"MICHELIN Guide Latvia 2027" apbalvošanas ceremonija
Ceturtdien, 5. novembrī, koncertzālē "Palladium" LIAA rīkotajā Latvijas restorānu apbalvošanas pasākumā godināti jaunākajā "MICHELIN Guide Latvia 2027" ceļvedī iekļautie restorāni.
FOTO: apbalvoti Latvijas restorāni, kas iekļuvuši prestižajā "Michelin" 2027. gada ceļvedī
Prestižais “Michelin” ceļvedis nācis klajā ar 2027. gada Latvijas restorānu izlasi, kurā šoreiz iekļauti 35 restorāni. To vidū ir divi restorāni ar vienu “Michelin” zvaigzni, septiņi “Bib Gourmand” apbalvojuma ieguvēji, bet ceļvedim pirmo reizi pievienojušies 12 jauni restorāni.
Šis ir jau ceturtais Latvijai veltītais “Michelin” ceļvedis, kas apliecina Latvijas gastronomijas nozares attīstību un daudzveidību.
“Michelin” ceļveža starptautiskais direktors Gvendals Puleneks norāda, ka šogad īpaši izceļas restorānu piedāvājuma dažādība – no tradicionālās latviešu virtuves līdz gruzīnu, japāņu un vjetnamiešu ēdieniem. “Mēs esam priecīgi sveikt 12 jaunus restorānus “Michelin” ceļvedī Latvijā 2027 – īpaši izceļam restorānus “Baltā Kaza” un “Café Mimosa”, kas pievienojas izlasei ar “Bib Gourmand” apbalvojumu par izcilo ēdiena kvalitāti un lielisko cenu,” uzsver Puleneks.
Divi Latvijas restorāni saglabā prestižās zvaigznes
Arī 2027. gadā vienu “Michelin” zvaigzni saglabā divi Rīgas restorāni – “JOHN Chef's Hall” un “Max Cekot Kitchen”. “Michelin” zvaigzne ir viens no pasaulē prestižākajiem gastronomijas apbalvojumiem, kas tiek piešķirts restorāniem par izcilu virtuves kvalitāti.
Divi jauni restorāni saņem “Bib Gourmand” apbalvojumu
Šogad “Michelin Bib Gourmand” apbalvojumu pirmo reizi saņēmuši divi Rīgas restorāni – “Baltā Kaza” un “Café Mimosa”. Šis apbalvojums tiek piešķirts restorāniem, kas piedāvā kvalitatīvu ēdienu par pievilcīgu cenu.
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Vecrīgā esošais restorāns “Baltā Kaza” izceļas ar mūsdienīgu pieeju latviešu virtuvei. “Michelin” inspektori īpaši novērtējuši lēni gatavotus liellopa vaigus, kā arī desertu, kurā apvienota baltā šokolāde un skābais krējums. Savukārt “Café Mimosa”, kas atrodas Rīgas klusā centra nomalē, uzmanību piesaistījusi ar plašo vēlo brokastu piedāvājumu un neparastām garšu kombinācijām. Inspektori īpaši izcēluši biešu buljonu ar dažādām piedevām un vistas šniceli ar mocarellu un trifeļu majonēzi.
Abi restorāni pievienojas pieciem iepriekšējiem “Bib Gourmand” apbalvojuma ieguvējiem, kuri savu atzinību saglabājuši arī šogad. Tie ir “H.E. Vanadziņš” Cēsīs, kā arī Rīgas restorāni “Milda”, “SMØR Bistro”, “Shōyu” un “Snatch”.
“Michelin” ceļvedī iekļauti vēl desmit jauni restorāni
Papildus diviem jaunajiem “Bib Gourmand” ieguvējiem “Michelin” galvenajai izlasei pievienojušies vēl desmit restorāni.
Tie ir “DUNA Taproom & Kitchen” Kuldīgā, “Faces” Jūrmalā, “Vistiņas Karbonādes Steiki” Baltezerā, kā arī septiņi Rīgas restorāni – “GŌNGU”, “Kice”, “Madame-Mei”, “Maijas Brasērija”, “Sakhli”, “Shichirin” un “Shiyuzu”.
Kopumā ceļveža galvenajā izlasē iekļauti 26 restorāni. Starp tiem ir arī “3 Chefs”, “Akustika”, “B7”, “BABO”, “Chef's Corner Restaurant”, “Entresol”, “Kest”, “Le Dome”, “LOWINE”, “Māsa”, “MO”, “Pavāru māja”, “Riviera”, “Seasons”, “The Catch” un “Zoltners”.
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Pasniegtas arī četras īpašās balvas
Līdztekus restorānu novērtējumam “Michelin” paziņojis arī četru īpašo balvu ieguvējus.
Jaunā šefpavāra balvu saņēmis Dmitro Vološins no Rīgas restorāna “Māsa”. Viņš izcelts par prasmi apvienot starptautisku pieredzi ar vietējiem Latvijas produktiem un tradicionālo garšu mūsdienīgām interpretācijām.
Servisa balvu saņēmis Maksims Cekots par restorāna “Kice” apkalpošanas kvalitāti, savukārt Someljē balva piešķirta Jurim Semjonovam no “Pavāru mājas” Līgatnē.
Gada atklāšanas balvu ieguvusi Veko Cukišvili no Rīgas gruzīnu virtuves restorāna “Sakhli”, kas īpaši novērtēts par viesmīlīgo atmosfēru un autentisko ēdienu piedāvājumu.
Tāpat šefpavārs Ēriks Dreibants no “Pavāru mājas” Līgatnē uzaicināts pievienoties jaunajai “Michelin Mindful Voices” platformai, kas apvieno viesmīlības nozares profesionāļus un ļauj viņiem dalīties savā pieredzē.
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“Michelin” restorānu vērtēšanu veic neatkarīgi inspektori, kuri restorānus apmeklē anonīmi un vērtē tajos piedāvāto ēdienu kvalitāti.
Ar pilnu 2027. gada Latvijas restorānu izlasi iespējams iepazīties “Michelin” ceļveža oficiālajā mājaslapā.