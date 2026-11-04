Fintech nozares peļņa gada laikā divkāršojusies: pelna ārvalstīs, nodokļus maksā Latvijā
Latvijas fintech uzņēmumi 2024. gadā nopelnīja 97 miljonus eiro – vairāk nekā divreiz tik, cik gadu iepriekš – un valsts budžetā iemaksāja vairāk nekā 91 miljonu eiro. Lielāko daļu ienākumu nozare gūst ārpus Latvijas: katrs ceturtais eiro, kas jebkad ieguldīts Eiropas alternatīvo investīciju platformās, apgrozījies Latvijā licencētās platformās.
Vai izaugsme turpinās, FinTech Latvija asociācija (FLA) atklās piektdien, 27. novembrī, forumā Fintech Pulse 2026: Finance of the Future Forum Rīgā, kur tiks publiskoti piektā Fintech Pulse pārskata dati.
Viens no foruma spilgtākajiem viesiem būs Aleksandrs Brauders (Alexander Browder). Viņa izveidotā "Global Cryptocurrency Laundering Database" atklāja, kā finanšu sistēmā tiek apietas sankcijas un atmazgāta nauda, un 17 gadu vecumā viņš kļuva par jaunāko zināmo cilvēku Krievijas sankciju sarakstā. Brauders pastāstīs, ko atklājuši viņa pētījumi un kas fintech uzņēmumiem no tā jāņem vērā.
Savukārt to, kāpēc izvēlēties Latviju, skaidros tie, kas to jau izdarījuši. Austrietis Tomass Keks (Thomas Köck) agrāk vadīja "Erste Group Bausparkasse". Meklējot Eiropas bāzi savam jaunajam uzņēmumam "pinyya", viņš izvēlējās Latviju, un šā gada aprīlī "pinyya invest" saņēma Latvijas Bankas licenci. Savu izvēli Keks skaidro ar regulatora konstruktīvo pieeju.
Par licences saņemšanu Latvijā diskutēs arī finmid līdzdibinātājs Makss Šertels (Max Schertel), viens no pirmajiem neobankas N26 darbiniekiem. Ronalds Kleverlāns (Ronald Kleverlaan) no Utrehtas Universitātes savukārt parādīs, kā alternatīvais finansējums Eiropā palīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piesaistīt kapitālu.
Pieci gadi: no retiem jaunpienācējiem līdz 25 licencēm
Kopš pirmā Fintech Pulse 2022. gadā Latvijas fintech nozare no jaunuzņēmumu vides kļuvusi par stabilu un pelnošu tautsaimniecības daļu. Tikai viena gada laikā – no 2023. līdz 2024. gadam – nozares peļņa pieauga no 46 līdz 97 miljoniem eiro, nodokļu maksājumi – no 71 līdz vairāk nekā 91 miljonam eiro, bet darbinieku skaits – no 3347 līdz 3644. Krasi mainījusies arī Latvijas pievilcība jauniem tirgus dalībniekiem. Pirms pieciem gadiem jauni uzņēmumi Latvijas tirgū ienāca vien retumis, bet pēdējo divu gadu laikā Latvijas Banka fintech uzņēmumiem izsniegusi vairāk nekā 25 licences. Tas ir gan Latvijas Bankas mērķtiecīga darba rezultāts, gan kopīga darba ar LIAA nopelns, popularizējot Latviju kā fintech jurisdikciju pasaulē. Kāda nozare ir šodien, FLA parādīs 27. novembrī, publiskojot Fintech Pulse 2026 datus.
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FinTech Latvija asociācijas vadītāja Tīna Lūse: „Latvijas fintech uzņēmumi pelna visā Eiropā, bet nodokļus maksā šeit. Ir pat tādi, kas saka: “Ar Latviju mūs saista vienīgi tas, ka šeit strādā mūsu darbinieki un šeit mēs maksājam nodokļus, bet pakalpojumus sniedzam citās valstīs.” Peļņas divkāršošanās nav nejaušība – tas ir piecu gadu darba rezultāts: sadarbība ar regulatoriem un investoriem un jaunu tirgu apgūšana. 27. novembrī parādīsim, vai šis temps saglabājies.”
Programmas akcenti
- Gads skaitļos. Fintech Pulse 2026 rezultāti un diskusija par to, kurās jomās Latvija augusi visvairāk un kurās atpaliek.
- Sankcijas un finanšu noziegumi. Intervija ar Aleksandru Brauderu.
- Licences un uzraudzība. Kā saņemt fintech licenci Latvijā, kā mainās nebanku kreditēšana Latvijas Bankas uzraudzībā un vai augošiem fintech uzņēmumiem ir vērts kļūt par specializētām bankām.
- Kapitāls. Utrehtas Universitātes Eiropas Alternatīvo finanšu centra vadītājs Ronalds Kleverlāns par to, kā kolektīvā finansēšana var palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem piesaistīt kapitālu, un diskusija par to, kā iedzīvotāju uzkrājumus pārvērst ieguldījumos.
- Izaugsme un talanti. Latvijas fintech uzņēmumi starptautiskajos tirgos un izglītība, kas sagatavo nozares nākamos speciālistus.
- Fintech Pulse balvas uzņēmumiem un cilvēkiem, kas virza nozari uz priekšu.
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Runātāju vidū būs arī Mārtiņš Šulte (Mintos), Nauris Bloks (TWINO), Jakub Wieclaw un Jelena Jurane (Magnetiq Bank), Uldis Cērps (Finanšu nozares asociācija), Fredis Bikovs (Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūra), Makss Šertels (finmid), Iveta Bruvele (Wandoo Finance) un Raman Korneu (myTU). Pilna programma un reģistrācija: fintechpulse.io.
Par FinTech Latvija asociāciju
FinTech Latvija asociācija ir Latvijas finanšu tehnoloģiju nozares organizācija, kas apvieno vairāk nekā 50 finanšu tehnoloģiju uzņēmumus – piecu gadu laikā biedru skaits pieaudzis desmitkārt. Biedru vidū ir maksājumu un elektroniskās naudas iestādes, kreditētāji, investīciju un kolektīvās finansēšanas platformas, regulējuma atbilstības tehnoloģiju uzņēmumi un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji. Asociācija pārstāv nozari attiecībās ar valsts iestādēm un regulatoru un katru gadu publicē pārskatu Fintech Pulse. www.fla.lv