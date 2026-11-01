Hakeru apzagtā kriptovalūtu birža "Binance” atkal ļauj klientiem izņemt naudu
Pasaulē lielākā kriptovalūtu birža "Binance" atjaunojusi iespēju izņemt līdzekļus pēc hakeru uzbrukuma, kurā tika nozagti aktīvi aptuveni 6,3 miljardu ASV dolāru vērtībā.
Uzņēmums paziņoja, ka pilnībā kompensēs lietotāju zaudējumus, šim nolūkam izmantojot savu lietotāju aizsardzības rezerves fondu, apdrošināšanas līdzekļus un savus aktīvus.
ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) sestdien apstiprināja iepriekš izteiktās aizdomas, ka par uzbrukumu atbildīgs Ziemeļkorejas hakeru grupējums "TraderTraitor". Saskaņā ar FIB datiem nozagtie aktīvi galvenokārt tiek konvertēti kriptovalūtā "Ethereum", un pēc tam tos var atmazgāt, izmantojot decentralizētos finanšu pakalpojumus un kriptovalūtu tūlītējās apmaiņas platformas.
Uzbrukums notika piektdien. Saskaņā ar "Binance" iekšējās izmeklēšanas provizoriskajiem secinājumiem ļaundari ieguva piekļuvi uzņēmuma inženiera personīgajam klēpjdatoram un caur to - uzņēmuma sistēmai, kas ļāva veikt transakcijas.
Grupējums "TraderTraitor" iepriekš saistīts ar citām liela mēroga kriptovalūtu zādzībām. To apsūdz par biržas "Bybit" uzlaušanu 2025. gadā, kad tika nozagti aktīvi aptuveni pusotra miljarda dolāru vērtībā, kā arī par kriptovalūtas zādzību 620 miljonu dolāru apmērā 2022. gadā.