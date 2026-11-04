Latvija pievienojas Eiropas Aizsardzības aliansei uzņēmumu izaugsmei un investīciju piesaistei
Latvija 2. novembrī Parīzē pievienojās Eiropas Aizsardzības aliansei (European Defence Alliance), lai paplašinātu Latvijas aizsardzības industrijas uzņēmumu sadarbību ar Eiropas partneriem. Vienošanos parakstīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere un Francijas publiskās investīciju bankas “Bpifrance” izpilddirektors Paskāls Lagards (Pascal Lagarde). Pēc parakstīšanas Latvijas delegācijai paredzētas sarunas ar “Bpifrance” vadību par Latvijas uzņēmumu projektu izvērtēšanu un finansējuma piesaistes iespējām.
Eiropas Aizsardzības alianse ir “Bpifrance” vadīts un “EuroQuity” koordinēts industrijas un inovāciju sadarbības tīkls. Tas vieno uzņēmumus, investorus, inovāciju atbalsta organizācijas un bruņoto spēku pārstāvjus, palīdzot veidot partnerības tehnoloģiju attīstībai un to ieviešanai aizsardzības nozarē. Latvijas pievienošanās aliansei turpina LIAA un “Bpifrance” sadarbību.
“Latvijā radītām aizsardzības tehnoloģijām jākļūst par Latvijā ražotiem produktiem un eksporta pasūtījumiem. Lai to panāktu, uzņēmumiem vajadzīgs kapitāls ražošanas attīstībai un partneri, ar kuriem sasniegt jaunus tirgus. Pievienošanās aliansei paplašina šo partneru loku, savukārt sarunās ar “Bpifrance” vērtēsim finansējuma piesaistes iespējas Latvijas uzņēmumu projektiem. Mūsu ambīcija ir stiprināt Latvijas uzņēmumu lomu Eiropas aizsardzības piegādes ķēdēs, attīstot ražošanu un radot darbavietas kvalificētiem speciālistiem šeit, Latvijā,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Sarunās vērtēs finansējuma piesaistes iespējas Latvijas uzņēmumiem
Latvijas delegācijas sarunās ar “Bpifrance” vadību piedalīsies LIAA direktore Ieva Jāgere, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikveilis un Aizsardzības industrijas un inovāciju politikas departamenta direktore Diāna Baranova. Plānots pārrunāt aizdevumu un kapitāla ieguldījumu iespējas, projektu izvērtēšanas kritērijus un nosacījumus, ar kādiem Latvijas uzņēmumi sadarbībā ar Francijas partneriem varētu piesaistīt finansējumu.
Uzmanība būs pievērsta gan jaunuzņēmumu izaugsmei un ražošanas paplašināšanai, gan potenciālai sadarbībai stratēģiski nozīmīgos aizsardzības industrijas projektos. Sarunu mērķis ir noskaidrot, kādi projekti varētu būt piemēroti tālākai izvērtēšanai un kas Latvijas uzņēmumiem būtu nepieciešams to sagatavošanai.
Latvijas uzņēmumi demonstrēs tehnoloģijas un meklēs industriālos partnerus
Vienošanās parakstīta Eiropas Aizsardzības nedēļā “European Defence Week 2026”, kas Parīzē norisinās no 2. līdz 6. novembrim. LIAA otro gadu pēc kārtas organizē Latvijas uzņēmumu un inovāciju atbalsta organizāciju delegācijas dalību pasākumā, kurā piedalās arī Aizsardzības ministrijas amatpersonas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijas delegācijā pārstāvēti “Primekss”, “LAT Security”, “DK UNITY”, “Electrify”, “SUBmerge Baltic”, “UniLab”, “Detexity”, “OsteoWood” un “LMT Defence - Allied Tech Labs”. To kompetences aptver materiālu tehnoloģijas, drošus sakarus, kiberdrošību, autonomās sistēmas, jūras un kosmosa tehnoloģijas, tostarp risinājumus civilajām un aizsardzības vajadzībām.
Nedēļas gaitā Latvijas uzņēmumi prezentēs savus risinājumus potenciālajiem industriālajiem partneriem un investoriem. Prezentācijas aptvers militāro uzdevumu izpildes sistēmas, ražošanu un loģistiku, veselības tehnoloģijas, jūras tehnoloģijas, kā arī mākslīgo intelektu un lēmumu pieņemšanas sistēmas.
Latvijas pārstāvji piedalīsies arī nozares diskusijās. “Primekss” pārstāvis Gatis Jaško diskutēs par materiālu, komponentu un apakšuzņēmēju lomu aizsardzības industrijā, bet “UniLab” pārstāvis Andris Baumanis - par jaunuzņēmumu kļūšanu par aizsardzības nozares partneriem. “LMT Defence - Allied Tech Labs” pārstāvis Jānis Grēviņš piedalīsies sarunās par zemūdens infrastruktūras aizsardzību un Eiropas spējām kosmosa tehnoloģiju jomā, savukārt “SUBmerge Baltic” pārstāvis Kārlis Bērziņš - par autonomajām jūras sistēmām. LIAA Investīciju piesaistes nodaļas vadītājs Deniss Čamovs diskutēs par aizsardzības jaunuzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi.
Pasākuma pirmajā dienā Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Airis Rikveilis uzstājās ar uzrunu par Eiropas aizsardzības industrijas jaudu, attīstības tempu un suverenitātes stiprināšanu. Latvijas aizsardzības atašejs Francijā, Vācijā un Austrijā pulkvežleitnants Edgars Allers piedalīsies diskusijā par Baltijas aizsardzības perspektīvām, bet Diāna Baranova - sarunās par Eiropas aizsardzības industrijas prioritātēm un militārajām vajadzībām atbilstošu risinājumu attīstību.
LIAA organizētā tirdzniecības misija 6. novembrī turpināsies ar Latvijas aizsardzības nozares un uzņēmumu pārstāvju apmeklējumu starptautiskajā jūras aizsardzības un drošības izstādē “Euronaval” Parīzē, lai iepazītu jaunākās tehnoloģijas un veidotu kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.
Eiropas Aizsardzības nedēļu organizē “Bpifrance” un “EuroQuity”, pulcējot uzņēmumus, investorus, valsts institūcijas un militāros pārstāvjus. Latvijas uzņēmumu dalība tirdzniecības misijā tiek līdzfinansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.