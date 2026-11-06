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No televizoriem līdz elektrostacijai - hakeri var pārņemt kontroli pār sistēmām, par kurām pat neaizdomājamies
Nesenie kiberuzbrukumi lielveikalu saldēšanas iekārtām Eiropā izgaismojuši kādu satraucošu problēmu – hakeru mērķis var būt ne tikai dators vai telefons, bet teju jebkura ierīce, kas pieslēgta internetam.
Sekas šādā gadījumā var būt daudz nopietnākas par nozagtām parolēm. Pietiek kiberuzbrucējam izmainīt vienu iestatījumu iekārtā, lai sabojātu veikala pārtikas produktus, apturētu uzņēmuma darbību vai radītu vēl plašākus traucējumus.
Mūsdienās internetam pieslēgtas ir ne tikai rūpnieciskās iekārtas, bet arī sadzīves tehnika: ledusskapji, veļasmašīnas, apkures sistēmas, televizori un citas ierīces. Šādā veidā iekārtas iespējams attālināti vadīt un uzraudzīt, taču tas vienlaikus rada jaunus drošības riskus. Ja ierīcei ir vāja parole, novecojusi programmatūra, ļaundari var mēģināt tai piekļūt.