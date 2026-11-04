Vai tagad droši iegādāties “airBaltic” biļetes? Lidsabiedrība plāno samazināt floti par trešdaļu
Nacionālā lidsabiedrība “airBaltic”, cenšoties glābt finanšu situāciju un īstenojot restrukturizāciju, iecerējusi būtiski apcirpt savu lidmašīnu parku. Sākotnējais lūgums atbrīvoties no sešām nomātajām lidmašīnām ir tikai pirmais solis – aviokompānijas ilgtermiņa plāns paredz pašreizējo 54 lidaparātu floti samazināt līdz 36.
Pirmais oficiālais solis flotes cirpšanā patlaban nodots izskatīšanai ASV tiesā, kas uzrauga aviokompānijas maksātnespējas un reorganizācijas procesu. Runa ir par sešiem “Airbus” spēkratiem, kuru dārgie nomas līgumi pārsniedz tirgus cenas. Aviokompānija vēlas panākt, lai līgumu pārtraukšana stātos spēkā jau 17. novembrī, un iznomātāji lidmašīnas no Rīgas lidostas izvestu par saviem līdzekļiem un esošajā tehniskajā stāvoklī.
Krasie taupības pasākumi un flotes samazināšana par trešdaļu sabiedrībā raisa pamatotu jautājumu: cik droši šobrīd pasažieriem ir iegādāties biļetes un vai nedraud masveida reisu atcelšana? “airBaltic” sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts sarunā ar "360TV Ziņām", uzsver, ka visas sešas pirmās atdodamās lidmašīnas faktiski jau šobrīd stāv dīkā Rīgas lidostā un lidojumos netiek izmantotas: “Pasažieriem šobrīd nekas nemainās – iegādātās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un lidojumi tiek plānoti atbilstoši publicētajam grafikam. Pasažieri var turpināt plānot ceļojumus un iegādāties biļetes arī uz nākamajām sezonām.”
Lidsabiedrībā skaidro, ka arī turpmākā lidaparātu skaita sarukšana līdz 36 vienībām notikšot plānveidīgi un automātiski nenozīmējot maršrutu tīkla sašaurināšanu. Tomēr izšķirošais vārds par to, vai un ar kādiem nosacījumiem uzņēmumam tiks ļauts atteikties no finansiāli smagajām saistībām, pieder ASV tiesai.