“Latvenergo” turpina attīstību
Pašapmierināti skatoties uz peļņas rādītājiem un neinvestējot attīstībā, ir ļoti viegli nonākt situācijā, kad visi konkurenti būs aizgājuši tālu priekšā. Šāds viedoklis ne vienreiz vien izskanēja “Latvenergo” nesen sarīkotajā stratēģiskajā forumā, kurā piedalījās gan uzņēmuma pārstāvji, gan dažādu jomu eksperti.
Nav ne mazāko šaubu, ka jau tuvākajos gados Eiropā strauji augs pieprasījums pēc elektroenerģijas, jo vajadzēs apmierināt arvien pieaugošās mākslīgā intelekta jaudas prasības. Tas savukārt paver ārkārtīgi plašas iespējas enerģētikas uzņēmumiem, taču ar noteikumu, ka tie laikus paspēs iekāpt dinamisko pārmaiņu vilcienā. “Latvenergo” cer to izdarīt, un netrūkst arī attīstības plānu, taču tos iespējams īstenot tikai tādā gadījumā, ja var atļauties investēt uzņēmuma darbības paplašināšanā.
Investīcijas nākotnes risinājumos
Politikas veidotāji līdz šim uz “Latvenergo” vairāk ir skatījušies kā uz budžeta problēmu risinātāju, faktiski visu uzņēmuma peļņu izņemot dividendēs valsts budžeta lāpīšanai, nevis ļaujot tam ieguldīt vairāk līdzekļu attīstībā, lai nākotnē varētu ģenerēt vēl lielākus ienākumus. Taču, nemeklējot jaunus risinājumus un neriskējot, nav iespējams apgūt jaunus tirgus; tur priekšā būs jau tie, kur nav baidījušies riskēt. Vienlaikus nedrīkstam aizmirst arī par drošības jautājumiem, kas kļūst arvien aktuālāki. To mums uzskatāmi parādīja gan aizvadītās vasaras lielā vētra, gan – vēl jo vairāk – karš, kas jau piekto gadu notiek Ukrainā un ir izvērties par ļoti smagu pārbaudījumu energosistēmai un visai valsts eksistencei.
Runājot par Ukrainu, paradoksālā kārtā karš vienlaikus ir arī veicinājis valsts noturību caur digitālajiem komponentiem un risinājumiem. “Ukraiņi digitālās tehnoloģijas uzskata gan par līdzekli, ar ko panākt uzvaru karā, gan arī par nākotnes izaugsmes nosacījumu. Investējot vienā nozarē, var sasniegt abus darbus. (..) No Ukrainas var mācīties to, ka mērķus jāspēj nospraust pašiem un konsekventi iet uz to izpildi. Piemēram, Ukrainā viedtālrunis ir kā instruments, kurā apvienoti apmēram 30 dokumenti. Otrai iesaistītajai pusei pietiek tikai noskenēt telefonu, lai noteiktu cilvēka identitāti vai kādu citu informāciju. Tas ir tiešām liels sasniegums, uz kura tālāk var būvēt jaunus risinājumus. Vēl viens piemērs – ukraiņi ar identifikācijas rīku un vienoto reģistru palīdzību var pieteikt gaisa uzlidojumus nodarīto kaitējumu, būtībā neizejot no mājas, lai pēc tam saņemtu atlīdzību. Kopumā ir reģistrēti apmēram 250 000 šādu iesniegumu,” stāstīja Ukrainas Digitālās transformācijas ministra padomniece Ieva Ilvesa, uzsverot, ka arī Latvijai ir jāprot definēt savus mērķus un tos sasniegt.
Līdzīgās domās ir arī “Latvenergo” valdes locekle Ilvija Boreiko: “Fiziskā un kibernoturība ir ļoti būtisks jautājums pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā. Ja agrāk par drošību domājām kā par izmaksām, tad tagad par to jādomā kā par investīcijām. Tās ir investīcijas, lai valsts varētu būt stratēģiski neatkarīga un spējīga sekmēt savu ekonomiku.”
“Latvenergo” turpina attīstību
Iedzīvotāji kā akcionāri
Dinamiskajā enerģētikas nozarē neko nedarīšana un būtisku lēmumu atlikšana var būt nāvējoša. Un to, ka ir nepieciešams ātri pieņemt svarīgus lēmumus, sarunā ar jauns.lv uzsvēra “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste. Viņaprāt, enerģētikā pārbaudīts un arī kaimiņos veiksmīgi funkcionējošs risinājums, kā uzņēmumam piesaistīt līdzekļus investīcijām, ir tā akciju laišana publiskajā piedāvājumā jeb IPO (initial public offer – no angļu val.). “Jautājums ir par to, vai mēs ejam līdzi laikam. Enerģētikā patlaban notiek milzīgas pārmaiņas, tādēļ Eiropā daudzas energokompānijas ir gājušas šo ceļu – tās paliek valsts kontrolē, taču vienlaikus arī iziet IPO. Šie pārmaiņu laiki paver ļoti lielas iespējas, taču jārēķinās ar milzīgu konkurenci. Ja neinvestēsim attīstībā, tad mūsu vietu tirgū pārņems kāds cits, bet mēs stagnēsim un ar laiku kļūsim arvien mazāki. Mēs gribam un varam konkurēt starptautiskajā tirgū, lai nākotnē nodrošinātu labas dividendes gan Latvijas valstij, gan iedzīvotājiem. Un mēs gribētu, lai par akcionāriem kļūtu mūsu iedzīvotāji. Mēs esam centušies valdībai pierādīt, ka mūsu investīcijas atnestu nodokļos vairāk nekā vienkārši peļņas izņemšana dividendēs. Ja mums ļaus investēt, mēs desmit gados varētu papildināt mūsu IKP ar desmit miljardiem eiro. IPO un dividenžu normalizācija ir pasākumi, ko veikušas fdaktiski visas Eiropas valstis, un tikai mēs esam ārkārtīgi piesardzīgi. Līdz šim mūsu pensiju noguldījumi strādā kaut kur ārzemēs, taču kādēļ tie nevarētu tikt ieguldīti mūsu pašu uzņēmumos?”
