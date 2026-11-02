Katram vilcienam tagad savs vārds! "Vivi" atklāj visu 32 elektrovilcienu nosaukumus
Savā 25. dzimšanas dienā "Vivi" kopā ar AS “Latvijas valsts meži” noslēdz vārdu došanu visiem 32 elektrovilcieniem, aicinot novērtēt Latvijas dabas bagātības un mudinot doties tās iepazīt ar vilcienu.
Novembrī vārdus saņēma vēl četri vilcieni – Lūsis, Dzenis, Kļava un Alnis. Visi četri vārdi Latvijā ir labi pazīstami. Redzamākā ir kļava, kas rudenī priecē ar krāšņām lapām, bet pavasarī dod saldas sulas. Alnis ir lielākais savvaļas zālēdājs Latvijā, un rudenī tēviņi kļūst īpaši aktīvi, meklējot mātītes. Dzenis ir bieži sastopams putns, kura raksturīgo kalšanu var dzirdēt visu gadu. Ar kalšanas palīdzību tas iegūst barību, veido dobumus un piesaista partneri. Lūsis ir vienīgais savvaļas kaķu dzimtas pārstāvis Latvijā. Lai gan pazīstams daudziem, dabā to izdodas ieraudzīt reti, jo lūsis ir piesardzīgs un aktīvs galvenokārt krēslā un naktī.
“Latvijas valsts meži” (LVM) un "Vivi" aprīlī aizsāktās sadarbības laikā elektrovilcieniem ik mēnesi tika doti jauni vārdi, kas raksturo Latvijas koku, putnu, kukaiņu, augu un meža velšu daudzveidību. Vārdus vilcieniem izvēlējās AS “Latvijas valsts meži” eksperti. Astoņu mēnešu laikā vilcieniem ir piešķirti šādi vārdi: Bite, Apodziņš, Priede, Egle, Zalktis, Mednis, Ērglis, Bērzs, Paparde, Ozols, Spāre, Stirna, Mellene, Gailene, Liepa, Kadiķis, Skudra, Lācis, Pupuķis, Cīrulis, Baravika, Briedis, Apse, Osis, Dzērvene, Brūklene, Zaķis, Dzilna, kā arī Lūsis, Dzenis, Kļava un Alnis.
Katrā vilcienā izvietota arī karte ar atpūtas vietām Latvijas valsts mežos, kurās var nokļūt ar vilcienu. Staciju tuvumā esošās atpūtas vietas iedvesmo jauniem piedzīvojumiem dabā, plānojot gan īsākas pastaigas pie dabas, gan garākus pārgājienus vai brīvdienas ar velosipēdiem. Tajās piemērotos galamērķus var atrast, plānojot gan īsākas pastaigas pie dabas, gan garākus pārgājienus vai brīvdienas ar velosipēdiem.
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Novembris ir laiks, kad pieminam Latvijas brīvības cīnītājus un svinam Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, tāpēc šis ir piemērots brīdis apmeklēt Latvijas valsts mežos atrodamās vēstures liecības – nacionālo partizānu piemiņas vietas, atjaunotus bunkurus, karavīru kapus un pilskalnus. Piemēram, Ložmetējkalns atrodas 26 km no Slokas stacijas un 29 km no Olaines stacijas. Šeit var izzināt 1916. gada Ziemassvētku kauju piemiņas vietas, uzkāpt 27 metrus augstā skatu tornī, aplūkot piemiņas zīmes frontes pārrāvuma vietas un brāļu kapus. Līdzās Ziemassvētku kauju muzejam ir sākums tikko izveidotam, aptuveni 12 kilometrus garam, vidējas grūtības apļveida Maztīreļa dēku maršrutam. Lai gan taka ir marķēta, ejot jauno maršrutu, ieteicams izmantot lietotni LVM GEO, kas palīdzēs vieglāk orientēties un atrast arī tuvumā esošās atpūtas vietas, kur gājiena laikā ieturēt pikniku.