CERT.LV sistēmu drošības analītiķe Dana Ludviga skaidro, ko nodarījusi PHP ievainojamības atklāšana
PHP programmēšanas valodā globālā līmenī atklāto kritisko drošības ievainojamību dēļ 21. oktobrī tika ierobežota piekļuve virknei mājaslapu visā pasaulē, tostarp Latvijā. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV informācijas sistēmu drošības analītiķe un starptautiskās sadarbības vadītāja Dana Ludviga intervijā aģentūrai LETA saka, ka tas, ka resursi uz laiku tiek slēgti, neliecina par vājumu, bet parāda, ka spējam rīkoties ātri un operatīvi. Turklāt PHP gadījums arī lieliski izgaismoja aklos punktus, tostarp to, ka mūsdienās nevaram gaidīt ar IT resursu atjaunošanu, jo tur, kur ir kavēšanās ar mājaslapu atvēršanu, galvenais iemesls ir pārāk vecas to versijas.
Kāda pašlaik ir situācija Latvijā pēc tam, kad tika paziņots par PHP programmēšanas valodas ievainojamību un tika apturēta virknes mājaslapu darbība?
Divu dienu laikā pēc paziņojuma 95% no visiem valsts būtiskajiem un kritiskās infrastruktūras resursiem, kuriem bija jāatjauno PHP versija, šo atjauninājumu veica un atkal kļuva pieejami lietotājiem no Latvijas IP adresēm. Lielākā daļa no tiem jau nākamajā nedēļā bija pieejama arī no ārvalstu IP adresēm. Paralēli mēs CERT.LV sazināmies ar privāto sektoru, kuru resursiem varētu būt līdzīgas problēmas, lai atgādinātu, ka sagaidām atjauninājumus arī no viņiem.
Kopumā process noritēja ļoti veiksmīgi. Tas, ka resursi uz laiku tiek slēgti, neliecina par vājumu. Tieši pretēji, tas parāda, ka spējam rīkoties ātri un operatīvi. Ja kaut kas ir kritiski ievainojams, mēs negaidām, kamēr uzbrucējs pieklauvēs pie durvīm. Mēs laikus slēdzam resursus un nodrošināmies, un durvis atveram tikai tad, kad esam pārliecināti par drošību.
Kā jūs kopumā vērtējat mājaslapu un citu IT resursu turētāju reakciju?
CERT.LV visvairāk satrauc publiskais sektors un kritiskā infrastruktūra, un es teiktu, ka situācija tur ir laba. Tā kā Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapām ir centralizēts risinājums Tīmekļvietņu vienotā platforma, tad bija iespējams operatīvi ar vienu lēmumu visus noslēgt, ātri atjaunot un ātri pieslēgt. Platforma ļoti labi nodemonstrēja savu nepieciešamību. Pārējiem viss bija atkarīgs no tā, kā nu kurš uztur savas mājaslapas un cik jaunas versijas izmanto. Šis PHP gadījums arī lieliski izgaismo to, ka mūsdienās mēs nevaram gaidīt un atlikt atjaunināšanu, jo tur, kur ir kavēšanās ar mājaslapu atvēršanu, galvenais iemesls ir pārāk vecas versijas, tām nav pieejami tiešie atjauninājumi, un vispirms ir jāizdara iekavētie mājasdarbi, un tikai tad var ķerties pie šiem drošības atjauninājumiem. Tomēr vēlos uzsvērt, ka kopumā sabiedrībai visbūtiskākie resursi tika ļoti atbildīgi noslēgti, operatīvi atjaunināti un ātri atvērti.
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Kas attiecas uz privāto sektoru, tad skatīsimies, kā viņi reaģēs uz individuālajiem atgādinājumiem, kurus esam izsūtījuši. Tā jau ir katra uzņēmuma atbildība.
Kā pašlaik ir ar Latvijas resursu pieejamību no ārzemēm?
Ja mājaslapa no ārzemju IP adresēm joprojām nav pieejama, tad var izmantot Latvijas sakaru operatoru mobilos datus un pieslēgties caur tiem. Vienlaikus būtiskākie resursi ir pieejami arī no ārvalstu IP adresēm.
