Degvielas cenu kāpuma dēļ "Ryanair" ķeras gan pie darbinieku, gan pasažieru maciņiem
Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" apsver iespēju uz laiku iesaldēt darbinieku algas un brīdina, ka nākamajā vasarā aviobiļešu cenas būtiski pieaugs. Šāds solis tiek apsvērts straujā aviācijas degvielas cenu kāpuma dēļ, ko izraisījis ASV un Izraēlas karš ar Irānu, raksta BBC.
Aviokompānija prognozē, ka degvielas cenas saglabāsies augstas vēl ilgi 2027. gadā, ja vien konflikts netiks ātri atrisināts.
"Ryanair" aplēsis, ka īstermiņā degvielas izmaksas varētu pieaugt par diviem miljardiem eiro. Uzņēmuma vadītājs Maikls O'Līrijs norādījis, ka, lai segtu sadārdzinājumu, aviobiļešu cenām Eiropā nāktos palielināties par divciparu procentu skaitli.
O'Līrijs iepriekš izteicis prognozi, ka biļešu cenām būtu jāpieaug pat par 20%, lai kompensētu aviācijas degvielas sadārdzinājumu. Tomēr viņš atzinis, ka nav pārliecināts, vai šāds kāpums būs iespējams, taču 2027. gadā divciparu procentu cenu pieaugumu varētu piedzīvot visu Eiropas aviokompāniju pasažieri.
Degvielas sadārdzinājums ietekmē uzņēmuma peļņu
Lai gan aptuveni 80% no "Ryanair" nepieciešamās degvielas uzņēmums iegādājies iepriekš par fiksētām cenām, atlikušo daļu tam nākas pirkt par pašreizējām, ievērojami augstākajām cenām.
Aviokompānijas peļņa pirms nodokļu nomaksas sešos mēnešos līdz septembra beigām samazinājusies par 16%, sasniedzot 2,4 miljardus eiro. Viens no galvenajiem iemesliem bijis degvielas izmaksu pieaugums par 15%.
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Degvielas cenu kāpumu šogad veicinājis ASV un Izraēlas karš ar Irānu, kas būtiski samazinājis naftas pārstrādes produktu piegādes no Persijas līča reģiona un palielinājis konkurenci par degvielu no citiem piegādātājiem.
Varētu iesaldēt algas jau nākamgad
"Ryanair" norādījis, ka darbinieku algu iesaldēšana varētu tikt ieviesta no nākamā gada aprīļa, kad beigsies vairāki pašreizējie daudzgadu darba samaksas līgumi ar arodbiedrībām.
Uzņēmums šo iespēju raksturojis kā pagaidu pasākumu, lai mazinātu pieaugošo izmaksu ietekmi. Arodbiedrība "Unite", kas pārstāv "Ryanair" darbiniekus, aicināta komentēt aviokompānijas ieceri.
Vienlaikus lidsabiedrība plāno plašāk izmantot mākslīgo intelektu administratīvajā darbā un atbalsta funkcijās, tādējādi cenšoties samazināt uzņēmuma darbības izmaksas.