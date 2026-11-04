"Samaksā, citādi nogalināšu tavu kaķi!" Krāpnieki ar mākslīgā intelekta palīdzību izdomājuši īpaši nežēlīgu shēmu
Pazudis mājdzīvnieks, kam seko izmisīgi meklējumi, bet tad pēkšņi pienāk ziņa, ka mīlulis ir atrasts. Izklausās pēc laimīgām beigām, un stāstam varētu pielikt treknu punktu. Taču Lielbritānijā dažiem pazudušu mīluļu saimniekiem īstās šausmas tikai sākas.
Ārzemju mediji vēsta, ka Lielbritānijā uzdarbojas īpaši aukstasinīgi krāpnieki, kuri izmanto mākslīgā intelekta (MI) radītus attēlus, lai pārliecinātu saimniekus, ka viņu pazudušie mājdzīvnieki ir atrasti. Taču prieku ātri vien nomaina stindzinošas šausmas, kad dzīvnieka atradējs sāk pieprasīt naudu un draud mīluli nogalināt
Birmingemas iedzīvotāja Stefānija Janga savu kaķi Badiju pazaudēja pērn septembrī. Viņa sociālajos tīklos un dzīvnieku meklēšanas vietnēs publicēja sludinājumus, līdz kādu dienu saņēma ziņu no sievietes, kura apgalvoja, ka atradusi viņas mīluli. Svešiniece atsūtīja kaķa fotogrāfiju, un Stefānija bija pilnīgi pārliecināta, ka attēlā redzams viņas Badijs. Sieviete jau bija gatava maksāt atlīdzību un vienojās par tikšanos, lai atgūtu mīluli. Tomēr svešiniece tikšanās vietā neieradās un atteicās pieņemt skaidru naudu, tā vietā pieprasot 100 "Apple" dāvanu kartes. Kad Stefānija saprata, ka atsūtītie attēli ir MI viltojumi un sāka uzdot jautājumus - krāpniece piedraudēja kaķi pārdot vai nogalināt.
"Es nenoliegšu, ka ar katru sava ķermeņa šūnu vēlos atgūt savu kaķi," stāsta Stefānija. Viņa atzīst, ka šādā situācijā cilvēks ir gatavs gandrīz jebkam, lai tikai atkal satiktu savu mīluli. Kopš Badija pazušanas pagājuši jau 13 mēneši, bet no kaķa joprojām nav ne vēsts.
Viltotas fotogrāfijas un tūkstošiem eiro liela izpirkuma maksa
Līdzīgas šausmas piedzīvojusi arī Kema Čauhana, kuras kaķis Krīds pazuda pagājušā gada jūlijā. Deviņus mēnešus vēlāk viņa saņēma fotogrāfiju, kurā kaķis redzams kādā dārzā. Sieviete no prieka sāka raudāt un jau gatavojās doties pēc mīluļa, taču viņas meitas pamanīja, ka ar attēlu kaut kas nav kārtībā un tas varētu būt viltojums.
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Krāpnieks pieprasīja 200 sterliņu mārciņu vērtu "Apple" dāvanu karti un atteicās ierasties norunātajā tikšanās vietā, kamēr nebūs saņēmis samaksu. Kema naudu nepārskaitīja un mājās atgriezās bez kaķa.
Vēl šokējošāku prasību saņēma Northemptonas iedzīvotāja Sāra Robinsone. Divas nedēļas pēc viņas kaķenes Kukijas pazušanas ar sievieti sazinājās kāds vīrietis, kurš apgalvoja, ka dzīvnieks atrodas pie viņa. Sākotnēji viņš atsūtīja šķietami īstu fotogrāfiju, taču vēlāk par kaķenes atdošanu pieprasīja ap 46 000 eiro. Kad Sāra atteicās maksāt, vīrietis piedraudēja Kukiju nogalināt. "Tas ir ļoti nežēlīgi. Tas ir briesmīgi, jo tu zini, ka tas nav īsts, bet vienlaikus šausmīgi baidies, ka tomēr varētu būt," stāsta Sāra.
Kā neiekrist krāpnieku slazdā?
Visas trīs sievietes par notikušo ziņojušas Lielbritānijas policijas krāpšanas apkarošanas dienestam. Tā pārstāvji iesaka nekādā gadījumā nemaksāt atlīdzību, pirms pazudušais dzīvnieks nav redzēts klātienē. Īpaši uzmanīgiem jābūt, ja svešinieks atsakās tikties un pieprasa priekšapmaksu, dāvanu kartes vai steidzami pārskaitīt naudu.
Astonas Universitātes pētniece Raša Kasema skaidro, ka mākslīgais intelekts krāpniekiem ievērojami atvieglojis darbu. Tagad ticamus attēlus un citus viltojumus iespējams izveidot ātri un bez īpašām tehniskām zināšanām. Eksperte iesaka nesteigties ar naudas pārskaitīšanu, pat ja svešinieks izdara emocionālu spiedienu vai draud nodarīt pāri dzīvniekam. Šādās situācijās svarīgi saglabāt saraksti un citus pierādījumus, pārtraukt saziņu ar krāpnieku un vērsties policijā.