Pēc augusta vētras tika teikts, ka tā ir ļoti laba mācība gan sabiedrībai, gan uzņēmējiem un dienestiem, kam jābūt gataviem krīzes gadījumā. Vai šis gadījums nebūs laba mācība mājaslapu turētājiem par to, ka nevar nezin cik ilgi dzīvot ar vecu mājaslapas versiju?
Jā, tas bija ļoti labs vingrinājums. Domāju, ka daudzi uzņēmēji saprata, ka viņiem nav ne jausmas, kuri no viņu IT resursiem ir publiski pieejami un, jo vairāk, kuri darbojas uz PHP. Tā bija lieliska iespēja ļoti īsā laikā noskaidrot, kas mums īsti ir, un iekļaut to savā darbības nepārtrauktības plānā. Ja nākotnē notiks kas līdzīgs, uzņēmumi būs daudz labāk sagatavojušies.
Arī sarunās ar publiskā sektora pārstāvjiem redzu izmaiņas. Līdz šim iestāžu iekšējie noteikumi bieži neparedzēja, ka IT vadītājs vai kiberdrošības pārvaldnieks drīkst pats pieņemt šādus lēmumus, tāpēc viņam bija jāgaida uz vadības atbildi. Tagad iestādes mēdz šīs tiesības, piemēram, lēmumu par operatīvu IT resursu slēgšanu uz laiku, nodod tieši viņiem, lai izvairītos no garā lēmumu pieņemšanas procesa.
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Domāju, ka šis gadījums labi izgaismoja iestādes kiberdrošības aklos punktus. Mākslīgais intelekts ļauj ievainojamības atrast un izmantot daudz ātrāk, tāpēc šādas situācijas, visticamāk, atkārtosies. Steidzami būtisku resursu atjauninājumi var kļūt par ierastu praksi, un tiem vērts gatavoties jau tagad.
Vai kādam šo PHP ievainojamību izdevās arī izmantot?
Uzbrukumu mēģinājumu bija ļoti daudz. Tāpēc arī lēmums par IT resursu atslēgšanu tika pieņemts. Gaidīt līdz brīdim, kad tiks uzstādīti atjauninājumi pēc to publicēšanas, atstājot ievainojamas vietnes tikmēr darbojamies, nebūtu bijis pareizi. Pašlaik nav zināms neviens veiksmīgs uzbrukums, taču jāpiebilst, ka tas attiecas uz publisko sektoru. Kāda situācija ir privātajā sektorā, vēl redzēsim.
Kā kopumā var vērtēt kiberdrošības situāciju?
Kiberdrošības situācija ir ļoti saspringta, un tāda tā ir jau četrus gadus. Iespējams, sabiedrībai šķiet, ka runājam par to par daudz, taču pēdējie skaļākie notikumi ļauj to ikvienam izjust uz savas ādas un dziļāk izprast, kas notiek kibertelpā jau četrus gadus.
Sliktā ziņa ir tā, ka uzbrukumu intensitāte nemazinās ne publiskajā, ne privātajā sektorā. Pagājušais gads bija rekorda gads, jo CERT.LV manuāli apstrādāja teju 3000 kiberincidentu, kas bija augstākais rādītājs līdz šim. Diemžēl šogad pirmajos deviņos mēnešos esam apstrādājuši par 15% vairāk incidentu nekā pagājušajā gadā šajā periodā. Turklāt priekšā vēl ir novembris un decembris, kas krāpniekiem vienmēr ir vissaldākais laiks. Līdz ar to var teikt, ka kiberuzbrukumu intensitāte tikai pieaug.
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Tas jāapzinās ne tikai lielajiem pakalpojumu sniedzējiem, bet arī ikvienam mazam un vidējam uzņēmumam, īpaši tiem, kuriem šķiet, ka ar IT viņi nemaz nestrādā, piemēram, lauksaimniekiem. Arī viņi mēdz būt ļoti sulīgs mērķis kiberuzbrucējiem.
