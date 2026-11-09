Keysoff Black Friday priekšpārdošana: Office 2024 Pro Plus tikai par 23,11 € un Windows 11 Pro no 13,55 €!
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Keysoff Black Friday priekšpārdošana: Office 2024 Pro Plus tikai par 23,11 € un Windows 11 Pro no 13,55 €!

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Melnās piektdienas piedāvājumi sākas agrāk! Keysoff priekšpārdošanā Office 2024 Pro Plus pieejams tikai par 23,11 €, bet Windows 11 Pro — no 13,55 €. Tā ir laba iespēja izdevīgi atjaunināt datora programmatūru un ietaupīt.

Office 2024 Pro Plus par izdevīgu cenu

Office 2024 Professional Plus maksā tikai 23,11 €. Komplektā iekļautas Word, Excel, PowerPoint, Outlook un Access lietotnes darbam, mācībām un ikdienas uzdevumiem. Jaunākā versija piedāvā atjauninātu saskarni, uzlabotu veiktspēju un papildu funkcijas ērtākam darbam.

Windows 11 Pro — vairāk iespēju

Windows 11 Pro cena Keysoff veikalā sākas no 13,55 €. Pro versija piedāvā tādas papildu iespējas kā BitLocker datu šifrēšana, attālā darbvirsma, Hyper-V un Windows Sandbox, nodrošinot lielāku drošību un elastību.

Office 2024 Pro mūža licence un operētājsistēmas atslēgas par īpaši zemām cenām!

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Kāpēc izvēlēties Keysoff?

Keysoff ir uzticams globāls tiešsaistes veikals, kas specializējas oriģinālos licenču atslēgu piedāvājumos datoru operētājsistēmām, biroja produktivitātes programmām un programmatūras rīkiem. Apņemoties nodrošināt izdevīgumu un kvalitāti, Keysoff jau vairākus gadus apkalpo klientus visā pasaulē un vienmēr ievēro filozofiju "Klients pirmajā vietā", lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pirkšanas pieredzi. Ko jūs saņemat, izvēloties Keysoff:

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