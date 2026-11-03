Lietuva apsver juridiskus soļus pret "airBaltic" saistībā ar maršruta slēgšanu
Lietuvas valsts lidostu operators "Lietuvos oro uostai" (LTOU) gatavojas apstrīdēt Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" lēmumu pārtraukt reisus maršrutā Viļņa-Diseldorfa, kas tika veikti saskaņā ar līgumu par kopīgu risku sadali.
LTOU norāda, ka vēlas atgūt maršrutā ieguldītos līdzekļus.
Par līguma laušanu "airBaltic" paziņoja saistībā ar ASV tiesā sākto restrukturizācijas procesu. "airBaltic" otrdien informēja, ka reisi šajā maršrutā tiks pārtraukti no 23. novembra.
Aviokompānija norādīja, ka 2024. gadā atklātais maršruts neattaisno sākotnējās cerības, jo pasažieru pieprasījums un ieņēmumi izrādījās mazāki, nekā bija paredzēts maršruta biznesa plānā. Turklāt lidojumu izmaksas, jo īpaši degvielas izmaksas, pārsniegušas sākotnējās prognozes.
Pēc LTOU vērtējuma, restrukturizācijas process dod aviokompānijai tiesības pārskatīt savus līgumus, tomēr LTOU uzskata, ka maršruts Viļņa-Diseldorfa ir komerciāli perspektīvs un ekonomiski izdevīgs abām pusēm. Tāpēc LTOU aizstāvēs savu nostāju restrukturizācijas procesā ASV un, ja nepieciešams, apstrīdēs līguma laušanu Lietuvā.
"Mēs saprotam, ka aviokompānijas restrukturizācija var izraisīt sarežģītus biznesa lēmumus, tomēr līgumsaistības nevar tikt vienpusēji lauztas," paziņojumā norādīja LTOU vadītāja pienākumu izpildītāja Diāna Bankauskiene.
"Ja mūsu prasība par saistību izpildi netiks apmierināta, mēs veiksim turpmākus juridiskus pasākumus, lai aizsargātu Lietuvas lidostu un valsts intereses, kā arī centīsimies panākt maršruta attīstībā ieguldīto līdzekļu atgūšanu," viņa piebilda.
LTOU uzsver, ka maršruts Viļņa-Diseldorfa joprojām ir viena no stratēģiskajām prioritātēm. Tāpēc LTOU sāks sarunas ar citiem pārvadātājiem, lai pēc iespējas drīz atjaunotu tiešos lidojumus.
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Līgums par risku kopīgu sadali ar "airBaltic" šajā maršrutā tika parakstīts 2024. gada oktobrī.
Saskaņā ar LTOU datiem šajā laikā šajā maršrutā tika pārvadāti 37 000 pasažieru, kas veido 2,6% no kopējās pasažieru plūsmas starp Lietuvu un Vāciju. Reisi tika veikti divas reizes nedēļā.