Vēlos uzsvērt, ka CERT.LV ne tikai reaģē, kad kiberincidents jau ir noticis, bet arī proaktīvi aizsargā lietotājus, piemēram, meklējot kiberuzbrukumu kampaņas, pirms tās pat sasniedz Latvijas sabiedrību, un ievietojot tās CERT.LV DNS ugunsmūrī. Mums ir pašu izstrādāti rīki un taktika, kā veiksmīgi izsekot tam, pie kā kiberuzbrucēji pašlaik tikai strādā. Šogad deviņos mēnešos esam bloķējuši gandrīz 5000 krāpniecisku kampaņu, pirms tās Latvijā vispār ieraudzīja dienasgaismu. Parasti uzbrucēji lielāko krējumu nosmeļ tieši pirmajās kampaņas stundās. Ja kampaņa jau iepriekš ir ievietota DNS ugunsmūrī, mēs viņiem šo iespēju atņemam un sarežģījam dzīvi, savukārt tie, kas izmanto DNS ugunsmūri, paliek neskarti.
Kādi šobrīd ir aktuālākie uzbrukumu mērķi?
Pēc apjoma pirmajā vietā ir krāpniecība, kas skar visplašāko sabiedrības daļu. Par to daudz runā, taču statistika tikai pieaug. Finanšu nozares asociācijas dati liecina, ka šā gada deviņos mēnešos izkrāpts par miljonu eiro vairāk nekā pērn šajā pat laikā.
Bet pēc ietekmes valsts mērogā lielākās problēmas rada tā sauktie valsts sponsorētie draudi (advanced persistent threat, APT). Tie ir daudz mērķētāki, ilgstošāki un stratēģiskāki uzbrukumi. Uzbrucēji cenšas iefiltrēties sistēmās un gaida izdevīgāko brīdi, lai veiktu ko destruktīvu vai izgūtu datus, kas no viņu skatupunkta ir visinteresantākie jeb vērtīgākie.
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Kā trešā lieta jāmin datu noplūdes riski, kas var skart ikvienu iedzīvotāju. Turklāt tam sekas ir visilgstošākās. Ja tie ir jūsu dati, it īpaši tādi, kas bieži nemainās, kā personas kods, uzvārds vai adrese, tad sekas var parādīties pēc gada, diviem, trim. Mūsu modrība vislielākā ir tad, kad datu noplūde ir tikko notikusi, bet šos datus var izmantot arī daudz vēlāk, kad mēs jau būsim atslābuši un par to piemirsuši, tad tas var būt vissāpīgāk. Arī datu izmantošanas mērķi var būt dažādi. Tie var būt finansiāli, bet var būt arī daudz stratēģiskāki, piemēram, uzbrucēji iegūst jūsu piekļuves datus, e-pastu vai citu informāciju, lai caur jums iekļūtu jau citā vērtīgākā sistēmā.
Vai mainās arī tendences, kā strādā kiberuzbrucēji?
Jā, mainās. Kā redzējām arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) gadījumā, problēmas rodas tur, kur publiski pieejami resursi, piemēram, lietotne vai tīmekļvietne, nav pienācīgi aizsargāti, ir nepareizi konfigurēti vai nav laikus atjaunināti. Uzbrucēji ļoti aktīvi izmanto mākslīgo intelektu, lai arvien ātrāk skenētu tīklu un atrastu ievainojamības vai nepilnības. Viņi meklē resursus, kuros kaut kas tikko mainīts un nejauši pavērtas mazas durtiņas, tas ļauj operatīvi viņiem reaģēt, ielikt kāju durvīs un veiksmīgi uzbrukt.
Redzam arī, ka uzņēmumi grib iet laikam līdzi un ievieš dažādus mākslīgā intelekta risinājumus, taču neaizdomājas par drošību. Viņi neapmāca darbiniekus, kādus rīkus drīkst vai nedrīkst izmantot, kā arī kādus datus mākslīgā intelekta rīkos drīkst ievadīt un kādus ne. Šādi mākslīgais intelekts var kļūt par vēl vienu jaunu ieejas vektoru kiberuzbrucējiem.
