Elektrisks Renault Trafic un vēl lepnāka Dacia. Renault grupas jaunumi Parīzē
Nesenā Parīzes autoizstāde atkal atgrieza ticību šādiem pasākumiem. Renault kā jau pašmāju ražotājam bija ipaša vieta Parīzē, un īpašs lepnums par jauno elektrisko Renault Trafic E-Tech, kā arī jauno Dacia Striker kupejkrosoveru.
Elektriskais Renault Trafic E-Tech Electric, kuram jau ir piešķirts Eiropas gada furgona tituls ir viens no top jaunumiem. Ar to vien, ka Trafic kļuvis elektrisks noteikti nepietiktu. Jaunais buss ir būvēts uz pilnīgi jaunas platformas. Tam ir progresīvs un no degvielas modeļiem atšķirīgs dizains. Šis ir īpašs elektrisks buss, kam ir 800 V platforma, ar to var nobraukt līdz 460 km ar vienu uzlādi. Savukārt uzlādes jauda no ātrā lādētāja ir līdz 190 kW.
Renault Trafic E-Tech Electric aprīkots ar 60 vai 81 kWh ietilpības bateriju, bet pilnā masa kravas versijā ir 3,2 vai 3,5 tonnas. Elektriskā Renault Trafic cenas Latvijā tiks izsludinātas visdrīzākajā laikā un to varēs iegādāties, sākot no 2027. gada sākuma.
Vēl viens nozīmīgs jaunums no Renault grupas ir Dacia jaunais modelis Dacia Striker. Rumāņu mazcenas zīmola jaunais produkts būtībā apvieno divas pasaules un tādēļ tas ir kaut kas līdzīgs kupejai-krosoveram. Šoreiz Dacia ir nopietni piedomājusi pie 4,62 m garā Striker dizaina. Motortelpā sākotnēji pienākumus pildīs tie paši spēka agregāti, kas izmantoti citos Dacia modeļos, tostarp arī Striker rīcībā būs citos Dacia modeļos izmantotais "tribrīds", kas auto ļaus braukt ar benzīnu,elektrību un gāzi. Publikas skatienus Parīzē kārdināja arī konceptauto personības dažādos Renault grupas stendos, piemēram, Alpine nākamās paaudzes kupejas koncepts, Renault 8 Gordini koncepts un Renault e -Space koncepts. Visbeidzot Parīzē klusiņām debitēja arī elektriskā Renault Megane E-Tech Electric, kārī arī mazais elektroauto Dacia Spring, kam ir radīts jauns dizains, un tā ražošana no Ķīnas ir pārcelta no Ķīnas uz Slovēniju. Jā, nu jau Spring izskatās pēc kārtīga automobiļa.