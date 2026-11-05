Noskaidrots, kurus televīzijas kanālus Latvijā arī nākamgad varēs skatīties bez maksas
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) organizētajā konkursā komerciālajām televīzijām uz brīvajām vietām bezmaksas zemes apraidē Latvijas teritorijā noskaidroti divi uzvarētāji – AS “Radio SWH” ar programmu “Radio SWH TV” un SIA “Re MEDIA” ar programmu “ReTV”.
Ņemot vērā konkursa prasības, AS “Radio SWH” ar televīzijas programmu “Radio SWH TV” nodrošinās izzinoši izklaidējošu saturu, bet SIA “Re MEDIA” ar televīzijas programmu “ReTV” nodrošinās saturu par kultūrtelpas un nacionālās identitātes stiprināšanu. Tāpat bezmaksas zemes apraidē no 2027. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim būs pieejamas arī sabiedriskās televīzijas programmas “LTV1” un “LTV7”.
“Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuru veidotās komerciālās televīzijas programmas noteiktas par uzvarētājiem konkursā, tādējādi turpinās raidīt bezmaksas zemes apraidē vismaz līdz 2027.gada beigām, nodrošinot skatītājiem daudzveidīga, uzticama, Latvijā veidota satura pieejamību, kas ir īpaši nozīmīgi arī no informatīvās telpas drošības aspektiem,” norāda Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Kalderauska.
Raidījumi būs sasniedzami gan bezmaksas zemes apraidē gandrīz visā Latvijā, gan maksas televīzijas platformās, kā arī digitālajā vidē, tostarp tiešraidēs un ierakstos pašu televīziju izveidotajās tīmekļvietnēs.
Bezmaksas zemes apraides finansēšanu nodrošina NEPLP, lai vietējā satura televīzijas pakalpojums tiktu sniegts visā Latvijas teritorijā, tai skaitā sabiedrības grupām, kam nav iespējas atļauties maksas televīzijas pakalpojumus.