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Vai mākslīgo intelektu pašlaik izmanto, lai arī aizsargātos no kiberuzbrucējiem?
Protams. Tomēr uzbrucējiem ir mazliet vieglāk, viņiem ir vajadzīga tikai viena ieeja, tikai viena ievainojamība, viens neapdomīgs darbinieks, bet no aizsardzības viedokļa ir jāaizsargā pilnīgi viss perimetrs, visas darbinieku identitātes, visas programmas un platformas, kas ir eksponētas tīklā. Te tie svaru kausi nav vienlīdzīgi.
Bet, jā, mums ir jāiet laikam līdzi, un mēs CERT.LV arī izmantojam dažādus mākslīgā intelekta rīkus, lai analizētu draudus. Mums ir savi mākslīgā intelekta speciālisti, kas tikai ar to nodarbojas, un līdz ar to mēs arī veltam laiku tam, lai mēs būtu soli priekšā, nevis aizmugurē uzbrucējiem.
Kādi ir piemēri tam, kā mākslīgais intelekts tiek izmantots uzbrukumiem tieši Latvijā?
Kaut vai tajā pašā krāpniecībā. Tur skaidri redzams, ka bez mākslīgā intelekta palīdzības tik raiti, ātri un korekti pielāgot latviešu valodā tekstus, attēlus un pat mājaslapas nebūtu iespējams.
Noteikti iesaku noskatīties prezentāciju, ko konferencē "CyberChess" sniedza "Ampyx News" kiberdrošības žurnāliste Kerija Tomlinsone. Viņa izlikās par potenciālu upuri un stāstīja, kā krāpnieki, lai izkrāptu līdzekļus, viņai uzbruka ar mākslīgā intelekta rīkiem. Viņi veica video zvanus, rakstīja un sūtīja attēlus, uzdodoties ne par vienu citu kā pašu Laionelu Ričiju. Prezentācijā tas viss ir lieliski apkopots un profesionāli izklāstīts, tāpēc pat kiberdrošības speciālistiem būtu no tās ko pamācīties. Video ieraksts pieejams "YouTube":
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Kādi ir secinājumi pēc "CyberChess" konferences? Kā mēs kiberdrošības jomā izskatāmies starptautiski? Un vai tas, ka Baltijas valstis, Somija, Polija atrodas tiešā Krievijas tuvumā, mūs noliek zem lielāka sitiena?
"CyberChess" apliecināja, cik svarīgi un vērtīgi nacionālai drošībai ir slēgtā vidē apmainīties ar sensitīvu kiberdraudu informāciju. Tā ir iespēja dalīties ar cīņu biedriem ne tikai par notikušajiem uzbrukumiem, bet arī par tiem, kurus izdevās atvairīt un kuri tā arī nenotika. "CyberChess" ir vienīgā konference Latvijā, kur vairāk nekā 30 valstu kiberdrošības eksperti var droši dalīties ar šāda līmeņa informāciju. Vienas valsts secinājumi pēc kiberuzbrukuma kļūst par citas valsts aizsardzības taktiku.
Baltijas valstis, Somija un Polija ir gan NATO, gan Eiropas Savienības robežvalstis ar mūsu lielo kaimiņu, tāpēc jau ilgi izjūtam tā taktiku un uzbrukumus uz savas ādas. Mums nav bijusi privilēģija izvēlēties, mums vienkārši jāaizsargājas, un tas mūs ir norūdījis. Prieks, ka pārējā Eiropa to redz un mācās no mums. Mūsu kiberdrošības speciālistu prasmes ir tiešām spēcīgas.
To redzam arī CERT.LV rīkotajās draudu medībās, kuras veicam kopā ar Kanādas Bruņoto spēku Kiberpavēlniecību. Kanādas pārstāvji uzsver, ka viņiem ir vērtīgi braukt pie mums, jo tas esot kā medīt lāci mežā, nevis lielveikalā. Mežā, lāča dabiskajā vidē, tu kļūsti daudz prasmīgāks mednieks nekā, "medījot" lāci lielveikalā. Jāsaka, ka līdz šim esam ne tikai atvairījuši uzbrukumus, bet arī padarījuši savu noturību pret tiem par savu stiprāko pusi.
