Latvijā ražotās lidmašīnas "Tarragon"
Gaisa spēkiem iegādātas divas jaunas Latvijā ražotas apmācībām paredzētas lidmašīnas "Tarragon". Ādažu lidlaukā piektdien aizsardzības ministrs Artis Pabriks apskatīja divas ...
FOTO: "Tarragon" - Latvijā būvētās lidmašīnas iekaro ASV debesis
Droši vien daudzi pat nezina, ka Latvijā tiek būvētas lidmašīnas. Šāds fakts taču galīgi neiet kopā ar tik bieži dzirdēto žēlabu dziesmu par to, ka visa ražošana pie mums sagrauta. Taču Mangaļsalā jau vairāk nekā desmit gadu patiešām top lidaparāti ar nosaukumu “Tarragon”, kas izpelnījušies ievērību kā Eiropā, tā arī ASV.
“Tarragon” projekta pirmsākumi savā ziņā ir līdzīgi kā slavenajam autobūves uzņēmumam “Porsche”, proti, kad Ferijs Porše secināja, ka neviens neražo tādu automobili, ar kādu viņam gribētos braukt, viņš pats ķērās pie lietas un 1948. gadā uzbūvēja pirmo sportisko “Porsche”. Līdzīgi apsvērumi vadīja arī divus Latvijas aviācijas entuziastus Valentīnu Vasjaku un Igoru Zvjaginu, kuri 2009. gadā iegādājās “Millenium Master” lidmašīnu, taču drīz vien secināja, ka tās konstrukcijā varētu daudz ko uzlabot. Un kurš gan to darīs, ja ne paši?
Tā radās uzņēmums “Pelegrin”, kas sāka ar to, ka pamatīgi pārbūvēja nopirkto lidmašīnu. 2012. gadā kompānijai pievienojās vēl viens mazās aviācijas entuziasts Aivars Lejietis, kura investīcijas ļāva sākt, kā tobrīd likās, fantastisku projektu – uzbūvēt pašiem savu ultra-light klases lidmašīnu. Tā sākās “Tarragon” stāsts.
Lielākais trumpis – lidmašīnas svars
Aizvadīto gadu laikā uzņēmums ir diezgan būtiski mainījies. Savu darbību tas sāka angārā Ādažu lidlaukā, bet tagad darbojas plašās telpās Mangaļsalā. Līdz šim uzbūvēts apmēram pussimts lidmašīnu. Varētu likties, ka tas nav neko daudz, taču, ja ņemam vērā, ka uzņēmumā strādā tikai ap 20 cilvēku un visa būvēšana ir tikai roku darbs, tad patiesībā nav jau nemaz tik maz. Paturēsim arī prātā, ka aviācija ir tā nozare, kur pilnīgi viss ir jāsertificē un jāpārbauda no drošības viedokļa, jo neviens negribēs pirkt lidmašīnu, kas gaisā var izjukt. Turklāt maksā tāda lidmašīna bargu naudu – ap 360 000 eiro. Plus vēl uzņēmumam jāiegulda līdzekļi ražošanas iekārtās un pašam jāizstrādā arvien jauni risinājumi.
Līdzīgi kā autobūvē, arī mazajā aviācijā nekas nestāv uz vietas un tiek ieviestas arvien jaunas tehnoloģijas. Tās lidmašīnas, ko uzbūvēja pirms gadiem septiņiem, aprīkojuma ziņā jūtami atšķiras no tām, kas top tagad. Piemēram, agrāk spārnos iebūvēja gumijotas maisveidīgas tvertnes degvielas iepildīšanai, bet tagad jau pats spārns ir kā degvielas tvertne. Katrā spārnā var iepildīt 80 litru benzīna, tātad kopā 160 litru.
Protams, visus lidmašīnas komponentus no A līdz Z Latvijas uzņēmums neražo. Motorus iepērk no ārējiem avotiem (“Rotax” dzinējus, turklāt tagad sāk uzstādīt jaudīgus turbopropelleru dzinējus, ko agrāk vieglajā aviācijā bija grūti izmantot to svara dēļ), tāpat arī avioniku un propelleru lāpstiņas. Taču te vietā atgādināt, ka arī tādi giganti kā “Boeing” daudz ko iepērk no malas. Toties tepat uz vietas top lidaparāta fizelāža, spārni, šasija un virkne sīkāku detaļu. Bet, pats galvenais, mūsējie zina, kā to visu salikt kopā, lai iznāktu viegla un ātra lidmašīna.
