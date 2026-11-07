Auto un tehnoloģijas
Saprotami par būtisko
Šodien 05:12
Vai nākotnē viss būs pieslēgts internetam? Kas ir lietu internets un kā tas mainīs mūsu dzīvi?
Vēl pirms dažiem gadiem doma, ka hakeri varētu uzlauzt ledusskapi un attālināti mainīt tā temperatūru, šķita diezgan absurda. Taču nesenie kiberuzbrukumi Eiropas lielveikalu saldēšanas iekārtām pierāda, ka šādi draudi ir pavisam reāli. Šie incidenti arī atgādina par mūsdienu realitāti – ikviena internetam pieslēgta ierīce var kļūt par kiberuzbrukuma mērķi.
Mūsdienās internetam iespējams pieslēgt teju visu – sākot ar televizoriem, sadzīves tehniku un beidzot ar automašīnām, slimnīcu iekārtām. Šo tehnoloģiju, kas ļauj dažādām ierīcēm pieslēgties internetam, apmainīties ar datiem un darboties attālināti, dēvē par lietu internetu. Tas sola padarīt mūsu dzīvi ērtāku, lētāku un efektīvāku, taču vienlaikus rada nopietnus drošības riskus.