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Cik aktīva pašlaik ir starptautiskā sadarbība?
Ļoti aktīva. Kā piemēru varu minēt uzbrukumu "Latvijas Valsts mežiem" (LVM). Vēlāk tas pats uzbrucējs uzbruka arī Rumānijas Kadastra un zemesgrāmatu aģentūrai, kā arī citām publiskām iestādēm Ungārijā un Bulgārijā. Mēs ātri nodevām partneriem indikatorus, kurus bijām pamanījuši LVM izmeklēšanas laikā. Tādējādi mūsu pieredze kļuva par ieguldījumu citu valstu aizsardzības reakcijā.
Sadarbojamies ne tikai divpusēji ar ES un NATO valstu drošības iestādēm, kā arī ar privāto un publisko sektoru, bet arī plašākā formātā. Tās ir CERT kopienas, Eiropols un tiesībsargājošās iestādes, ar kurām kopā strādājam, lai uzbrucējus varētu noķert un saukt pie atbildības.
Vēl spilgtāks piemērs ir jau minētās draudu medības. Maijā noslēdzām jau astoto draudu medību operāciju, šoreiz ar paplašinātu dalībnieku loku. Trīs nedēļas vienā komandā strādāja 30 tehniskie eksperti no Kanādas, Īrijas, Norvēģijas, Polijas un Apvienotās Karalistes. Kopā meklējām iespējamas apdraudējuma pazīmes Latvijas valsts un publisko institūciju tīklos, sistēmās un digitālajā infrastruktūrā. Plecu pie pleca strādāja militārās un civilās organizācijas, un tas parāda, ka kiberdrošībā robeža starp tām vairs nav būtiska.
Cik labi sagatavoti ir Latvijas iedzīvotāji, ja runājam par dažāda veida kiberuzbrukumiem un krāpšanām?
Teiktu, ka prasmes uzlabojas, jo tajās tiešām daudz tiek investēts un par to tiek stāstīts. Diemžēl arī kiberuzbrucēji izglītojas un attīstās, turklāt mazliet ātrāk.
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Tomēr jāuzsver, ka liela daļa uzbrukumu izmanto sociālo inženieriju. Tādēļ ne tikai tehniskās prasmes ir būtiskas, bet arī tas, cik mēs esam pārstrādājušies, noguruši un kurā mirklī mums piezvana vai atsūta kādu krāpniecisku ziņu. Ja esi noguris, tad aizsargreakcijas ir vājākas, un uzbrucējs tieši to izmantos pret tevi. Tādēļ jāievieš jauna tradīcija - ja esi noguris, tad nepieņem lēmumus kādam kaut ko maksāt, kaut ko pārskaitīt, kaut kur reģistrēties ar saviem bankas vai jebkādiem citiem identitātes datiem. To varēsi darīt, kad būsi atpūties un ar skaidru galvu.
Pēdējā gada laikā notika divi veiksmīgi uzbrukumi LVM un CSDD. Vai, tos izmeklējot, ir iegūta jauna informācija, ko var atklāt vai kādi secinājumi jāizdara?
Par abiem šiem gadījumiem ir uzsākta izmeklēšana policijā.
Vienlaikus ir jāuzsver, ka šie abi ir publiski zināmie gadījumi, bet ir ļoti liela daļa uzbrukumu, par kuriem publiski informācija nav izskanējusi. Pagājušajā gadā vien mums bija deviņi izspiedējvīrusa gadījumi.
Vienlaikus jāsaka, ka abi pieminētie pēc rakstura ir atšķirīgi gadījumi. LVM tika izgūti dati 44 gigabaitu apmērā. Labā lieta ir, ka uzbrukumam nebija ilglaicīgas ietekmes un uzņēmums ļoti ātri spēja atgūties. Šajā gadījumā tas ir veiksmes stāsts. Kiberdrošības speciālisti nevar garantēt, ka kiberuzbrukumu nebūs, galvenais pienākums ir spēja ātri un efektīvi reaģēt, lai incidents nekļūtu par krīzi.
