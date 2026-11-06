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Neievēro luksoforus un izvēlas nepareizās joslas: CSDD atklāj, kā “Tesla” jaunā sistēma izgāzusies Latvijas testos
Iedomājies, ka sēdies pie automašīnas stūres, ievadi galamērķi un ļauj auto pašam izvēlēties braukšanas joslas, izbraukt krustojumus un pieņemt lēmumus par bremzēšanu. Tā vairs nav fantastika, bet kļūst par realitāti arī Latvijā.
Oktobra beigās Ceļu satiksmes un drošības direkcija (CSDD) apstiprināja "Tesla Assisted Driving" vadītāja palīgsistēmas izmantošanu, kas ļauj automašīnai lielu daļu braukšanas veikt patstāvīgi.
Tomēr aiz iespaidīgajām tehnoloģijām slēpjas arī būtiski jautājumi par drošību. CSDD portālam Jauns.lv atklāj, ka "Tesla" vadītāja palīgsistēmai testa braucienos Latvijā konstatētas vairākas nepilnības, tostarp luksofora signālu neievērošana un nepareiza braukšanas joslas izvēle. Lai gan ražotājs strādājis pie šo problēmu novēršanas, jautājums paliek atklāts – cik droši ir uzticēt automašīnai lēmumus, no kuriem var būt atkarīga cilvēku dzīvība?