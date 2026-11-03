Investori Baltijā var iegādāties ALPPES Capital obligācijas ar 8.75% gada procentu likmi
Otrdien, 3. novembrī, sākās Latvijas vadošā investīciju uzņēmuma ALPPES Capital, kura kopējais investīciju portfelis ir 190,4 miljoni eiro, obligāciju publiskais piedāvājums.
Tā ietvaros investori Latvijā, Lietuvā un Igaunijā var iegādāties ALPPES Capital obligācijas (ISIN: LV0000114064) ar 8.75% gada procentu likmi. Publiskais piedāvājums norisināsies no 3. novembra līdz 17. novembrim. Kopējais pieejamais emisijas apjoms ir 15 miljoni eiro ar iespēju emisiju palielināt līdz 20 miljoniem eiro.
Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1 000 eiro, kas ir arī minimālā investīcija. Procentu maksājumi tiks veikti reizi mēnesī. Obligāciju dzēšanas termiņš ir četri gadi no emisijas datuma. Plānotais dzēšanas termiņš ir 2030. gada 23. novembrī.
“Pēdējo trīs gadu laikā ALPPES Capital vidējā gada neto peļņa bija 39 miljoni eiro, bet pašu kapitāla atdeve šajā periodā vidēji sasniedza 35% gadā. Lai paātrinātu uzņēmuma izaugsmi, nākamajos gados plānojam investēt vēl 50 līdz 70 miljonus eiro, turpinot ieguldīt esošajos portfeļa uzņēmumos un izvērtējot arī jaunas investīciju iespējas. Vēsturiski lielāko daļu investīciju esam finansējuši, reinvestējot peļņu, un arī turpmāk plānojam saglabāt šo pieeju. Salīdzinoši nelielu daļu no tuvākā laikā plānotajām kopējām investīcijām plānojam finansēt arī no šajā obligāciju emisijā piesaistītajiem līdzekļiem. Pēc emisijas plānojam turpināt saglabāt konservatīvu bilances struktūru ar augstu pašu kapitāla īpatsvaru. Uzņēmuma ilgtermiņa mērķis ir uzturēt pašu kapitāla attiecību pret aktīviem aptuveni 80% līmenī,” norāda ALPPES Capital operatīvās darbības vadītājs Vairis Dmitrijevs.
ALPPES Capital investīciju portfeļa kopējā vērtība šā gada 30. septembrī bija 190,4 miljoni eiro. Portfelī 55% veidoja biržā kotētu uzņēmumu akcijas, tostarp Eleving Group un INDEXO (pastarpināti arī DelfinGroup akcijas). Trešdaļu jeb 33% veidoja tiešie ieguldījumi privātos uzņēmumos, tostarp Sun Finance Group, Mintos, ESTO, HipoCredit, MyCredit, Silva Finance, Longo Group, Wash & Drive, Grenardi Group, Goindex un Selfnamed. Aptuveni 9% investīciju veiktas ar ieguldījumu fondu pārvaldnieka Merito starpniecību privātos uzņēmumos, tostarp investīcijas Medi group, Saules Energy, Livlande Agro, Box Storage un citos uzņēmumos.
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ALPPES Capital investīciju portfelis ir diversificēts gan pēc aktīvu klasēm, gan pēc nozarēm un ģeogrāfiskā tvēruma, kurā darbojas investīciju portfeļa uzņēmumi. ALPPES Capital portfeļa uzņēmumi strādā vairāk nekā 50 valstīs, un aptuveni 80% to ieņēmumu tiek gūti ārpus Latvijas. ALPPES Capital investīciju portfeļa uzņēmumos strādā vairāk nekā 7500 darbinieki.
Paredzams, ka ALPPES Capital jaunās obligācijas (ISIN: LV0000114064) tirdzniecībai Nasdaq Baltic First North tirgū tiks iekļautas 2026. gada 30. novembrī (vai ap šo laiku).
Jau iepriekš ziņots, ka ALPPES Capital 2025. gadu noslēdza ar neto peļņu 25,98 miljonu eiro apmērā. Par 2025. gadu investīciju uzņēmums no 10 uzņēmumiem, kuros iepriekš bija investējis, saņēma dividendes vai tām pielīdzināmus maksājumus 25 miljonu eiro apmērā. Šā gada deviņu mēnešu neauditētā neto peļņa bija 14,13 miljoni eiro. ALPPES Capital pašu kapitāls uz šā gada 30. septembri bija 160,78 miljoni eiro, savukārt aktīvu kopsumma bija 195,90 miljonu eiro.
Par ALPPES Capital
AS ALPPES Capital ir daudznozaru uzņēmēja Aigara Kesenfelda ģimenes investīciju uzņēmums (family office), kura darbības mērķis ir audzēt kapitālu ilgtermiņā. Investīciju uzņēmuma galvenie ieņēmumu avoti ir dividenžu un procentu ieņēmumi, kuri saņemti no radniecīgajiem un asociētajiem uzņēmumiem.
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AS ALPPES Capital veic investīcijas privātos un publiski kotētos uzņēmumos, obligācijās un citos parāda vērtspapīros, kā arī veic ilgtermiņa ieguldījumus alternatīvo investīciju fondos.
AS ALPPES Capital tieši vai pastarpināti ir lielākais akcionārs un ilgtermiņa investors vairākos privātos un publiski kotētos uzņēmumos, tai skaitā, INDEXO, Eleving Group, Sun Finance Group, Longo Group, Mintos un citos. Uzņēmumos, kuros AS ALPPES Capital ir tieši vai pastarpināti vadošais akcionārs, strādā vairāk nekā 7500 darbinieki, no tiem vairāk kā tūkstotis ir nodarbināti Latvijā. Šo uzņēmumu kopējais gada apgrozījums pārsniedz 750 miljonus eiro, to darbība aptver vairāk nekā 50 valstis pasaulē. Nodokļos Latvijas valsts budžetā šie uzņēmumi pēdējos gados vidēji gadā ir veikuši maksājumus vairāk nekā 25 miljonu eiro apmērā.
AS ALPPES Capital tieši vai pastarpināti veikto investīciju portfelis aptver tādas nozares kā banku un nebanku kreditēšana, finanšu tehnoloģijas, e-komercija, pakalpojumi, aktīvu un pensiju pārvaldība, specializētais nekustamais īpašums, lauksaimniecība, medicīna, atjaunīgā enerģija un mazumtirdzniecība.
AS ALPPES Capital ir daudznozaru uzņēmējam Aigaram Kesenfeldam 100% piederošs uzņēmums.