CSDD gadījums savukārt ir piemērs par publiskā telpā esošu resursu nepienācīgu aizsardzību. Latvijā tas līdz šim ir arī pirmais gadījums, kad kiberincidenta dēļ tiek mainīta institūcijas vadība. Likumā tas jau labu laiku ir noteikts, mēs to arī atgādinām, ka par kiberdrošību ir atbildīgs nevis IT pārvaldnieks, bet uzņēmuma vai iestādes vadība. Taču reāls gadījums, kur vadībai nākas uzņemties pilnu atbildību, līdz šim šis ir pirmais. Tas, manuprāt, ir labs modinātājzvans arī pārējiem, ka par kiberdrošību ir jādomā arī vadības līmenī un to nevar tikai "uzgrūst" IT nodaļai.
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Jūsuprāt, sapratne un attieksme mainās, jo ļoti daudzi eksperti norāda uz to, ka problēmas ar kiberdrošību ļoti bieži sakņojas tieši tajā, ka uzņēmumu un institūciju vadības līmenī trūkst izpratnes par to, kādas investīcijas ir jāveic IT infrastruktūrā?
Ja pirms diviem gadiem, kad mēs rīkojām sanāksmes tieši vadītājiem par kiberdrošību, ļoti daudzi neieradās vai arī labākajā gadījumā atsūtīja kādu pārstāvi, kas uzklausīs, piefiksēs un nodos informāciju tālāk, tad šobrīd situācija ir mainījusies. Es nezinu, vai tas ir tieši CSDD incidenta dēļ vai vienkārši pieaugošās sabiedrības intereses un kiberuzbrukumu intensitātes dēļ, bet labā lieta ir, ka tagad tiešām nāk, klausās un arī uzdod ļoti labus jautājumus. Protams, ka uzņēmums no uzņēmuma atšķiras, un ir bijuši tādi, kas vienmēr kiberdrošībai ir pievērsuši vērību, bet lielajam vairumam tomēr bija attieksme: ko jūs te ceļat trauksmi, ir svarīgākas lietas darāmas. Tagad es teiktu, ka pretimnākšana ir daudz lielāka.
Kā vērtējat diskusijas, kas sākās pēc tam, kad Veselības ministrija pieprasīja vairāk nekā 30 miljonus eiro kiberdrošībai? Galu galā tikko bija CSDD gadījums, un ir jautājums, vai mēs negribam nodrošināties, ka tādas pašas noplūdes nenotiek ar Latvijas iedzīvotāju veselības datiem?
Es nevaru vērtēt konkrēto pieprasījumu, jo nezinu faktus.
Tas, ko es varu teikt, ka investīcijas kiberdrošībā ir jāveic. Tas ir fakts. Taču arī vienkārši metot virsū naudu, kiberdrošības problēmas nevar atrisināt. Tur ir jābūt strukturētai pieejai. Ja ir nesakārtota IT sistēma, tad, tajā tikai ievietojot dārgu kiberdrošības risinājumu, tas to nepasargās. Ir jāsakārto viss. Ir jābūt atrunātai kārtībai, jābūt izstrādātām rīcības politikām, lai visi zina, kas ir un kas nav viņu atbildība, lai ir sakārtoti līgumi arī ar sadarbības partneriem, no kuriem jūsu kiberdrošība ir atkarīga. Šim jautājumam ir jāpievēršas strukturēti, nevis vienkārši uzmetot galdā naudu.
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Ja runājam tieši par valsts iestādēm, tad cik labi tās ir sagatavotas dažādiem kiberuzbrukumiem?
