Ceļošana uz latviešu iecienīto galamērķi kļūs dārgāka - tūristiem būs jāmaksā jauns nodoklis
Malta, kas ir iecienīts Latvijas ceļotāju galamērķis, gatavojas būtiski palielināt tūrisma nodokli. Saskaņā ar 2027. gada budžetā paredzētajām izmaiņām maksa par nakšņošanu viesnīcās pieaugs no pašreizējiem 1,50 eiro līdz astoņiem eiro par nakti, savukārt īstermiņa īres mājokļos tā sasniegs 10 eiro par nakti, raksta "Times of Malta”.
Pret šādu izmaiņu ieviešanu visa gada garumā iebildis Maltas opozīcijas partijas Nacionālā partija (PN) līderis Alekss Borgs. Viņaprāt, paaugstinātais tūrisma nodoklis būtu jāpiemēro tikai aktīvās tūrisma sezonas laikā – no maija līdz oktobrim.
Borgs brīdinājis, ka lielāks nodoklis visu gadu varētu radīt papildu finansiālo slogu viesnīcām un citiem tūrisma nozares uzņēmumiem, īpaši klusākajos gada mēnešos, kad naktsmītņu cenas jau tā tiek samazinātas, lai piesaistītu vairāk apmeklētāju.
“Gada atlikušajos sešos mēnešos uzņēmumiem nav nepieciešams valdības uzliktais papildu finansiālais slogs,” uzsvēris opozīcijas līderis.
Viņš norādījis, ka Nacionālā partija neiebilst pret to, ka tūristi maksā lielāku ieguldījumu valsts tūrisma infrastruktūrā, tomēr uzskata, ka paaugstinātajai nodevai jābūt spēkā tikai periodā, kad tūristu pieprasījums ir vislielākais.
Borgs arī apšaubījis, vai valdība pietiekami skaidri paskaidrojusi, kādam mērķim tiks izmantota no tūristiem iekasētā papildu nauda.
Papildu izmaksas var sadārdzināt arī citus pakalpojumus
Maltas opozīcijas līderis kritizējis arī budžetā paredzētos jaunos maksājumus ārvalstu darbiniekiem, kuri ieradušies no valstīm ārpus Eiropas Savienības.
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Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ārvalstu darbiniekiem, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās statusa, būs jāmaksā 400 eiro gadā par darba atļaujas atjaunošanu. Tāpat paredzēta jauna ikmēneša maksa 83 eiro apmērā par privāto automašīnu izmantošanu, kas gada laikā veidotu gandrīz 1000 eiro.
Šie darbinieki zaudēs arī tiesības bez maksas izmantot bērnu aprūpes pakalpojumus un sabiedrisko transportu.
Borgs apgalvojis, ka jaunie maksājumi galu galā ietekmēs ne tikai pašus ārvalstu darbiniekus, bet arī darba devējus un patērētājus. Pēc budžeta paziņošanas ārvalstu darbinieki jau vērsušies pie saviem darba devējiem ar lūgumu palielināt algas, lai kompensētu jaunās izmaksas.
Viņaprāt, uzņēmumiem var nākties paaugstināt algas, bet papildu izdevumi var tikt iekļauti preču un pakalpojumu cenās.
“Cilvēkiem teiks, ka šie pasākumi palīdz viņiem, bet galu galā viņi veikalos maksās vairāk,” kritizējis Borgs.
Opozīcijas politiķis pārmetis valdībai arī ilgtermiņa ekonomiskās attīstības plāna trūkumu, norādot, ka Maltas ekonomika gadiem ilgi bijusi atkarīga no ārvalstu darbaspēka piesaistes.
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Viņš aicinājis izveidot īpašu iedzīvotāju skaita pārvaldes iestādi un izstrādāt valsts mēroga demogrāfijas plānu.
Pēc Borja teiktā, pieaugošais iedzīvotāju skaits rada arvien lielāku slodzi Maltas slimnīcām, ceļiem, skolām, enerģētikas infrastruktūrai un sabiedriskās drošības dienestiem.
Savukārt opozīcijas pārstāvis tieslietu jautājumos Džo Džiljo uzsvēris, ka valstij nepieciešama ekonomikas politika, kas veicina produktivitāti, nevis tikai iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Maltas valdības budžeta ieceres izraisījušas plašas diskusijas par to, kā līdzsvarot tūrisma nozares attīstību, valsts ieņēmumus un pieaugošo dzīves dārdzību.