Latvijas mēbeļu nozares spēks - prasmes un zināšanas, nevis zīmoli
Latvijas mēbeļu ražotāji eksportē produkciju aptuveni 77 % apjomā no nozares apgrozījuma, ražo detaļas un gatavās mēbeles starptautiskiem zīmoliem un pielāgojas klientu vajadzībām visā pasaulē.
Lai gan meži klāj vismaz pusi Latvijas teritorijas, mēbeļu ražošanā izmantotie materiāli nāk no dažādām valstīm. Pašu radītu, starptautiski atpazīstamu zīmolu Latvijā joprojām ir maz. Kāpēc nozares lielākais spēks ir nevis zīmolu vārdos, bet uzņēmumu prasmēs un zināšanās, skaidro Latvijas Mēbeļu ražotāju asociācijas vadītāja Ieva Erele.
Mēbeļu nozares raksturojums
Mēbeļu nozare ir daudzveidīga – uzņēmumi specializējas masīvkoka un plātņu materiālu apstrādē, industrializētā ražošanā, amatniecībā vai individuālu mēbeļu izgatavošanā. Izvēlētā niša lielā mērā nosaka uzņēmuma lielumu un to, vai tas darbojas arī eksporta tirgos. Mēbeļu nozarē reģistrēti 1000–1200 uzņēmumu. Vēsturiski veidojies, ka lielākā daļa mēbeļu nozares uzņēmumu ir mazie un mikro uzņēmumi, arī vienas personas individuālie uzņēmumi.
Latvijā ir 75 mēbeļu ražotāji, kas darbojas jau vismaz 30 gadu. Šie uzņēmumi 2025. gadā kopā apgrozīja 132,99 miljonus eiro (+8,43 % salīdzinājumā ar 2024. gadu), zaudējumos sasniedza 1,52 miljonus eiro (gandrīz uz pusi mazāki nekā 2024. gadā) un nodarbināja 1571 darbinieku. Lielākie darba devēji no tiem mēbeļu ražotājiem, kas darbojas vismaz 30 gadu, ir SIA “Daiļrade Koks” (429 darbinieki 2025. gadā), SIA “AVOTI” (410) un SIA “Bolderāja serviss” (126). Senākais no brīvvalsts laikā dibinātajiem uzņēmumiem ir SIA “Sencis” Līvānos.
Nodarbināto skaits mainās atkarībā no sezonas un svārstās no 5300 līdz 6000. Lielākā daļa ir vietējā kapitāla uzņēmumi, bet ir arī daži ārvalstu kapitāla uzņēmumi, kas mūsu valstij dod savu pienesumu, nodarbinot un apmācot cilvēkus, atvedot uz Latviju vadības prasmju kompetences. “Mēbeļu nozarē svarīga ir elastība, prasmīga vadība, pārdošanas spējas un tehniskā kompetence. Latvija to var piedāvāt,” saka Ieva Erele.
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Mēbeļu nozares apgrozījums 2025. gadā bija 274,9 miljoni eiro, taču eksperte uzsver, ka tas var būt virspusējs vērtējums, jo ataino tikai uzņēmumu norādīto primārās nodarbes apgrozījumu. Lai vērtētu precīzāk, jāskatās arī tie uzņēmumi, kuriem mēbeļu ražošana norādīta kā otrā vai trešā nozare. “Piemēram, koka māju būvniecībā, nekustamo īpašumu attīstībā ir projekti, kas iekļauj arī mēbeles. Es teiktu, ka nozare ir lielāka, nekā redzams datos, jo pasūtījumi tiek uzskaitīti citās nozarēs.”
Latvijas mēbeles pasaulē
Eksports ir svarīga katras valsts ekonomikas sastāvdaļa, un Latvijas mēbeļu ražotāji var lepoties, ka lielākā daļa – 77–80 % – nozares apgrozījuma ir eksports. 2025. gadā eksporta apjoms bija 213 miljoni eiro, taču tas var būt arī lielāks – jāvērtē šajos datos neiekļautie apjomi. Eksporta palielināšanā ir svarīga ne tikai tehnoloģija un prasme ražot, bet arī vadības prasmes.
