Nina Wolfrum) seriāls “Westwell”, ko producē “Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH” ar “The Walt Disney Company GmbH” finansējumu. Abiem projektiem filmēšanas servisa pakalpojumus Latvijā nodrošinās SIA “Nafta Films”. Izstrādes stadijā ir arī vairāki 2027. gadam iecerēti projekti ar Kanādas režisoru un producentu līdzdalību.
No Venēcijas līdz Kannām un Toronto – Latvijas kino industrijas starptautiskie panākumi
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Latvijas kino profesionāļu konkurētspēju apliecināja arī 2026. gadā gūtie panākumi pasaules nozīmīgākajos kinofestivālos.
Dāņu režisores Majas el-Tukī filmas “Nezināmā sieviete” (Woman Unknown) nozīmīga daļa tika filmēta Rīgā sadarbībā ar Latvijas partneriem. 2026. gada Venēcijas Starptautiskajā kinofestivālā šī filma ieguva galveno balvu “Zelta lauva”, bet galvenās lomas atveidotāja saņēma arī Volpi kausu kā labākā aktrise.
Francijas, Vācijas un Latvijas kopražojuma filma “Mīnotaurs” (Minotaur), kas galvenokārt uzņemta Rīgā, 79. Kannu kinofestivālā ieguva “Grand Prix” balvu. Francija filmu izraudzījās par savu pieteikumu 2027. gada ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” kategorijā “Labākā starptautiskā filma”. Filmas režisors ir Andrejs Zvjagincevs.'
Poļu režisora Jana Holubeka filma “Mežonīgie, mežonīgie austrumi” (Wild, Wild East) 2026. gada septembrī piedzīvoja pasaules pirmizrādi Toronto Starptautiskā kinofestivāla konkursa programmā Platform. Filmas uzņemšana Latvijā notika Kuldīgā un Salacgrīvā, kur Kuldīgas vēsturiskā arhitektūra kalpoja par autentiskiem mazpilsētas eksterjeriem. Latvijas filmēšanas posmu ar LIAA atbalstu nodrošināja studija “White Picture”.
Starptautiskie filmu projekti veicina Latvijas atpazīstamību un nostiprina tās pozīcijas pasaules kino industrijā. Tie rada iespējas Latvijas uzņēmumiem iesaistīties starptautiskajās filmu ražošanas ķēdēs un attīstīt eksportspējīgus pakalpojumus.
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Ārvalstu filmas Latvijā rada darbu un miljoniem eiro lielu ekonomisko pienesumu
Ārvalstu filmu uzņemšana rada pieprasījumu ne tikai pēc kino profesionāļu darba. Starptautiskie producenti izmanto Latvijas uzņēmumu sniegtos transporta, izmitināšanas, ēdināšanas, būvniecības, tehnikas nomas, apsardzes, pēcapstrādes un citus pakalpojumus. Tas veicina nodarbinātību, uzņēmumu apgrozījumu un pakalpojumu eksportu.
Līdzīgu ekonomisko pienesumu rada starptautiski dižpasākumi, kas Latvijai piesaista ārvalstu viesus un veicina tūrisma, viesmīlības, transporta un pasākumu organizēšanas nozaru attīstību.
LIAA ārvalstu filmu atbalsta programmas līdzšinējie rezultāti apliecina šādu investīciju nozīmi. 2025.–2026. gadā iepriekšējās atlases kārtās 29 filmu projektiem apstiprināts līdzfinansējums 9,8 miljonu eiro apmērā. Programmas ietvaros īstenoto projektu rezultātā valsts budžetā nodokļos tiks samaksāti vairāk nekā 7,4 miljoni eiro.
Programmas ekonomiskais novērtējums liecina, ka tās īstenošana trīs gadu laikā Latvijas ekonomikai radīs aptuveni 72 miljonus eiro eksporta ieņēmumu, bet katrs programmā ieguldītais publiskā finansējuma eiro radīs aptuveni trīskāršu atdevi.
Jauniem kino projektiem un dižpasākumiem – 4,24 miljoni eiro
Programmas piektajā atlases kārtā ārvalstu filmu uzņemšanai un dižpasākumu organizēšanai Latvijā 2027. gadā pieejamais finansējums ir 4 243 642 eiro.
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Atbalsts paredzēts ārvalstu spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu, kā arī seriālu uzņemšanai Latvijā. Programma aptver arī starptautiskas nozīmes kultūras, sporta, biznesa un citus publiskus pasākumus ar būtisku ekonomisko pienesumu. Atbalsta intensitāte var sasniegt 30 % no projekta attiecināmajām izmaksām.
Dižpasākumu atbalsts paredzēts projektiem, kas spēj piesaistīt vismaz 5000 ārvalstu dalībnieku un apmeklētāju, kuri Latvijas tūristu mītnēs pavada vismaz divas naktis.
Pieteikšanās sāksies 25. novembrī – projekti jāīsteno līdz 2027. gada 15. novembrim
Projektu pieteikumu pieņemšana sāksies 2026. gada 25. novembrī un turpināsies līdz 2027. gada 11. janvārim.
Piektajā atlases kārtā var pieteikt tikai tādus projektus, kuru īstenošana un noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšana paredzēta ne vēlāk kā līdz 2027. gada 15. novembrim.
Finansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā atbilstoši Ministru kabineta 2025. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 99 “Kārtība, kādā lieliem, nozīmīgiem publiskiem pasākumiem un ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums”.
Plašāka informācija par programmas nosacījumiem un pieteikšanās kārtību pieejama platformā Business.gov.lv.