Mākslinieks Vladislavs Lakše rada īpašu tēlu „Rīgas Miesnieka” un „Ghetto Games” sadarbībai
Latviešu mākslinieks Vladislavs Lakše, kura darbi bijuši skatāmi starptautiskās mākslas izstādēs un kurš ilgstoši veidojis vizuālo identitāti ielu sporta pasākumiem, radījis īpašu tēlu „Rīgas Miesnieka” un jauniešu ielu sporta kustības „Ghetto Games” kopīgajai produktu sērijai. Tas simbolizē vecāko brāli, kurš iedrošina jauniešus kļūt patstāvīgākiem. Sadarbības mērķis ir atgādināt, ka atbildība un disciplīna ir svarīgas ne tikai sporta laukumā, bet arī ikdienā – tostarp spējā pašam pagatavot sev maltīti.
Jaunajai sadarbībai mākslinieks radījis oriģinālu tēlu, kurā atspoguļojas ielu sporta kultūra un „Ghetto Games” raksturīgā vide. Tēls redzams uz trim „Rīgas Miesnieka” un „Ghetto Games” kopīgās produktu sērijas iepakojumiem, un uz tiem norādīts arī mākslinieka vārds. „Rīgas Miesniekam” šī ir pirmā reize, kad produktu iepakojuma dizainā izmantots īpaši radīts mākslinieka autordarbs.
Tēla idejas pamatā ir „vecākā brāļa” koncepts – cilvēks, kurš nevis pamāca no malas, bet iedrošina, atbalsta un rāda piemēru. Šādu lomu jauniešu dzīvē vēlas ieņemt arī „Ghetto Games”, piedāvājot sportu kā vidi, kurā apgūt disciplīnu, savstarpēju cieņu un atbildību par savu rīcību.
“Veidojot šo tēlu, man bija svarīgi, lai tas nebūtu vienkārši kārtējais supervaronis, kurš ir stiprs, visu var un vienmēr cīnās līdz galam. Gribējās radīt tēlu, kurš iedvesmo arī citus kļūt par savas ikdienas supervaroņiem. Tāpēc radās vecākā brāļa ideja – viņš ir spēcīgs, drosmīgs un patstāvīgs, bet vienlaikus viņam rūp, kas notiek ar mazāko brāli un māsu. Viņš nevis visu izdara viņu vietā, bet iedrošina pamēģināt pašiem, uzņemties atbildību un parūpēties par sevi, tostarp pagatavot sev ēst. Manuprāt, tieši tas ir īsts spēks – ne tikai pašam būt stipram, bet palīdzēt stiprākiem kļūt arī citiem. Un tas ļoti sasaucas ar Ghetto Games filozofiju,” stāsta mākslinieks Vladislavs Lakše.
No sporta laukuma līdz ikdienas patstāvībai
„Ghetto Games” jau 18. gadus piedāvā jauniešiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, sportot un sacensties. Šajā vidē attīstās ne tikai sportiskās prasmes, bet arī spēja sadarboties, ievērot noteikumus un uzņemties atbildību. Latvijas 3x3 basketbola izlases olimpiskais zelts Tokijā 2021. gadā ir viens no spilgtākajiem Latvijas ielu basketbola kultūras panākumiem.
“Ghetto Games nekad nav bijis tikai par sportu. Mēs gribam, lai jaunieši izaug par cilvēkiem, kuri nebaidās pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savu dzīvi. Ja tu vari pats saorganizēt komandu, ierasties un cīnīties par uzvaru, tad vari arī iemācīties pagatavot sev ēst, nevis gaidīt, kad kāds cits to izdarīs tavā vietā. Tāpēc sadarbība ar “Rīgas Miesnieku” mums šķita interesanta – mēs varam jauniešiem saprotamā veidā parādīt, ka patstāvība sākas ar pavisam vienkāršām ikdienas lietām. Un vecākiem es teiktu – ļaujiet bērniem darīt pašiem, arī tad, ja pirmajā reizē viss nesanāk perfekti,” uzsver “Ghetto Games” dibinātājs Raimonds Elbakjans.
„Rīgas Miesnieka” un „Ghetto Games” sadarbība šo pieeju pārnes arī uz ikdienu. Jaunieši arvien agrāk vēlas patstāvīgi pieņemt lēmumus un plānot savu laiku, taču tādas praktiskas prasmes kā ēdiena gatavošana nereti joprojām paliek vecāku ziņā. Spēja pašam pagatavot maltīti pēc skolas vai treniņa, palīdzēt ģimenei un pēc tam sakārtot virtuvi ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā attīstīt patstāvību.
„Jaunieši vēlas būt patstāvīgi, un sports viņiem māca disciplīnu un atbildību. Taču šīs īpašības ir svarīgas arī ārpus laukuma. Prasme pašam pagatavot ēdienu, parūpēties par sevi un palīdzēt vecākiem ir daļa no pieaugšanas. Sadarbībā ar „Ghetto Games” vēlējāmies šo domu nodot jauniešiem viņiem saprotamā valodā – apvienojot sporta kultūru, mākslu un ikdienā noderīgas prasmes,” skaidro “Maag Latvija” zīmola „Rīgas Miesnieka” Mārketinga un produktu attīstības vadītāja Sindija Prīse.
Garšu izvēlējās paši jaunieši
Lai kopīgā produktu sērija atbilstu jauniešu gaumei, tās veidošanā tika iesaistīti arī „Ghetto Games” akadēmijas dalībnieki. Jaunieši piedalījās aklajās degustācijās, vērtējot piedāvātos produktu variantus un izvēloties sev tīkamākās garšas.
Sērijā iekļauti trīs vienkārši pagatavojami produkti – mini pelmeņi, cīsiņi un cāļa filejas nageti. Tos iespējams pagatavot mājas apstākļos, ievērojot uz iepakojuma norādītās instrukcijas. Izvēloties produktus, uzmanība pievērsta arī to sastāvam: cīsiņi satur 75% gaļas un ir gatavoti ar jūras sāli, nagetos izmantota cāļa fileja, savukārt nevienam no trim produktiem nav pievienots garšas pastiprinātājs E621.
Mini pelmeņi ražoti Latvijā, „Rīgas Miesnieka” pelmeņu ražotnē, kas pēc modernizācijas atklāta šā gada maijā. Kopīgā produktu sērija jau ir pieejama Latvijas veikalos.
Sadarbību plānots turpināt
„Rīgas Miesnieks” un „Ghetto Games” sadarbību iecerējuši kā ilgtermiņa projektu. Nākotnē paredzēts izvērtēt iespējas paplašināt produktu sēriju, kā arī attīstīt jauniešiem paredzētas izglītojošas aktivitātes par ēdiena gatavošanu, pārtikas izvēli un ikdienas patstāvības prasmēm.
Sadarbība vienlaikus parāda, kā dažādu nozaru pieredze – sports, māksla un pārtikas ražošana – var satikties kopīgā projektā, kura vēstījums sniedzas tālāk par pašu produktu. Savukārt Vladislava Lakšes radītais tēls šo ideju padara redzamu arī ārpus sporta laukuma.