Svars ir “Tarragon” lielākais trumpis. Lidmašīnas korpuss ir veidots no karbona, līmējot to kārtās citu virs citas (dažām detaļām pat vairāk nekā 20 kārtās), kas ir ļoti laikietilpīgs process, toties ļauj iegūt ļoti vieglas detaļas. Pēc tam detaļas noteiktā temperatūrā karsē autoklāva krāsnī; uzņēmumam ir viens no lielākajiem autoklāviem Baltijā, lai tajā varētu ietilpināt tik lielu detaļu kā spārns. Ja šim nolūkam izmantotu alumīniju, lidmašīnas svars būtu vismaz divreiz lielāks.
“Te mums viss ir no karbona, nav nevienas metāla detaļas. Karbons ļauj iegūt visvieglākās un vienlaikus arī izturīgākās detaļas, taču nezaudējot elastīgumu. Kad detaļas ir izkarsētas, nākas ar rokām noslīpēt visus nelīdzenumus. To dara telpā, kas aprīkota ar speciālu ventilācijas sistēmu, jo karbona putekļi ir ļoti kaitīgi,” skaidro uzņēmuma ražošanas vadītājs Guntars Sokolovskis.
Pēc tam detaļas tiek liktas un līmētas kopā, vēlreiz karsētas autoklāvā un tad atkal slīpētas. Seko krāsošana – ļoti svarīgs posms, jo krāsojums ir dizaina pamanāmākā daļa. Tieši šajā jomā pasūtītāji cenšas izpausties, lai savam sapņu lidaparātam piešķirtu individualitāti. Piemēram, ir bijuši gadījumi, kad klientam ir automašīna kādā īpašā krāsā un viņš vēlas arī lidmašīnai tādu pašu krāsojumu. Kaut gan pa gabalu var likties, ka fizelāža ir aplīmēta, patiesībā tas viss ir ļoti detalizēts krāsojums. “Te nekur nav nekādu uzlīmju, tikai krāsojums. Tas prasa daudz laika, tādēļ bieži vien ražotāji tādu iespēju nemaz klientiem nepiedāvā. Savukārt mēs piedāvājam tādas lietas, ko citur nevar dabūt, ar to arī izpelnoties klientu mīlestību,” saka Sokolovskis
Tieši tāpat pēc individuāla pasūtījuma tiek veidots kokpits – ar tādas ādas vai cita materiāla apdari, kā klients vēlas. Pēc tam uzstāda motoru, avioniku un glābšanas aprīkojumu – lidmašīna ir aprīkota ar iebūvētu 140 kvadrātmetru platu izpletni, ko var izšaut avārijas situācijā, un tas nolaidīs zemē lidaparātu kopā ar pilotu. Ir arī skābekļa ģenerators lidojumiem virs 3000 metru augstuma. Vadības sistēma ir nodublēta arī aizmugurē sēdošajam, tādēļ “Tarragon” var izmantot jauno pilotu apmācībā.
Cerības uz ASV tirgu
Kā jau teikts, “Tarragon” īpašā vērtība ir nelielais svars. Bez pilota un degvielas lidmašīnas sver mazāk par 400 kilogramu. Tik viegls lidaparāts gaisā ir ātrs un viegli vadāms. 140–160 zirgspēki, ko spēj attīstīt “Tarragon” uzstādītie dzinēji, it kā neliekas daudz, ja domājam ierastajās automobiļu kategorijās. Taču auto sver ap pusotru tonnu, savukārt “Tarragon” lidmašīna ir apmēram trīs reizes vieglāka, un šādā gadījumā 150 “zirgi” rada pavisam citu paātrinājumu. Būtiski arī tas, ka “Tarragon” ir ļoti ekonomiska lidmašīna, tās degvielas patēriņš ir apmēram 25 litri stundā, kas aviācijā ir ļoti maz. Arī ekspluatācijas izmaksas nav augstas, kas ir vēl viens pluss potenciālo pircēju acīs. Ar vienu degvielas uzpildi lidmašīna var nolidot apmēram 2000 kilometru, bet nolaisties un pacelties tā var pat pļavā, ja vien tā ir līdzena.