“Mūsu uzņēmumi kļūst gudrāki un prot izmantot to ekonomisko situāciju, kas ir pasaulē. Mēs protam eksportēt gan produktus, gan detaļas, gan sagataves, gan pakalpojumus un klientu servisu,” stāsta Ieva Erele. Nozīmīga sadaļa ir detaļas un komponentes citiem zīmoliem. Sabiedrībā pastāv maldīgs uzskats, ka tas nav gana labi, gana prestiži, taču arī šeit jāmāk iegūt savu tirgus daļu un jāpierāda, ka uzņēmums spēj saražot kvalitatīvu produktu nepieciešamajos apjomos un termiņos.
Tiek eksportētas arī nesamontētas jeb tā dēvētās flat-pack mēbeles. Uzņēmumi papildus mēbeļu ražošanai piedāvā noliktavu pakalpojumus, iznomā plauktu vietas, nodrošina montāžu, pielāgojoties klientiem, kuri mēbeles vēlas saņemt gan izjauktā veidā, gan jau samontētas.
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Kur ir mūsu zīmoli?
Ja Latvijā koksne ir pieejams resurss, ir iestrādes kokapstrādē un mēbeļu ražošanā, kāpēc te nav plaši atpazīstamu mēbeļu zīmolu, dizaineru ar vārdu?
Tam ir vairāki iemesli, un viens no tiem – katra uzņēmuma nišas izvēle. Daudzi mēbeļu nozares uzņēmumi izvēlējušies ražot komponentes citiem zīmoliem, tā dodot savu ieguldījumu ekonomikā. Tomēr Latvijā ir arī uzņēmumi, kas attīstījusi savu zīmolu. Dārza mēbeļu ražotājs “Ekju”, piesaistot ārvalstu dizaineru, piedāvā mēbeles, piemēram, Francijas tirgum. Viens no “Rīgas krēslu fabrikas” īpašniekiem Aldis Circenis pats ir dizainers, un uzņēmums ir attīstījis jaunu zīmolu “ARTICUL”, piedāvājot produktus Somijas tirgum un ne tikai.
Nozīmīga ietekme lielu zīmolu, slavenu un atpazīstamu dizaineru vārdu izveidošanā ir laikam. “Ir bijis pārāk maz laika, lai mums izaugtu savi mēbeļu dizaineri. Mums ir spēcīgs padomju mantojums, neatkarīgā valstī esam bijuši tikai 35 gadus. Eiropas uzņēmumi ar mēbeļu dizainu nodarbojas jau trešajā paaudzē. Gribētos, lai arī mums ir bariņš dizaineru ar atpazīstamiem vārdiem, bet viņiem nav bijis, no kurienes izaugt. Ir jābūt pacietīgiem un jāatbalsta esošie un jaunie dizaineri, kas cenšas ieiet šajā nozarē,” skaidro eksperte.
Viņa atzīst, ka pasaules straujais temps un Ķīnas ietekme arī mēbeļu dizaina jomā to apgrūtina. Sava zīmola izveidei nepieciešami milzīgi ieguldījumi, turklāt pasaulē ar uzrakstu “Made in Latvia” vai “Made in European Union” ir grūti tikt pamanītam.
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Koki Latvijas mēbelēs
Vairāk nekā 50 % Latvijas teritorijas klāj meži, taču vai šī koksne nonāk mēbeļu ražošanā? Izrādās, ka mēbeļu ražošanas uzņēmumi, lai ražotu un piedalītos konkurencē Eiropas un pasaules mērogā, importē aptuveni 70–80 % izejmateriālu. Ieva Erele skaidro, ka mēbeļu ražošanā nepieciešami ļoti dažādi materiāli, kas tiek iepirkti no daudzām valstīm, tostarp Zviedrijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas.
