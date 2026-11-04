Nutrameg publicē pirmo Caurspīdības ziņojumu
Precizējam par Nutrameg izskanējušu neprecīzu informāciju medijos, ievērojot labāko pasaules uzņēmumu praksi, un publicējam pirmo Caurspīdības ziņojumu. Tajā atbildām uz publicēto informāciju un norādām uz procesiem un lietām, kuras arī apņemamies uzlabot.
Nutrameg Saurspīdības ziņojums ar faktiem un avotiem no šodienas ir pieejams vietnē: https://fakti.nutrameg.com
Par Nutrameg
Uzņēmums Nutrameg nav bijis daudz atspoguļots pēdējā laikā Latvijas medijos, taču tas ir strauji attīstījies un audzis. Pēdējos piecos gados Latvijā reģistrētā Nutrameg apgrozījums ir audzis 26 reizes līdz 100 miljonu run-rate apgrozījumam 2026. gada pirmajā ceturksnī. Tas padara Nutrameg par vienu no straujāk augošajiem Latvijas jaunuzņēmumiem. Riga Startups apkopojumā, kurā salīdzināti 455 uzņēmumi, Nutrameg ir otrajā vietā pēc absolūtā apgrozījuma pieauguma eiro izteiksmē. Tech Philomaths nosaucis Nutrameg starp 3 spēcīgākajiem Latvijas jaunuzņēmumiem – līdzās FYUL un Prime Prometics.
Nutrameg ir piemērs produktivitātei, tas ir aptuveni 1 miljons eiro uz darbinieku. Valsts ieņēmumu dienests atzinīgi novērtē un pagājušajā gadā ir piešķirts A reitings, augstākais novērtējums nodokļu nomaksā. Nutrameg kopš 2024. gada nodokļos nomaksājis 15,8 miljonus eiro.
Nutrameg ir globāls bizness, jau vairāk nekā 200 valstīs mūsu klienti izvēlas uzlabot savus ēšanas paradumus, kontrolēt svaru un veselību, izmantojot personalizētus uztura plānus un digitālus risinājumus. Mēs Latvijā bijām vieni no pirmajiem, kas izveidoja attālinātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas modeli, reģistrējot ārstniecības iestādi un pārnesot šo pieredzi starptautiskajā biznesā.
Par Caurspīdības ziņojumu
Caurspīdības ziņojums (angliski: Transparency Report) pasaules praksē ir kļuvis par standartu, īpaši starp lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, ko izmanto, lai demonstrētu atbildību, veidotu uzticību un atklātu vairāk datus par savu darbību. Ņemot vērā, ka pēdējās dienās par Nutrameg ir parādījusies neprecīza informācija masu medijos, uzskatām par savu pienākumu publicēt pirmo šādu ziņojumu.
Vienlaikus mēs uzsveram, ka žurnālistiem ir visas tiesības uzdot neērtus jautājumus, veikt neatkarīgu pētniecisko darbu un dalīties ar saviem secinājumiem publiski. Taču mūsu tiesības ir arī gan precizēt publicēto informāciju, gan arī pieņemt atklāti kritisko informāciju un apņemties labot to.
Dažas faktoloģiskas lietas, kas apskatītas ziņojumā
Par ārstniecības iestādi, kura it kā “neeksistē”
Ir ticis apšaubīts, ka Nutrameg Eiropas Savienībā reģistrētā ārstniecības iestāde pastāv.
Ārstniecības iestādes reģistrācija ir pārbaudāma publiskajā Veselības inspekcijas Ārstniecības iestāžu reģistrā: ārstniecības iestādes kods 010001798 un reģistrācijas datums – 2019. gada 12. februāris. Norādīts vēsturiskais SIA nosaukums SIA SCIENCE22.COM, šobrīd šis uzņēmums saucas SIA NUTRAPP.COM, bet tā ir viena un tā pati juridiskā persona LR Uzņēmumu reģistrā.
Par Nutrameg biroju, kas it kā atrodas kapelā Īrijā
Ir apgalvots, ka Nutrameg meitasuzņēmums reģistrēts Dublinas Svētās Marijas kapelā.