Protams, situācijas atšķiras, bet kopumā aina nav nemaz tik slikta. Mēs CERT.LV esam vienmēr atvērti sadarbībai un bez maksas, kas ir retums Eiropas valstīs, piedāvājam dažādus drošības risinājumus visiem Nacionālā kiberdrošības likuma subjektiem. Mēs nevienam nenorādīsim, kā ir jādzīvo, bet mēs varam izgaismot labās prakses un varbūt ne tik labās prakses, ieteikt risinājumus problēmām, kuras, iespējams, viņi nemaz neapzinājās, jo mums pieejamā informācija par draudiem un to veidiem ir daudz plašāka. Parasti jau IT sistēmas tiek būvētas, lai būtu labas to lietotājiem, bet ne vienmēr ir zināšanas un prasmes, kā pasargāties no kiberuzbrukumiem, ar ko savukārt ikdienā nodarbojamies mēs. Tādēļ mēs varam pievienot IT infrastruktūrai tieši šo komponenti.
Es atkārtošu, ka kopumā aina nav slikta, bet lielākās problēmas parasti ir tiem, kuriem ir pārāk daudz dažāda veida atbildības un ir tik daudz ārpakalpojumu sniedzēju, ka beigās īsti nav skaidrs, kas ko dara. Ļoti labi, ka tagad ir aktualizējusies tāda pozīcija kā kiberdrošības pārvaldnieks, jo viņa rokās būtu to visu sakārtot.
Jā, tagad ir vajadzīgi kiberdrošības pārvaldnieki, bet IT ir tā joma, kur gadiem tiek runāts par to, ka trūkst darbinieku. Publiskais sektors pašlaik ir nodrošinājies ar speciālistiem?
Prasmīgu kiberdrošības ekspertu trūkums ir ļoti liela sāpe, un tā tas ir visā pasaulē. Tāpat publiskajam sektoram dažkārt ir grūti konkurēt ar lieliem uzņēmumiem atalgojuma jautājumā. Taču tas, ko var darīt, ir investēt jau esošajos speciālistos. Varbūt nevajag gaidīt, kad izaugs jauns, labs speciālists, bet sūtīt uz apmācībām un kursiem esošos darbiniekus, lai nostiprinātu tās prasmes, kas ir vajadzīgas tieši jums, jo katram tas var būt atšķirīgi.
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Bet, jā, arī mums ir problēmas piesaistīt jaunus, labus speciālistus.
Kādas ir biežākās nepilnības, kuru dēļ izdodas veikt uzbrukumus?
Saraksts ir diezgan garš, taču, ja ņemam vērā pēdējā laika kiberincidentus, viens no biežākiem iemesliem ir tas, ka nereti drošības testi tiek veikti tikai nelielai daļai no uzņēmuma IT sistēmām, neaptverot visu eksponēto sistēmu loku. Ja drošības jautājumos jūs koncentrējaties tikai uz vienu mazu daļu, aizmirstot par citām, tad uzbrucēji ar mākslīgā intelekta rīkiem mūsdienās ļoti ātri atradīs to vājāko posmu.
Otrā ir tik vienkārša lieta kā daudzpakāpju autentifikācija, par ko mēs esam runājuši daudz un ko nosaka arī Ministru kabineta minimālās kiberdrošības prasības. Tās neesamība vēl joprojām ir kā ieejas vektors uzbrucējiem.
Trešā ir nepietiekama uzraudzība jeb redzamība. Ja tādas nav, par problēmām uzzinām, kad ir jau par vēlu un jau ir iestājušās incidenta sekas. Ar labu uzraudzību varam pamanīt brīdi, kad uzbrukums sākas un vēl ir iespēja uzbrucēju noķert aiz astes un nenonākt līdz pieminētajām sekām.
Jau minēju arī nesakārtotu atbildības sadalījumu starp uzņēmumu un ārpakalpojumu sniedzējiem. Tas ir svarīgi gan gadījumos, ja uzbrukums notiek caur ārpakalpojumu sniedzēju, gan arī, ja tas ir ārpakalpojuma sniedzēja uzturēts resurss.
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Protams, arī pieminētais speciālistu trūkums, jo viens cilvēks visu nevar izdarīt.
Tās visas ir lietas, ko ir izgaismojuši pēdējie kiberincidenti.
