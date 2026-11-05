Elektrības lietotājiem gaidāmas pārmaiņas - plāno ļaut lauzt fiksētas cenas līgumus bez soda maksas
Elektroenerģijas tirgotājiem, kuri elektroenerģiju piegādā vairāk nekā 200 000 galalietotāju, plāno noteikt pienākumu piedāvāt vismaz vienu fiksētas elektroenerģijas cenas līgumu bez maksas par tā pirmstermiņa izbeigšanu, paredz Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) sagatavotie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, ko piektdien, 6. novembrī, skatīs Ministru kabinetā (MK).
Fiksētas elektroenerģijas cenas līgumu bez maksas par tā pirmstermiņa izbeigšanu tirgotājiem būs jānodrošina mājsaimniecībām, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
Vienlaikus likumprojektā paredzēts noteikt, ka elektroenerģijas tirgotājs nedrīkst vienpusēji grozīt fiksētas elektroenerģijas cenas līgumus vai izbeigt tos pirms līguma termiņa beigām.
Grozījumi arī paredz nostiprināt galalietotāju tiesības bez ierobežojumiem un bez maksas mainīt elektroenerģijas tirgotāju un agregatoru. Iespēja noteikt maksu par fiksētas cenas līguma pirmstermiņa izbeigšanu netiks pilnībā atcelta, tomēr tirgotājiem būs jāparedz vismaz viens piedāvājums bez šādas maksas.
Tāpat grozījumi paredz noteikt papildu prasības elektroenerģijas tirgotājiem, kuri sniedz pakalpojumus vairāk nekā 10 000 lietotāju. Šiem tirgotājiem būs jāievieš elektroenerģijas tirdzniecības līgumu risku vadības pasākumi, lai ierobežotu vairumtirdzniecības elektroenerģijas piegādes izmaiņu risku ietekmi uz noslēgto līgumu ekonomisko dzīvotspēju.
Tirgotājiem būs arī jāveic pamatoti nepieciešamie pasākumi līgumsaistību izpildes risku mazināšanai un ar elektroenerģijas cenu un citām finanšu svārstībām saistīto risku ierobežošanai. Šo prasību izpildi uzraudzīs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).
Likumprojekts paredz arī stingrākas drošības prasības elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas iekārtu pieslēgšanai pārvades sistēmai. Tostarp paredzētas prasības attiecībā uz pieslēguma pieprasītāju, to īpašnieku un patieso labuma guvēju saistību ar noteiktām valstīm, kā arī iekārtu informācijas un vadības sistēmu ražotājiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau ziņots, ka 2025. gada sākumā KEM rosināja elektroenerģijas tirgotājiem paredzēt tiesības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piedāvāt fiksētas elektroenerģijas cenas līgumus bez pirmstermiņa izbeigšanas maksas. Toreiz vairāki elektroenerģijas tirgotāji norādīja, ka šādi līgumi varētu būt dārgāki par standarta fiksētas cenas piedāvājumiem, jo tirgotājiem būtu jāuzņemas papildu riski saistībā ar iespējamu līgumu pirmstermiņa izbeigšanu.