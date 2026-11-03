Hakeri uzlauž saldētavas arī Latvijā. CERT.LV atklāj, ka uzbrukumā cietis kāds uzņēmums
Pēdējos mēnešos kiberuzbrucēji aktīvi uzlauž Eiropas pārtikas lielveikalu saldēšanas iekārtas, paaugstinot temperatūru tajās pat līdz +50 grādiem. No šādiem uzbrukumiem nav pasargāti arī uzņēmumi Latvijā.
Kā portālam Jauns.lv apstiprina kiberdrošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV, nesenā uzbrukumā cietusi kāda noliktava. "Nedēļas nogalē arī Latvijā ir novēroti kiberuzbrukumu mēģinājumi saldēšanas iekārtām. CERT.LV rīcībā esošā informācija šobrīd liecina, ka neviena veikalu ķēde Latvijā pagaidām nav skarta, taču uzbrukumos ir cietusi kāda noliktava," norāda CERT.LV pārstāvis.
Kiberdrošības speciālisti skaidro, ka uzbrucēji neizmanto vienu konkrētu drošības ievainojamību. Hakeri meklē internetam pieslēgtas industriālās iekārtas, kuru vadības sistēmas nav pietiekami aizsargātas vai atjauninātas. Ja izdodas piekļūt šādai sistēmai, kiberuzbrucēji var pārņemt kontroli pār iekārtas darbību.
Pastāv arī cits uzbrukuma veids. Ja saldēšanas iekārtu vadības sistēmas nav nodalītas no uzņēmuma kopējā datortīkla, uzbrucēji vispirms var ielauzties uzņēmuma tīklā un pēc tam piekļūt arī saldēšanas iekārtām.
Lai novērstu līdzīgus incidentus, CERT.LV aicina uzņēmumus pārbaudīt, vai to saldēšanas iekārtu vadības sistēmas nav brīvi pieejamas internetā. Ja attālināta piekļuve ir nepieciešama, jāizmanto drošs savienojums, piemēram, VPN, kā arī drošas paroles un divu faktoru autentifikācija.
Tāpat speciālisti uzsver, ka industriālās vadības sistēmām jābūt nodalītām no uzņēmuma kopējā datortīkla. Tas palīdz novērst situācijas, kad, piemēram, viena biroja darbinieka datorā nonācis vīruss var apdraudēt arī uzņēmuma saldēšanas iekārtu darbību.
CERT.LV aicina uzņēmumus, kuru industriālās vadības sistēmām nesankcionēti piekļuvuši uzbrucēji, ziņot par notikušo kiberdrošības incidentu novēršanas institūcijai.