Vēsturiski “Tarragon” pirmais veiksmīgais tirgus bijusi Itālija, kur mazā aviācija ir ļoti populāra. Divas “Tarragon” lidmašīnas savulaik treniņu nolūkiem iegādājās arī Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, taču tagad tās jau ir nodotas Ukrainas rīcībā. Cik zināms, ukraiņi patlaban strādā pie šo lidmašīnu pilnveidošanas, lai tās varētu izmantot cīņai pret droniem.
Tagad uzņēmums mēģina iekarot ļoti vilinošo Amerikas tirgu, kas sola pavisam citas izaugsmes perspektīvas nekā Eiropa. Amerikā lielo attālumu dēļ mazā aviācija ir ļoti populāra, īpaši dienvidu štatos. Līdz šim ASV tirgū stabili ienākt bija grūti stingro sertifikācijas prasību dēļ, taču nu amerikāņi prasības ir mīkstinājuši, un tas mūsu lidmašīnu būvētājiem paver ļoti lielas iespējas. Vairākas lidmašīnas Amerikā izdevies pārdot jau iepriekšējos gados, un tagad tās tur kalpo kā Latvijas uzņēmuma reklāma, regulāri parādoties dažādos mazās aviācijas entuziastu pasākumos.
“Šogad vienā pasākumā sastapās lidmašīna, ko bijām būvējuši pirms desmit gadiem, un mūsu jaunāka lidmašīnā. Jo vairāk būsim Amerikā fiziski pārstāvēti, jo labāk. Ja mūsu lidmašīna parādās kādā pasākumā, tā uzreiz izraisa lielu interesi, līdzīgi kā maza sporta mašīna parasti cilvēkiem iekrīt acīs. Ja mēs varētu katrā štatā turēt pa vienai lidmašīnai, tad uzreiz interese būtu lielāka, jo cilvēki varētu tās gan apskatīt, gan aptaustīt. Ir plāns nākamgad būtu pārstāvētiem jau četros vai piecos štatos. Mums jau ir senāka sadarbība ar vienu no mūsu pārstāvjiem Amerikā, bet šogad esam uzrunājuši vēl dažus. Amerikā lidošanas tradīcijas ir senas, tur regulāri notiek milzīgi aviācijas festivāli, kuros piedalās tūkstošiem cilvēku un ir pārstāvēti daudzi ražotāji, tādēļ klātbūtne tādos pasākumos ir ļoti būtiska,” stāsta uzņēmuma vadītājs Kaspars Slavinskis. “Mēs cenšamies piedāvāt visu labāko, kas tirgū pieejams avionikas un dzinēju ziņā. Kas attiecas uz dizainu, to ļaujam ikvienam pašam veidot pēc viņa ieskatiem, tur paliek brīva vaļa fantāzijai. Ja vēlies lidmašīnu, kas rada īpašu sajūtu un nav masu produkts, tad “Tarragon” būs īstā izvēle.”
ASV tirgus var kalpot kā atspēriena punkts, lai paplašinātu ražošanas apjomus. Patlaban uzņēmums gadā uzbūvē apmēram desmit lidmašīnu, taču ir ieceres ražošanu dubultot. Tas gan nozīmē, ka vajadzēs meklēt arvien jaunus darbiniekus, kas šajā biznesa nišā ir diezgan liela problēma. Latvija ar senām aviobūves tradīcijām nevar lepoties, tādēļ arī šīs jomas speciālisti ir retums. No jauno speciālistu viedokļa gan šāda neliela ražotne ir teju vai ideāla vieta zināšanu apguvei, jo te var redzēt visu lidmašīnas būves procesu no sākuma līdz beigām, kamēr lielā uzņēmumā, visticamāk, nāktos strādāt tikai vienā konkrētā ražošanas sektorā, ar citiem pat īsti nesaskaroties.