Kas pašlaik visvairāk kavē uzlabot kiberdrošību Latvijā?
Teikšu, ka tā ir vadītāju neieinteresētība un kiberdrošības speciālistu trūkumus. Tās ir lietas, kam bieži vien ir vislielākā loma. Ja tev ir ļoti prasmīgs un labs darbinieks, viņš var izstiepties vai sarauties, bet, ja nebūs vadības atbalsta un sistēmas, viņš nevarēs nodrošināt visu IT infrastruktūrai vajadzīgo, neskatoties, cik augsta ranga speciālists viņš būtu. Tāpēc jābūt labai sadarbībai, un es aicinātu visus vadītājus vienkārši aiziet pusdienās ar saviem IT darbiniekiem un atklāti pārrunāt, kāda ir situāciju un kā trūkst. Varbūt naudas trūkuma dēļ visas problēmas un vajadzības uzreiz atrisināt nevarēs, bet ir jāsaprot, kas ir pats būtiskākais. Šādu atklātu sarunu labāk veikt tagad, nevis reāla incidenta laikā, kā tas visbiežāk arī notiek. Tāpat svarīgi ir investēt ne tikai IT speciālistu, bet visu darbinieku zināšanās, lai visi saprastu, kā rīkoties incidenta gadījumā, nebaidītos ziņot, negaidītu, ka varbūt problēma pati no sevis pazudīs.
Tāpat ir jāsaprot, ka kiberdrošība nav projekts, ko var pabeigt un tad nolikt malā uz pieciem gadiem ar sajūtu, ka ir labi pastrādāts. Tā diemžēl nav, lai gan bieži vien institūciju vadītājiem tā patīk domāt.
Vai ir nepieciešams kaut ko pilnveidot arī normatīvo aktu līmenī?
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Kopumā mēs esam ļoti lielu ceļu nogājuši. Nacionālais kiberdrošības likums un citi normatīvie akti skaidri sadala atbildību, tādēļ es teiktu, ka vienkārši ir jāsāk ievērot tas, kas ir jau pieņemts, un necensties pret to cīnīties. It īpaši tas attiecas uz Ministru kabineta noteikumu par minimālajām kiberdrošības prasībām ievērošanu. PHP gadījums arī spilgti parādīja, ka atjauninājumu ieviešanas logs kļūst arvien mazāks, tādēļ ļoti būtiski ir ievērot šīs prasības.
Vai ir arī kādi datumi, kuriem īpaši būtu jāpievērš uzmanība no kiberdrošības viedokļa? Piemēram, valsts svētku dienas var šķist simboliskas nedraudzīgiem spēkiem, kā arī tad visi darbinieki ir brīvdienā un ir samazināta spēja ātri reaģēt?
Ja mēs skatāmies uz statistiku, kad ir lielākais kiberuzbrukumu skaits, tad katru gadu tas tomēr atšķiras.
Tas, ko tiešām var novērot, ka uzbrucēji ļoti aktīvi seko līdzi visam, kas notiek. Tie ir svētki, tās ir izpārdošanas, tas ir laiks, kad Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz ienākumu deklarācijas, gada atskaites grāmatvežiem. Tas pats attiecas uz datumiem, kad stājas spēkā kādas izmaiņas likumos, it īpaši, ja tās ir saistītas ar kādām naudas izmaksām. Datumi, kas kaut kādā ziņā ir noslogotākie IT sistēmām, ir tie, kad arī kiberuzbrucēji mēģinās uz tām uzspiest.
Tāpat, ja mēs skaļi un lepni atbalstām Ukrainu, tad mums ir jābūt gataviem prokremliskiem DDoS uzbrukumiem. Tādēļ, piemēram, ja mārketinga departaments sāk kādu kampaņu, būtu labi, ja par to zinātu un gatavībā būtu arī IT departaments.
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Tas viss ietekmē, jo ar mākslīgā intelekta rīkiem informatīvo telpu uzbrucēji var ļoti ātri un raiti noskenēt un uzspiest uz tām lietām, kas šobrīd ir visaktuālākās.