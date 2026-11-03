Ziemā Cupra ar pilnpiedziņu vienmēr ir drošāk
Kad koki zaudē lapas un gaisa temperatūra krītas, mēs sākam domāt par gaidāmo ziemas sezonu. Reizē ar to pietuvojas Autobarava Motors īpašā kampaņa - Cupra pilnpiedziņas automašīnas par priekšpiedziņas modeļu cenu.
Pilnpiedziņas kampaņa attiecas tikai uz degvielas modeļiem, turklāt reizē ar visiem velkošajiem riteņiem nākamais “kuprists” vai “kupriste” iegūst arī lielāku un jaudīgāku dzinēju, jo 1,5 litru bāzes motors iespējams tikai ar priekšpiedziņu. Tā piemēram Cupra Terramar 4Drive ar 2 litru 204 ZS dzinēju Autobrava Motors nu maksā sākot ar 35 500 eiro iepriekšējo vairāk nekā 42 000 vietā. Un atcerieties - tas ir Latvijas Gada auto 2026.
To, ka Cupra pilnpiedziņa spēj daudz ko vairāk nekā dauzīties sānslīdēs, pārbaudījām jau pagājušajā gadā. Stāvā smilšu kāpumā ar Terramar 4Drive varēja pat apstāties pusceļā un atsākt kustību no jauna.
Arī divi citi modeļi Formentor un Leon SportsTourer kampaņas ietvaros pieejami ar 204 ZS ZS dzinēju un pilnpiedziņu par priekšpiedziņas modeļa cenu. Iznāk, ka Leon Sportstourer 4Drive kā Cupra pasaulē sauc visu riteņu piedziņu, maksā mazāk par 30 000 eiro.
Kate Putniņa jau vairāk nekā mēnesi stūrē glītu Cupra Terramar 4Drive. Pirms tam viņa braukusi ar klasiskās piedziņas premium automašīnu, tomēr ziemā tās spējas izrādījušās nepietiekamas. Kate Putniņa, Cupra Baltic kluba biedre: “Ziemā bija grūti izbraukt no kupenām. Otra lieta - uz slidena ceļa neturējās, nebija drošības sajūtas.” Pateicoties saprātīgais riteņu disku izvēlei, pirmā pieredze ar Cupra Terramar 4Drive bijusi pārliecinoša vēl pirms ziemas. Kate paspējusi savu Terramar izmēģināt arī sacīkšu trasē: “Kad saņēmu automašīnu, bija Cupra pasākums. Tad jau dabūju iemēģināt pa trasi. Ātrumkārba pielāgojas stilam.”
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Vai pilnpiedziņas Cuprām ir arī kāds trūkums? Nu.. tām garšo benzīns - 10 litri uz 100 km, kamēr piebraucas motors, tad 8 l/100 km, bet braucot pa šoseju ar cruise - control var iekļauties 6,5 l/100 km