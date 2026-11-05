Aizdomas par Ukrainā nolaupītiem graudiem: Latvijā pārbaudīti 23 tranzīta sūtījumi
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pēc Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes tranzīta graudu laboratorisko pārbaužu rezultātu saņemšanas par tiem informēs Valsts ieņēmumu dienestu (VID), bet nepieciešamības gadījumā arī Finanšu izlūkošanas dienestu (FID), kuri izvērtēs saņemto informāciju un lems par turpmāko rīcību, tostarp iespējamu sabiedrības informēšanu, teikts dienesta atbildē Saeimas deputātam Edmundam Jurēvicam (JV).
Vēstulē PVD skaidro, ka laboratorisko izmeklējumu rezultāti par robežkontrolei pakļautajiem graudu sūtījumiem, kuriem paņemti paraugi izcelsmes vietas noteikšanai, vēl nav saņemti un dienestam tie patlaban nav zināmi.
PVD norāda, ka graudu laboratoriskās pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu, vai netiek veikta nelikumīga graudu iegūšana un tirdzniecība, tomēr sankciju pārkāpumu izmeklēšana neietilpst dienesta funkcijās. Tādēļ pēc rezultātu saņemšanas informācija turpmāko procesuālo darbību veikšanai tiks nodota VID, bet nepieciešamības gadījumā arī FID, kuri saņemto informāciju izvērtēs savas kompetences robežās un lems par tālāko rīcību, tostarp iespējamu sabiedrības informēšanu.
Atbildot uz deputāta paustajām bažām par sabiedrības tiesībām pārliecināties, ka caur Latvijas teritoriju netiek transportēti Ukrainas okupētajās teritorijās nelikumīgi iegūti graudi, PVD uzsvēris, ka dienesta darbības mērķis ir nodrošināt pārtikas drošības, nekaitīguma un fitosanitārās robežkontroles prasību ievērošanu. Savukārt sankciju izpildes un uzraudzības jautājumi ir citu kompetento institūciju pārziņā.
Jau ziņots, ka Jurēvics aicinājis PVD skaidrot lēmumu neinformēt sabiedrību par Krievijas tranzītā caur Latviju vesto graudu pārbaužu rezultātiem. Deputāts uzskata, ka sabiedrībai ir tiesības pārliecināties, ka caur Latviju netiek transportēti Ukrainas okupētajās teritorijās nelikumīgi iegūti graudi.
PVD iepriekš informēja, ka līdz 14. oktobrim laboratoriskajiem izmeklējumiem bija paņemti 23 Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes tranzīta graudu sūtījumu paraugi. Paraugiem tiek veikta izotopu profilēšana un elementu sastāva analīze, lai noteiktu graudu izcelsmi un pārbaudītu, vai tie nav nākuši no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām.
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Saeima 24. septembrī steidzamības kārtā pieņēma grozījumus Dzīvnieku barības aprites likumā, kas paredz robežkontrolei pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm, lai nodrošinātu, ka caur Latvijas teritoriju netiek pārvadātas Ukrainā nolaupītas kravas, tostarp graudi.