Lai varētu laist “Latvenergo” akcijas publiskajā piedāvājumā, ir nepieciešams politisks lēmums. Savulaik, 2000. gadā, Saeima jau sprieda par grozījumiem Enerģētikas likumā, reaģējot uz sākto parakstu vākšanu pret “Latvenergo” iespējamo privatizāciju. Tad politiķi pieņēma lēmumu, ka tik stratēģiski svarīgs uzņēmums nav privatizējams. Tomēr nelielas daļas akciju laišanu IPO, valstij saglabājot kontrolpaketi, par privatizāciju īsti uzskatīt nevar, jo valsts šādā gadījumā saglabā īpašumtiesības uz enerģētikas infrastruktūru.
Somijas, Igaunijas un Lietuvas pieredze
Jautājums var būt par to, cik tad lielu akciju daļu laist publiskajā piedāvājumā. Te ir vērts iepazīties ar mūsu kaimiņvalstu pieredzi, jo vairāk tādēļ, ka konferencē piedalījās arī Igaunijas un Somijas energokompāniju pārstāvji. Šo uzņēmumu pieredze ir atšķirīga. Somija jau 1998. gadā valstij piederošā enerģētikas koncerna “Fortum” akcijas sāka kotēt biržā, taču saglabāja savā rīcībā 51 procenta kontrolpaketi. Šāds solis ļāva uzņēmumam ievērojami paplašināt darbību un kļūt par nozīmīgu spēlētāju ziemeļu reģionā. Pieauga peļņa, un gan valsts, gan mazie akcionāri regulāri saņem diezgan dāsnas dividendes. Tiesa, pa vidu gan bija arī krituma periods, saistīts ar to, ka “Fortum” izvērsa pārāk aktīvu darbību Krievijā, kas beidzās līdz ar krievu karaspēka iebrukumu Ukrainā 2022. gadā. Uzņēmums bija spiests savus aktīvus Krievijā norakstīt zaudējumos.
Igaunijas pieredze ir atšķirīga – igauņi gan pamēģināja energokompānijas akcijas laist publiskajā piedāvājumā, taču pēc četriem gadiem šīs akcijas tomēr atpirka atpakaļ valsts īpašumā. Tomēr te stāsts ir mazliet sarežģītāks. Igaunija 2022. gadā nodalīja atsevišķi atjaunojamās enerģijas biznesu no visiem pārējiem energokompānijas “Eesti Energia” virzieniem un šī meitasuzņēmuma “Enefit Green” akcijas piedāvāja biržas publiskajā piedāvājumā. Taču pēc kāda laika kļuva skaidrs, ka ir grūti sabalansēt mātesuzņēmuma un meitasuzņēmuma intereses, tādēļ “Eesti Energia” atpirka atpakaļ “Enefit Green” akcijas, lai varētu šo biznesa virzienu reintegrēt lielajā uzņēmumā.
“Tā bija svarīga mācība – veicot IPO, jūs nevarat domāt tikai par aktīviem un šā brīža biznesu, bet ir jāizsver, kāds šis bizness būs pēc pieciem vai desmit gadiem, un vai šādā modelī tas spēs darboties. Taču no iespēju viedokļa uzņēmuma padarīšana par publisku ļauj tam sasniegt augstāku finanšu disciplīnas pakāpi, jo publiskie uzņēmumi atrodas zem nepārtrauktas uzraudzības lupas. Vadībai ir jārūpējas, lai viss piešķirtais kapitāls tiktu sadalīts visefektīvākajā veidā. Galvenais, kas jāpatur prātā, ja vēlaties veikt IPO, – tas nav tikai finansēšanas lēmums, tas ir arī ilgtermiņa lēmums par īpašumtiesībām,” uzsver “Eesti Energia” finanšu resursu un risku vadītājs Danels Freibergs.
2020. gadā akcijas publiskajā piedāvājumā laida arī Lietuvas enerģētikas uzņēmums “Ignitis”. Lietuvieši valsts īpašumā saglabāja ap 70 procentiem akciju, ar IPO laistajiem 30 procentiem piesaistot 450 miljonus eiro, ko ieguldīja uzņēmuma attīstībā.
Kādu ceļu izvēlēties Latvijai? Par to jālemj politiķiem, tāpat arī par to, cik lielu daļu akciju varētu laist IPO, vienlaikus saglabājot valstij kontrolpaketi. Taču skaidrs ir tas, ka kaut kad šādu lēmumu nāksies pieņemt, ja vien negribam, lai “Latvenergo” enerģētikas tirgū paliek mūžīgos iedzinējos.