“Mēbeļu ražošanas uzņēmumi ir iesaistīti globālajās vērtību ķēdēs un ir atkarīgi no citām valstīm. Piemēram, uzņēmums Latvijā pēc Dānijas dizaina saražo galdu no dažādiem materiāliem, tostarp veic apdari ar Ziemeļamerikā auguša valrieksta nažfinieri. Kad galds ir gatavs, tas ceļo atpakaļ uz Ameriku,” materiālu apriti skaidro eksperte.
Viņa norāda, ka, iespējams, mazās galdniecības vairāk izmanto vietējos materiālus un iet savu autentisko ceļu. “Mazs uzņēmums var noskatīt ozolu un pēc mežizstrādes to pēc tam atlasīt, nogādāt pie sevis un apstrādāt, izgatavot produktus. Lielajiem uzņēmumiem nākas sekot globālajām tendencēm.”
Mums jāmāk strādāt ar rokām
“Mūsu cilvēki lielākoties nepārdod zīmolu, bet gan prasmes un kompetences, ko var piegādāt citiem zīmoliem. Redzu, ka uzņēmumu pašapziņa pieaug un tie arvien biežāk izvērtē, kam un ko ražot. Man patīk, ka mēs varam atļauties sākt to darīt. Tā ir patriotiska sajūta, ka mēs neesam nabadziņi, kas spiesti darīt kaut ko par visām varītēm,” Latvijas mēbeļu ražotāju situāciju raksturo eksperte.
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Viņa uzsver mūsu speciālistu stiprās puses, piemēram, ir ārvalstu zīmoli, kas rada savu dizainu, bet izstrādi nodod mūsu uzņēmumu rokās. “Tās ir spēcīgas kompetences un know-how – no neskaidras tehniskās specifikācijas vai pat vīzijas izstrādāt efektīvu produkta ražošanas ciklu.”
Tomēr ir ļoti būtiski domāt par to, kas būs tie speciālisti, kas nākotnē strādās šajā dinamiskajā un mainīgajā nozarē. “Lai mūsu valsts būtu pašpietiekama, mums ir vajadzīgi inženieri un cilvēki, kas prot roku darbu. Prognozes liecina, ka gandrīz jebkura nākotnes vakance apvienos gan roku darbu, gan intelektuālo darbu,” uzskata Ieva Erele.
Viņa uzsver, ka ikvienā nozarē ražošanā ir vajadzīgi mehatroniķi jeb iekārtu uzturētāji, kas remontē un apkopj iekārtas. Ir signāli, kas liecina, ka jau tagad ļoti trūkst datorizētu kokapstrādes iekārtu operatoru, un satraucoši, ka ir ļoti maz audzēkņu šajā jomā. Jo šis amats uzņēmumā un konkrētās prasmes ir tikai daļa no karjeras iespēju ceļa.
“Tehniskajās nozarēs vajag gudrākos prātus, jo viss kļūst sarežģītāks. Nozare attīstās, nāk jaunas lietas, kuras ir jāpārzina. Mēs nevarēsim visas vakances aizpildīt ar viesstrādniekiem. Būtu svarīgi, lai sabiedrība, izglītības sistēma, politiķi un katra ģimene apzinātos, cik svarīgas ir STEM jeb tehniskās zināšanas un prasmes. Citādi notiek tā – uznāk vētra, un visi kļūstam nevarīgi. Vecākiem jādod bērniem iespēja primāri apgūt praktisku profesionālo izglītību un pieredzi, nevis augstākā izglītība jāizvirza par vienīgo izvēli un pašmērķi. Pēc profesijas apgūšanas un dzīves pieredzes gūšanas augstākā izglītība kļūst par normu un vajadzību, apzinoties jau konkrētu nozari, ar kuru saistīt zināmu daļu karjeras ceļa,” uzskata Ieva Erele.