Izklausās aizdomīgi, ja neiedziļinās faktos. Patiesībā Svētās Marijas kapelā jeb The Black Church ir nevis baznīca, bet gan vēsturiska ēka Dublinas centrā, kurā reliģiskā darbība tika pārtraukta jau 1962. gadā. Kopš tā laika ēka ir jau sen pārbūvēta par biroju namu, kurā strādā uzņēmumi. Dublinā darbojās Nutrameg klientu atbalsta darbinieki, kuriem bija nodrošinātas darba vietas CoCreate kopstrādes telpās.
Par sertifikātiem
Ir tikusi apšaubīta Nutrameg risinājumu autores Balodes sertifikācija un kvalifikācija.
Laikā, kad 2020. gadā izstrādājām Nutrameg jauno programmu un uztura metodiku, mūsu komandas eksperte Elīna Balode to darīja kā sertificēta uztura speciāliste, kuras sertifikāts bija spēkā līdz 2025. gada jūnijam. Kopš 2025. gada jūnija Nutrameg uztura metodiku veido un pārskata sertificēta uztura speciāliste Anna Paula Auziņa, kuras sertifikāts ir derīgs līdz 2029. gada septembrim.
Piebilstam, ka mūsu uztura plānu veidošanas metodei ir Eiropas patents EP 4214718; metodi aizsargā arī Latvijas patents LV 15623. Patentu īpašnieks ir Nutrameg, izgudrotāja – Elīna Balode. Šobrīd Elīna kā Nutrameg partnere ir mainījusi savu fokusu uz tehnoloģiju attīstību un turpina darbu mūsu komandā.
Par atsauksmēm, kas it kā pazūd
Ir norādīts arī, ka par Nutrameg produktiem ir negatīvas atsauksmes, kuras “pazūd”.
Šis ir jautājums, kas attiecas ne tikai uz Nutrameg, bet praktiski uz jebkuru tehnoloģiju uzņēmumu. Skaidrojam, ka neviens uzņēmums nevar vienkārši ieiet Trustpilot vai Google Play un pēc saviem ieskatiem izdzēst negatīvu klienta atsauksmi. Tas nav tehniski iespējams.
Ir arī norādīts, ka par Nutrameg produktu ir negatīvas atsauksmes.
Kā klientu atsauksmes izskatās salīdzinājumā ar pasaules lielākajiem zīmoliem, kurus mēs paši lietojam un mīlam? Trustpilot platformā mūsu vienam zīmolam Best.me ir 72% pozitīvu atsauksmju un tikai 18% negatīvu. Netflix negatīvo atsauksmju īpatsvars ir 58%, Disney+ ir 92%, bet Amazon Prime Video - pat 96%. Bet tas nenozīmē, ka mūsu Best.me ir labāks produkts par Netflix un arī ne visas klientu sūdzības ir nepamatotas.
Mēs tiešām atzīstam par Viktoru
Par fakta konstatāciju, ka esam izmantojuši vienu tēlu biežāk. Jā, mēs tiešām izmantojām vienu no mūsu veiksmes stāstiem – Viktoru, kurš ar mūsu plānu nometa 16 kilogramus jeb 35 mārciņas liekā svara, kā tēlu dažādām reklāmām dažādos tirgos. Nutrameg auga ļoti ātri. Vienlaikus iegājām jaunos tirgos, testējām dažādus produktus, reklāmas un komunikācijas pieejas. Strādājām pēc jaunuzņēmumu vidē pazīstamā principa “move fast and break things” – ātri darīt, ātri kļūdīties un ātri labot. Viktors kļuva par vienu no mūsu reklāmas tēliem. Izmantojām viņu dažādos tirgos, pielāgojām valodām, kampaņām un produktiem. Šo esam izlabojuši, mainījuši lokalizācijas politiku un ieviesuši jaunu iekšējo darbības standartu.
Latvijā daudz runājam par nepieciešamību veidot globālus uzņēmumus, attīstīt tehnoloģijas, eksportēt un radīt augstas pievienotās vērtības biznesu. Nutrameg ir piemērs, ka Latvijā to var izdarīt.
Taču uzņēmuma panākumi nenozīmē imunitāti pret kritiku, kas mums ir arī vajadzīga. Bet lai nošķirtu objektīvu kritiku no neprecīzu faktu pasniegšanu kā pierādījumu, mēs publicējam Nutrameg pirmo Caurspīdības ziņojumu šajā vietnē: https://fakti.nutrameg.com