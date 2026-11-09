Keysoff Black Friday priekšpārdošana: Office 2024 Pro Plus tikai par 23,11 € un Windows 11 Pro no 13,55 €!
Melnās piektdienas piedāvājumi sākas agrāk! Keysoff priekšpārdošanā Office 2024 Pro Plus pieejams tikai par 23,11 €, bet Windows 11 Pro — no 13,55 €. Tā ir laba iespēja izdevīgi atjaunināt datora programmatūru un ietaupīt.
Office 2024 Pro Plus par izdevīgu cenu
Office 2024 Professional Plus maksā tikai 23,11 €. Komplektā iekļautas Word, Excel, PowerPoint, Outlook un Access lietotnes darbam, mācībām un ikdienas uzdevumiem. Jaunākā versija piedāvā atjauninātu saskarni, uzlabotu veiktspēju un papildu funkcijas ērtākam darbam.
Windows 11 Pro — vairāk iespēju
Windows 11 Pro cena Keysoff veikalā sākas no 13,55 €. Pro versija piedāvā tādas papildu iespējas kā BitLocker datu šifrēšana, attālā darbvirsma, Hyper-V un Windows Sandbox, nodrošinot lielāku drošību un elastību.
Office 2024 Pro mūža licence un operētājsistēmas atslēgas par īpaši zemām cenām!
- Office 2024 Pro Plus – 23.11€
- Office 2024 Pro - 3 PCs – 62.11€ (20.70€ Per PC)
- Office 2024 Pro - 5 PCs –96.11€ (19.22€ Per Key)
- Office 365 Account - 5 Devices (1 Year Subscription) – 35.99€
- Office 365 Personal Global (1 Year)– 78.99€
- Office 365 Family Global (1 Year)- 98.99€
- Office 2021 Pro Plus – 27.11€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 98€
Pro operētājsistēmas aktivizācijas atslēgas par īpaši izdevīgām cenām!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
Iegādājieties oriģinālo Office + Windows komplektu par neticami izdevīgu cenu. (Atlaides kods: SKK62)
Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16.99€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
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Keysoff ir uzticams globāls tiešsaistes veikals, kas specializējas oriģinālos licenču atslēgu piedāvājumos datoru operētājsistēmām, biroja produktivitātes programmām un programmatūras rīkiem. Apņemoties nodrošināt izdevīgumu un kvalitāti, Keysoff jau vairākus gadus apkalpo klientus visā pasaulē un vienmēr ievēro filozofiju "Klients pirmajā vietā", lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pirkšanas pieredzi. Ko jūs saņemat, izvēloties Keysoff:
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